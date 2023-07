«Me propongo unir en la experiencia de leer y escribir a toda la familia»

En 'Las aventuras de Tanausú por las Islas Canarias', la profesora y escritora María Jesús Cano ha buscado ofrecer una lectura que agrade por igual al público infantil, a las familias y a los docentes, es decir, a toda la comunidad educativa. Es la última novedad de la prestigiosa colección de literatura infantil de la editorial Siete Islas. Ofrece una colección de relatos encadenados localizados en todas las Islas Canarias, incluida San Borondón, porque el volumen «es también una apuesta por la magia de la literatura, una herramienta poderosa para unir en el placer de escribir y leer a toda la comunidad educativa, desde el alumnado a los docentes y las familias», confiesa su autora en esta entrevista.

-Se estrena en una colección literaria de prestigio, acompañada por autores como Víctor Álamo de la Rosa, Ismael Lozano y Santiago Gil...

-Sí. Para mí es como un sueño hecho realidad. Aunque yo haya publicado textos dispersos en antologías y en mi 'blog', 'Las aventuras de Tanausú por las Islas Canarias' es mi primer libro. Y que se publique en la exitosa colección infantil de editorial Siete Islas es un lujo. Mi personaje, Tanausú, y yo, no podemos estar más contentos. Llevo muchos años trabajando en la idea de este libro, porque no quería que fuera una simple colección de cuentos localizados en Canarias, sino un compendio mágico de lo que podamos necesitar los niños, las familias y los docentes en el instante de enfrentarnos a escribir y leer por primera vez.

- ¿Cómo se estructura esa peculiar disposición del libro?

-Es un libro fácil de leer, con un lenguaje apropiado a niños. Son cuentos que ocurren en cada una de las Islas Canarias, independientes, pero al mismo tiempo tienen un hilo conductor, que es el propio Tanausú, Tana para los amigos, un niño travieso y aventurero capaz de vivir aventuras que recrean muchos mitos y leyendas canarios hasta el punto de narrar una aventura incluso desde San Borondón. Pero, al mismo tiempo, el libro incluye juegos y una especie de propuesta didáctica muy simple que invita al lector a hacerse escritor, escribiendo, al modo de Tanausú, una nueva aventura. Sería así como un libro infinito, porque cada lector puede aportar la escritura de un nuevo cuento.

-No son muy abundantes en la literatura de Canarias los libros que aúnan literatura con aspectos didácticos.

- 'Las aventuras de Tanausú por las Islas Canarias' nace de mi vocación de maestra. Son casi treinta años dando clase a los más pequeños. Es mi pasión, aunque sea un oficio duro, muy duro. Y tiene sus grandes recompensas. Esa luz en los ojos del alumno que se percata de que sabe leer. A lo largo de todos estos años como maestra, me percaté de la ausencia de libros capaces de invitarnos también a la escritura, no solo a la lectura, y que esa experiencia, la maravillosa experiencia de leer y escribir, fuera igualmente compartida por las familias, el alumnado y los docentes. He buscado equilibrar los intereses de estas tres partes de la comunidad educativa. El trabajo de maestro es muy vocacional, y cuando estamos en el aula con alumnado muy diverso el profesor tiene que inventarse y reinventarse a cada minuto. En esos momentos todas las herramientas a nuestro alcance son bienvenidas. De esos momentos nace la escritura de estos cuentos, que divierten y educan por igual, pero que también buscan paliar el enorme desconocimiento que hay en el alumnado de la cultura canaria en general, desde aspectos históricos a mitos y leyendas, pasando incluso por la gastronomía o los trajes típicos. En un mundo que va tan rápido es importante rescatar lo esencial, lo que gana la batalla del tiempo al tiempo. Cuando Tanausú está en La Palma, por ejemplo, rescata la magia de la danza de los enanos, pero a través de una aventura. O la isla de El Hierro, sin ir más lejos, que tiene tantas peculiaridades, como las sabinas o el Garoé o el meridiano cero. La narración de los cuentos integra múltiples aspectos de la cultura canaria, pero en formato aventura, sin recurrir a los tópicos. Esa es la idea básica.

-En el debate abierto en las aulas sobre nuevas tecnologías y libros en papel, supongo que usted se queda con el papel.

-Hay un uso que es abuso de las nuevas tecnologías y las pantallas en las aulas. De hecho, ya hay muchos países que han dado marcha atrás, implementando aprendizajes también digamos más tradicionales. Yo creo que, en este debate, como en otros, el punto es la justa medida. Ni una cosa ni la otra, sino lo mejor de ambos mundos. Tendemos a pelearlo todo, el teatro iba a desaparecer con la tele, el cine con las plataformas digitales, y así vemos que simplemente cada arte, cada aportación, busca su lugar. 'Las aventuras de Tanausú por las Islas Canarias', por ejemplo, se ofrece ahora en una edición excelente, manejable, muy pensada para todo tipo de público, pero, en unos meses, también se ofrecerá en edición digital. Ambos formatos tendrán cabida en las aulas.

-¿En qué momento cree que se encuentra la literatura infantil y juvenil?

-Vive un gran momento, porque hay variedad de títulos y autores. Sin embargo, me impulsó a escribir Las aventuras de Tanausú por las Islas Canarias también el hecho de que echaba de menos libros que no solo incitaran a los niños a leer, sino a escribir. Víctor Álamo de la Rosa, uno de mis maestros, siempre dice que escribir y leer son caras de una misma moneda. Y tiene razón. Tanausú nos lleva de la mano de aventura en aventura, pero la principal es la trampa que nos hace para que caigamos en las tentaciones de escribir nuestros propios libros.