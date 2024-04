Tributo literario y emotivo a la figura materna

Doce escritores canarios rinde tributo a sus respectivas progenitoras en el volumen 'Madres' (Ediciones La Palma), antología de textos coordinadas por Juan Carlos de Sancho, que se presenta este jueves, 4 de abril, a partir de las 18.30 horas, en la Biblioteca Insular de la plaza de Las Ranas, en la capital grancanaria.

Los autores que firman los textos son: Bachir Ahmed Aomar, Antonio Arroyo Silva, Jorge Fonte, Emilio González Déniz, Noel Olivares, Bruno Mesa, Francisco Lezcano Lezcano, Félix Hormiga, Anelio Rodríguez Concepción, Ángel Sánchez, Miguel Ángel Sosa Machín y Juan Carlos de Sancho.

El punto de partida del proyecto se produjo en el entierro del escritor grancanario Alexis Ravelo, fallecido el 30 de enero de 2023. «Vi a Elsa López. Estaba muy compungida y me dijo que para ella era como si hubiera perdido a un hijo. Estábamos varios escritores sentados en una mesa, todos hombres y a Elsa se le ocurrió la idea. Nos dijo que le gustaría saber qué pensaban los hombres de la edad de los escritores que allí estábamos sobre nuestras madres. Me dijo que le gustaría que fuera yo quien coordinara el libro y la idea de que fueran todos hombres los autores también fue de Elsa. Las verdaderas protagonistas del libro son las mujeres, esas doce madres», explica el narrador Juan Carlos de Sancho.

Finalmente, 'Madres', que ya va por una segunda edición, reúne a escritores de las siete islas, destaca De Sancho. «Seis escritores me dijeron que no. Se echaron para atrás porque les parecía una escritura muy íntima», apunta el escritor.

Textos muy dispares

Y es que califica 'Madres' como «la historia maternal de las islas» desde una perspectiva literaria e individualizada, ya que Juan Carlos de Sancho subraya que durante todo el proceso creativo y hasta el final mantuvo una premisa que considera clave. «Ninguno de los participantes sabía nada de lo que los demás iban a escribir», lo que dota de una mayor diversidad al volumen.

Así, el lector se encontrará con doce voces en las que conviven el amor, la admiración, la reivindicación de la mujer, los obstáculos sociales y políticos a los que tuvieron que enfrentarse para salir adelante en solitario y al frente de sus hogares y el rechazo a la violencia de género, entre otras cuestiones.

«Son textos muy sentidos, muy emocionantes y en ocasiones estremecedores. Los hay que son alegres y otros que son bastante tristes. Son textos literarios, pero escritos desde las entrañas por cada uno de los escritores», reitera De Sancho sobre una selección de textos de la que se siente especialmente orgulloso.

De Sancho hace hincapié en su texto en el hecho de que su madre se quedó viuda con tan solo 39 años. En los de otros autores reviven madres «superprotectoras» y otras que asumían el rol de «grandes matriarcas» dentro de su clan familiar, avanza a modo de ejemplo de las mujeres retratadas por sus hijos en el libro.

Los doce escritores no recibirán ni un céntimo por su participación en 'Madres'. «Hemos decidido que todo lo que se logre por la venta de ejemplares se destine a nuevas ediciones y a que en un futuro se pueda traducir. El escritor e hispanista Abdul Hadi Sadoun, profesor de Lengua y Literatura árabes en la Universidad Complutense de Madrid, que ya ha traducido varios de mis libros, se ha mostrado muy interesado. Hay que tener en cuenta el importante papel que tienen las mujeres en el mundo árabe», explica el autor grancanario. «Ángel Sánchez me dijo cuando lo visité en su casa y le llevé un ejemplar del libro que se trata de un proyecto de una enorme magnitud, ya que nunca se había hecho algo así», señala De Sancho sobre lo que le dijo el Premio Canarias de Literatura 2018, que no podrá asistir a la presentación de este jueves y del que se proyectará un vídeo con su valoración de este proyecto literario.

Faltarán también a la cita los escritores Bruno Mesa y Anelio Rodríguez Concepción, bajas que suplirán en este acto los actores Miguel Ángel Maciel y Fernando Navas, avanza De Sancho.

'Madres' también se presentará el próximo 18 de abril en la Feria del Libro de Telde y la librería Juan Rulfo de Madrid se ha interesado en acoger su puesta de largo en la capital del Estado a partir del próximo mes de mayo, desvela Juan Carlos de Sancho.