Samir Delgado presenta 'Alonso Quesada: la irremediable temperatura universal' El poeta canario afincado en México da a conocer su ensayo en Gran Canaria y en Tenerife los próximos días 30 y 31 de octubre, respectivamente

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 25 de octubre 2025, 23:34 Comenta Compartir

El Gobierno de Canarias presenta el ensayo de Samir Delgado, 'Alonso Quesada: la irremediable temperatura universal', una obra que profundiza en la vida, el contexto y la creación literaria del autor homenajeado en el Día de las Letras Canarias 2025. El libro se dará a conocer en dos actos públicos que tendrán lugar el 30 de octubre en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con la participación de Beatriz Morales, y el 31 de octubre en la Biblioteca Pública del Estado en Santa Cruz de Tenerife, acompañado por Ramiro Rosón Mesa. Ambas presentaciones arrancarán a partir de las 19.00 horas.

En este ensayo, Delgado ofrece una reflexión amplia y documentada sobre la figura de Alonso Quesada, abordando tanto su trayectoria vital como su entorno histórico y literario. A través de una mirada crítica y contemporánea, el autor establece conexiones entre Quesada y otros escritores de su tiempo, destacando su relevancia en el panorama cultural de las Islas y su proyección más allá del contexto insular.

Asimismo, el libro plantea una propuesta de lectura innovadora que sitúa a Alonso Quesada como un autor macaronésico y vinculado a las letras caribeñas, subrayando la importancia de la insularidad como elemento central en su obra.

Aprovechando la visita del autor, residente en México, se presentará también su libro 'Turisferia', un ensayo que forma parte de la colección Clavijo y Fajardo del Gobierno de Canarias.

En esta obra, Samir Delgado explora el imaginario compartido entre la literatura del turismo y el arte contemporáneo, abordando cómo ambos campos dialogan en la sociedad actual.

A través de una reflexión histórica sobre la insularidad, el autor propone una lectura que revela la polifonía de voces e imágenes que conforman el devenir de Canarias como un espacio esencial de mestizaje y cultura cosmopolita.

Con esta publicación, el Gobierno de Canarias reafirma su compromiso con la difusión y el estudio de las figuras esenciales de la literatura del Archipiélago, promoviendo una revalorización crítica de Alonso Quesada dentro de la cultura universal y en el marco de su protagonismo en el Día de las Letras Canarias.

Las presentaciones de 'Turisferia' tendrán lugar el miércoles 29 de octubre, a las 19.00 horas, en el Centro Cultural de Maspalomas, junto a Pedro Franco y Jorge Millares. El 10 de noviembre, a las 19.00 horas, el encuentro se desarrollará en el Instituto de Estudios Hispánicos del Puerto de la Cruz, acompañado por el investigador en turismo Pablo Estévez.