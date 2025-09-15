Presentación del libro 'Un Guardia Civil novela sobre las gestas navales españolas' Esta obra escrita por el suboficial de la Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas Jose Antonio Devesa, será presentada el próximo jueves 18 de septiembre a las 19:30 horas en el Real Club Náutico de Gran Canaria

El próximo jueves 18 de septiembre, a las 19:30 horas, el Real Club Náutico de Gran Canaria acogerá la presentación de la novela 'Un Guardia Civil novela sobre las gestas navales españolas'. Este libro es un recorrido por la historia marítima española a través de la obra del autor y suboficial de la Guardia Civil José Antonio Devesa Salmerón, destinado en la Comandancia de Las Palmas.

El acto contará con la participación del Contraalmirante D. Santiago de Colsa Trueva, almirante comandante del Mando Naval de Canarias (ALCANAR), quien ofrecerá unas palabras de apertura.

Este autor natural de Cádiz y licenciado en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, compagina su labor profesional como suboficial en la Guardia Civil con su faceta de novelista especializado en literatura naval.

Sus obras, enmarcadas en el género de novela histórica, reproducen fielmente el periodo de mayor esplendor de la Real Armada del siglo XVIII, evocando tanto el trasfondo bélico como las vivencias humanas de sus protagonistas.

En Cartagena de Indias, su cuarta y más reciente publicación, destaca la figura del Teniente General D. Blas de Lezo y Olavarrieta, uno de los marinos más emblemáticos de la historia naval española.

Este escritor es además autor de títulos como Viaje Redondo, El Prisionero de Tolón y Misión en Inglaterra, obras en las que se aprecia su constante interés por rescatar y divulgar episodios del pasado marítimo.

Destacar que los protagonistas de sus novelas son siempre marinos ilustres; apareciendo también otros personajes destacados, ya fueran marinos de pluma o de espada.

Esta presentación, de acceso libre para el público, supone una invitación a acercarse a la historia naval española a través de la literatura.

Quienes acudan al Real Club Náutico de Gran Canaria tendrán la oportunidad no solo de descubrir esta nueva obra, sino también de compartir un encuentro con su autor en un espacio cerca del mar que tanto ha inspirado sus relatos.