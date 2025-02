El Teatro Guiniguada celebra el viernes el Día de las Letras Canarias de Alonso Quesada

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 18 de febrero 2025, 01:00 Comenta Compartir

El 21 de febrero el archipiélago celebra el Día de las Letras Canarias, un reconocimiento a las autorías más relevantes de nuestra historia literaria. Este año el protagonismo lo tendrá Alonso Quesada (1886-1925), uno de los principales representantes del modernismo y posmodernismo, junto a sus íntimos amigos Saulo Torón y Tomás Morales, con los que conformó el grupo poético la Generación de los Tres, y que retrataron la sociedad canaria de principios de siglo XX.

Escritor voraz y ácido, transitó rápidamente la vida sorteando, a través del humor, grandes dificultades: a los 20 años se vio en la obligación de mantener a su extensa familia, tras perder a su padre, y posteriormente fue diagnosticado de tuberculosis, enfermedad que acabó con su vida a los 38 años. Sobre su personalidad mordaz y crítica, Tomás Morales escribió: «¡Cuántas veces/ tropezó tu mirada en rebeldía/ con la mirada gris de esos ingleses, / llenos de mercantil filosofía!».

El homenaje, abierto al público hasta completar aforo, se celebrará el próximo viernes, 21 de febrero, a las 20.00 horas, en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria. La ciudadanía podrá disfrutar de una selección de textos escenificados, a cargo de la compañía Clapso Producciones, bajo la dirección de Israel Reyes y con Mari Carmen Sánchez, Víctor Formoso y Rubén Darío en escena.

Durante el evento se repartirá la 'plaquette' titulada 'Florilegio de resignaciones', que incluye fragmentos de poemas del autor. Con el objetivo de llegar a todas las islas el acto se podrá en directo a través de la cuenta YouTube 'Cultura GobCan'.

Además, el martes 25, el poeta grancanario Samir Delgado impartirá la conferencia en formato 'online' 'Poetas en la Turisferia', en el que el autor desvelará las conexiones entre la obra de Alonso Quesada y otras voces contemporáneas como Manuel Padorno o Michel Houlleberg. La inscripción se realiza a través de la página web del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), en el apartado 'Libro y literatura'.

Estas serán las primeras actividades de una amplia programación que se prolongará durante todo el año, y a la que se suman Gobierno, cabildos, ayuntamientos y entidades públicas y privadas de toda la geografía canaria.

El Gobierno de Canarias ha instituido desde 2006 la celebración del Día de las Letras Canarias, que se realiza cada 21 de febrero. La elección de esta efeméride como fecha conmemorativa obedece a que ese mismo día del año 1813 tuvo lugar el fallecimiento de José de Viera y Clavijo. Cada año se le dedica un homenaje especial a un autor o autora, cuyos méritos la comunidad canaria desea poner de relieve, fomentando el conocimiento de su vida y obra.

Rafael Romero Quesada (Alonso Quesada) nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1886 en una familia humilde. Hijo de militar, recibió formación en el Regimiento de Infantería, en el que su padre era Comandante Mayor, durante un único año causando baja voluntaria. De manera paralela se adentrará en la que sería su verdadera pasión, la literatura, con la publicación de su primer texto en prensa.

En 1897 ingresa en el Colegio San Agustín para cursar estudios de Bachillerato. Allí coincidirá con lo que, en el futuro, también serán figuras imprescindibles de la historia cultural canaria como Néstor Martín de la Torre, Saulo Torón y Tomás Morales, con los que trabará una profunda amistad para toda la vida. Crecen y se ayudan los unos a los otros para iniciarse en el andar literario. La filóloga Beatriz Morales, experta en la figura de Quesada, apunta cómo «el modernismo buscaba generar de elementos locales universales. Presentar al mundo, querer presentarse a sí mismo en Madrid. Su relación era de solidaridad y ayuda mutua, en un intento de abrirse al mundo».

Único varón de una familia numerosa, con solo veinte años y tras el fallecimiento del padre se ve en la obligación de ser el único sostén de su casa compuesta por su madre, tres hermanas, dos tías a las que nombrará en sus textos como «las seis mujeres de mi casa...». Por ello empieza a trabajar como oficinista en la compañía británica Elder Dempster Canary Islands. Su actividad laboral le acercará a la realidad de los ingleses en Canarias, siendo inmortalizada a a través de una mirada profundamente crítica, en varias de sus obras como 'Banana warehouse', 'Smoking room' o 'Las inquietudes del hall'.

Sus amigos Néstor de la Torre y Tomás Morales se trasladan a Madrid para continuar sus estudios. Saulo Torón y Alonso Quesada permanecen en Gran Canaria, estrechando un vínculo basado, también, en la clase social. Las crónicas de la ciudad de Torón están estrechamente relacionadas con las que publicaba, paralelamente, Quesada.

A pesar de la ocupación, ambos autores lucharon para no dejar de escribir y continuar publicando periódicamente relatos sobre la efervescencia de una capital grancanaria abierta al mundo a través del puerto. Así, en 'Crónicas de la ciudad y de la noche' Quesada exhibe un retrato de amor y de denuncia de su ciudad originaria. Durante año será, también, el director de la revista cultural 'Ecos'.

En sus primeros años el joven poeta firmó sus trabajos con diferentes pseudónimos. Es en 1915, con la edición de su poemario 'El lino de los sueños', prologado por Miguel de Unamuno, cuando consolida su nombre creativo como Alonso Quesada.

El carácter hondo y claro de su poesía evidencia la toma de conciencia de la clase asalariada a la que perteneció, con ejercicios de denuncia de las malas condiciones a las que se enfrentaba la clase trabajadora insular: «Yo gano el pan de una infeliz manera/ porque yo no nací para estas cosas: / hago unas sumas y unas reducciones; y así me consideran y me pagan...». Así, la pluma de Quesada recoge elementos propios de los movimientos modernista y posmodernista.

'La Umbría'

En 1920, el escritor Alonso Quesada se casó con Rita Suárez. Saulo Torón oficia de padrino de la ceremonia. Tres años después nace Amalia, la única hija de la pareja.

Por esta época, enferma de tuberculosis. Tomás Morales, médico de formación, lo acogerá en su casa de Agaete para facilitarle la recuperación.

Inspirándose en su estancia, Quesada publica en 1922 el poema dramático 'La Umbría', una de las obras cumbre de la literatura canaria.

El texto recrea la asfixiante realidad de unas jóvenes hermanas del Valle de Agaete, bajo el estricto control de su madre y la epidemia de la tuberculosis. En 1975 esta pieza maestra fue adaptada al cine por el artista grancanario Pepe Dámaso.

En 1925 fallece en Santa Brígida, tras una larga lucha contra la enfermedad. Había sobrevivido apenas tres años a su queridísimo Tomás Morales y, desde su pérdida, su actividad literaria se había reducido significativamente.

Los ecos de aquella profunda amistad entre Alonso Quesada, Tomás Morales, Saulo Torón y Néstor de la Torre -nombres imprescindibles en la historia cultural del archipiélago, con los que compartió tardes de amistad e intercambio creativo— aún resuenan en la creación artística de las nuevas generaciones de Canarias.