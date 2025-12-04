'El temor de morir', un ensayo de Juan-Manuel García Ramos Mercurio Editorial distribuye un libro que reflexiona sobre la caducidad del ser humano

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:05 Comenta Compartir

Este mes se distribuye el ensayo 'El temor de morir', de Juan-Manuel García Ramos, por parte de Mercurio Editorial. En este ensayo, Juan-Manuel García Ramos reflexiona sobre nuestra caducidad humana a partir de lo que se han venido en llamar 'experiencias cercanas a la muerte', sobre las especulaciones hechas desde las religiones o la filosofía, Sócrates en primerísimo lugar; sobre vivencias personales del mismo García Ramos, o investigadas a través de testimonios ajenos donde habitan presentimientos y augurios; sobre las cábalas de la literatura en torno a la muerte y el sufrimiento (desde voces tan contrastadas como las de Joyce, García Márquez, Luis Mateo Díez, Jorge Manrique, Octavio Paz, Juan Rulfo, Jorge Luis Borges, Karen Blixen, Paul Valéry, Javier Marías,..); sobre los esfuerzos gigantescos de la ciencia y el dinero actual por derrotar a la muerte o a sus alrededores.

Un viaje apasionante por el descontento del ser vivo por encontrar sentido a su existencia y a su imparable desaparición. La lucha por seguir formando parte de un mundo del que terminaremos por ser desterrados según las versiones más asumidas en torno a nuestra improbable inmortalidad.

Siguiendo al filósofo galo Michel Onfray, García Ramos cree que filosofar es hacer viable y vivible la propia existencia, y esa aspiración la rastrea en sus lecturas literarias, históricas, religiosas, o en distintas escuelas de pensamiento antiguas y actuales, y en los conocimientos adquiridos sobre los esfuerzos de la Inteligencia Artificial por dotarnos de una longevidad que muchos teóricos de Silicon Valley cifran, sin pestañear, en 120 o 150 años de vida para el común de los mortales. Se trataría, como comenta el médico por Harvard y uno de los gurús de Silicon Peter H. Diamandis, de que podamos tener un futuro más grande que nuestro pasado.

Juan-Manuel García Ramos es escritor, catedrático de Filología Española de la Universidad de La Laguna, y, desde 2021, catedrático emérito de la misma universidad.

Como creador tiene publicadas, entre otras novelas, 'Malaquita' (Premio Benito Pérez Armas en 1978), 'El Inglés' (Premio al mejor libro publicado en Canarias en 1991), 'El guanche en Venecia', 'El zahorí del Valbanera', y 'El delator' (Mercurio Editorial, 2021). En 2024 también se publicó en Mercurio Editorial su texto teatral 'La Laguna', un aperitivo infinito, y en 2025, en la misma editorial, apareció su novela 'La expulsión del paraíso'.

Entre sus quehaceres investigadores, además de sus más de veinte libros sobre su condición de hispanoamericanista, destacan sus estudios y proyectos editoriales sobre el constructo cultural que él mismo ha definido como la Atlanticidad.

Por la fundación y dirección de la Biblioteca Básica Canaria, le fue concedido en México, en 1997, el Premio Internacional José Vasconcelos.