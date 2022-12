El reto de editar en Canarias

Ayoze Suárez: «El universo editorial en Canarias está en un momento de productividad al alza»

Ayoze Suárez, fundador de Nectarina Editorial, destaca el lugar que está encontrando el mundo editorial canario en el panorama nacional. «Creo que el universo editorial en Canarias se encuentra en un momento de productividad al alza, con relativo peso en el panorama nacional, pero tremendamente fraccionado y sin unidad frente a problemas comunes», reconoce, sin embargo, el empresario.

Por último, Agustín Sánchez Antequera, director editorial de 'El sastre de Apollinaire', sello cuya sede está en Madrid, cree que no maneja suficientes parámetros para tener una visión completa del panorama editorial en las islas. «Al estar en Madrid, mi relación con el mundo canario no es más que la de sus autores, medios de comunicación que me han contactado y libreros con los que trabajo», justifica. «Pero en conversaciones con amigos sí me llega que uno de los mayores problemas consiste en la logística de los libros, tanto para envíos como para el propio sector de la distribución», concluye.

El programa de las jornadas 'Editar Canarias' arranca el 13 de noviembre, con la intervención, a las 18.30 horas, de Octavio Pineda, del Servicio de Publicaciones del Cabildo de Gran Canaria. A las 19.30 horas, Félix Hormiga habla de Cíclope Editores y las publicaciones Cabildo de Lanzarote.

Al día siguiente, a las 18.30 horas, Ayoze Suárez habla sobre Nectarina editorial y Celaeno Books', mientras que a las 19.30 horas, Agustín Sánchez Antequera explica su labor en El sastre de Apollinaire.

El 15 de noviembre, Tito Expósito interviene a las 18.30 horas para hablar sobre Baile del Sol, mientras que una hora después será Jorge Liria el que haga lo propio sobre Mercurio Editorial, lo que dará lugar a una mesa redonda.