El universo terrorífico de Yaiza Méndez salta a la gran pantalla con 'Fresa y nata'

El universo literario de la teldense Yaiza Méndez generaba imágenes terroríficas en la mente de sus fieles lectores de todo el mundo, ya que sus libros son súper ventas en Amazon. Este año, de la mano de su relato inédito 'Fresa y nata', las terroríficas situaciones que nacen de su imaginación se disfrutarán en la gran pantalla.

En los próximos meses, la asociación madrileña Presupuesto Zero Films rodará un cortometraje a partir de un relato de la escritora grancanaria. «Estoy muy contenta con el proyecto. Ya está en fase de preproducción y en las próximas semanas estaré unos días en Madrid para concretar algunos detalles. La idea es que se ruede en marzo, con la intención de que después se proyecte en varios teatros y salas de Madrid, así como en festivales nacionales e internacionales», apunta la escritora isleña.

'Fresa y nata' es un relato que escribió «hace algo más de un año» y que está inédito, subraya. Los espectadores del futuro cortometraje serán los primeros en descubrir una historia de la que Yaiza Méndez da pocos detalles para no desvelar los puntos esenciales.

Solo avanza que 'Fresa y nata' transcurre durante el cumpleaños de una niña a la que sus padres no quieren. Llevan a cabo una fiesta en la que pasarán muchas cosas sorprendentes. El título se debe a que la pequeña tiene una especial predilección por las tartas de fresa y nata.

Las dos últimas novelas

Este proyecto audiovisual cobra forma tras lanzar, a finales del año pasado, una nueva novela de terror, titulada 'La madrina', de la que asegura que ya ha vendido «más de 65.000» ejemplares en Amazon.

La sinopsis en Amazon es la siguiente: «Convencer a una fiel de Dios para que cuente la historia satánica de su hermana y le dé voz a todos los muertos que, cuarenta años después, siguen atormentados, va a ser muy complicado. Convencer a un escritor de terror que no cree en lo paranormal, que el demonio y el mal existen, va a salir muy caro. Convencerte a ti para que entres en el juego, será muy fácil».

Yaiza Méndez escribió una trama que transcurre en México. «Es una historia real, que cuento en primera persona y que ocurrió hace 50 años. Va sobre una chica que fue poseída por un demonio. He escuchado audios, he visto imágenes... todo está documentado. He hablado incluso con su madre, su hermana, con el cura que estuvo en el exorcismo y con las familias de alrededor», apunta la escritora.

Esta novela sigue la senda de 'La mansión Summerwind', hasta ahora su mayor éxito de ventas y que ya ha superado los 90.000 ejemplares en Amazon, asegura la teldense.

En aquella ocasión, Méndez también se inspiró en una historial real ocurrida en una casa de Wisconsin, en Estados Unidos. La escritora reconoce que los lectores de este libro se toparán con una historia real en un 90% y el resto ha sido inventado por ella. «Me documenté durante tres años. Hablé por teléfono y con videollamadas con gente de allí, como el sacerdote que estaba cuando ocurrieron los hechos. Mucha gente me dice que tiene pesadillas con la casa, que sueñan con Sam Patterson y huelen las naranjas», confesó a este periódico cuando vio la luz 'La mansión Summerwind'.

Este relato también ha despertado el interés del sector audiovisual, reconoce. Está en conversaciones para que en un futuro esta terrorífica historia también se convierta en una película, avanza sin entrar en detalles sobre el estado de este proyecto.