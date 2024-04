René Merino: «Me expreso mejor con la imagen que con palabras»

La exposición 'A la deriva' que se exhibe hasta el día 19 de abril en la Biblioteca Insular de Gran Canaria recorre el trabajo de los últimos diez años del viñetista madrileño René Merino, quien empieza a dibujar como mero divertimento personal en 2013, mientras trabaja en una empresa de alfombras donde realiza tareas administrativas y de diseño gráfico.

Es precisamente a raíz de su despido en ese trabajo por realizar una viñeta sobre su jefe que Merino decide apostar por la ilustración como medio de vida. Durante los siguientes años realiza cientos de dibujos y tiras cómicas y es en 2017 cuando sus ilustraciones explotan en redes sociales, abriéndole las puertas del mundo editorial y permitiéndole vivir ahora exclusivamente de sus dibujos. «Me siento muy afortunado porque no es fácil vivir del arte o de la ilustración. Es un lujo», comenta al respecto.

«La inquietud por el dibujo no sé cuándo empezó en realidad. Creo que ha sido algo innato. Recuerdo desde que tengo uso de razón que siempre he dibujado y de pequeñito me recuerdo siempre con un lápiz en la mano. Es una necesidad y un juego a la vez, lo vivo como si fuera un juego y lo disfruto mucho», comenta René Merino, quien adelanta que «no existe un tema específico sobre el que prefiera dibujar; en ocasiones las ilustraciones tienen un enfoque más humorístico o absurdo, y en otras más emocional. La selección que recoge esta exposición trata de mostrar aquellas que son más representativas de cada momento en que fueron realizadas».

«Las ilustraciones en mi caso son el medio más adecuado para poder expresarme. Me cuesta demasiado transmitir lo que pienso o siento y el dibujo me ayuda a canalizar lo que quiero contar. Muchas veces me expreso mejor con la imagen que con palabras y también me gusta el componente universal que tiene una imagen, porque puede transmitir una idea a cualquier persona con independencia de donde esta sea», añade.

Confiesa que se hizo ilustrador precisamente para no tener que expresarse con palabras, «aunque también me gusta escribir, de hecho, cada vez más. Pero si tuviera que decir alguna palabra sería emoción o juego, porque para mí tiene mucho que ver con ese impulso creativo que tenemos desde pequeños y es totalmente irracional», explica.

En sitios inesperados

La inspiración le suele venir en cualquier parte, en un restaurante, en la calle, en el metro, o simplemente justo a la hora de dormir, por eso lleva siempre consigo una pequeña libreta para no dejar escapar ninguna de las ideas que le asaltan de repente. «Me gusta dibujar sobre cualquier cosa, de echo eso tiene que ver con el título de la exposición ('A la deriva') porque no pienso en algo concreto. Me dejo llevar y dibujo sobre lo que sucede, sobre algo que me conmueve, me hace reír o me resulta absurdo», agrega el creador madrileño.

«Mis ilustraciones tienen tanto de realidad como de ficción porque en muchos casos tienen que ver con cosas que me suceden a mi o con mi alrededor. Los dibujos siempre están hablando de ti aunque no necesariamente de cosas que te sucedan, pero sí de cosas que te interesan», sostiene.

En su libro 'Todo saldrá bien a veces' los lectores van a encontrar una historia sobre una complicada época de su vida en la que padeció frecuentes ataques de ansiedad y pánico. «Dicho libro está escrito con toda la sensibilidad que he podido. El enfoque del libro anima a que hay que acudir a toda la ayuda que esté a nuestro alcance para salir adelante como se pueda, teniendo en cuenta que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades».

Tránsito a la paternidad

En su último libro, 'No se admiten devoluciones', un cómic en el que describe con sencillez y altas dosis de realidad el tránsito a la paternidad, inspirándose en su propia experiencia y en las paternidades que observa en su entorno más cercano, Merino expresa de manera humorística las aventuras y desventuras que se libran con la crianza por primera vez. «No es autobiográfico. Está basado por supuesto en la experiencia y la de mi pareja, pero está hecho a base de los testimonios de mi entorno. Tenía ganas de desmentir alguna de las cosas que te cuentan, como que los bebés duermen mucho o cosas de las que se habla poco como la experiencia del parto, la lactancia y también poner el foco en cosas que estaban poco visibilizadas y siempre por supuesto contando con el testimonio de las mujeres», aclara.

El año que viene tiene pensado sacar un nuevo libro en el que está trabajando. «La inspiración viene en cualquier momento y eso puede derivar en tantos proyectos como sea capaz de elaborar. Además, el cariño y el buen recibimiento del público hacen que la motivación para crear sea mayor. También es muy importante para mí cuando alguien lee alguno de mis libros y se siente identificado o me comenta que le ha ayudado en algún momento, este tipo de cosas hacen que todo valga la pena», concluye René Merino.