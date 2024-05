'Braveheart' y la «aniquilación» del pueblo guanche, una historia «desconocida» El escritor Santiago Díaz se estrena en novela histórica con «la década más importante de la Historia, no sólo de España, sino de la humanidad: de 1490 a 1500»

El autor Santiago Díaz abandona momentáneamente la novela negra que tan bien conocen sus seguidores para estrenarse en el género histórico con 'Los nueve reinos' (Alfaguara) y narrar la historia de los últimos guanches a través del mencey Bencomo, el «'Braveheart' tinerfeño». «Me encantaría que toda España conozca esta historia porque es desconocida y apasionante«, asegura Díaz en un encuentro con los medios en Tenerife, donde transcurre la acción.

«Descubrí esta historia en 2018, cuando leí un artículo sobre la momia guanche que está expuesta en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid», rememora Díaz. «Pero decidí no escribirla porque no me sentía preparado para ello y necesitaba madurar como escritor», reconoce el autor, que precisamente publicó ese año su primera novela, 'Talión' y posteriormente se adentró en la novela negra, además de probar en literatura juvenil.

Mientras continuaba con sus proyectos, el autor siguió descubriendo «esta cultura a priori primitiva». «Me quedé enamorado de esta historia porque además estaba muy poco contada a pesar de transcurrir en la década más importante de la Historia, no sólo de España, sino de la humanidad, que va desde 1490 hasta 1500», precisa.

Por ello, al recrear la historia de los guanches, Díaz lamenta «sea uno de los episodios más desconocidos de la historia de España«. »Fue una de las cosas que me animó a escribir, por lo poco contado. Quiero que los canarios en general y los tinerfeños en particular conozcan su historia y que se animen a seguir investigando«, asegura. »Es una historia que no ha sido tratada ni conocida. Hay un desconocimiento absoluto«, reitera.

'Los nueve reinos' parten de «una premisa de ficción», como reconoce su autor, que atribuye la llegada de los guanches a la isla a un barco de esclavos que se amotina y queda a la deriva durante la travesía desde la costa occidental de África hasta llegar a Tenerife. Se calcula que, en el siglo XV, su número era de entre 30.000 y 60.000.

«Su historia se ha enterrado prácticamente y durante siglos tampoco se les ha prestado demasiada atención, cuando para unas cosas eran muy avanzados, como para la momificación», relata Díaz. En este punto, preguntado sobre el posible regreso de la momia guanche que hay en Madrid a Tenerife, el autor cree que «debería estar en su lugar de origen« aunque reconoce »no conocer los motivos exactos de unos y otros«.

Díaz califica a los guanches de «pueblo masacrado y esclavizado, pero no un pueblo pacífico de por sí pues los nueve reinos que componían Tenerife estaban en guerra constante unos con otros». No obstante, el autor asegura que «se puede hablar de aniquilación del pueblo guanche«. »Si lo miramos desde el punto de vista de ahora, evidentemente fue una aniquilación pero en aquel momento era una expansión de la corona de Castilla«, puntualiza.

«No será una saga»

En cuanto a la posibilidad de que esta novela salte a la pequeña pantalla, a pesar de su extensa trayectoria como guionista -es autor de más de 600 guiones de cine y televisión-, Díaz asegura que «no haría el guión». «Siempre he pensado que hay que dar un pasito al lado y dejar que otros den una visión nueva», defiende. En cualquier caso, asegura que «es inevitable pensar: esto tiene una serie«. »Pero intento contenerme«, bromea.

Sobre su faceta como escritor, Díaz asegura que le encanta «ser novelista, aunque es un trabajo muy solitario» al tiempo que valora positivamente su incursión en la novela histórica pero descarta que 'Los nueve reinos' sea el inicio de una saga como la que protagoniza otro de sus personajes, la inspectora Indira Ramos, de la que se han vendido los derechos. «No he dejado cabos sueltos. Esta es una historia independiente que cuenta la conquista de Tenerife», zanja.