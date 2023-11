El Premio de Novela Alexis Ravelo-Ciudad de Arucas arranca con su primera edición en diciembre

«La memoria es frágil y cuando las personas ya no están, nos olvidamos rápido». Esta reflexión, junto con un hondo pesar por su inesperado adiós el pasado 30 de enero, la admiración que le profesaba como escritor y la amistad que les unía a nivel personal, motivó que Gregori Dolz, director de Alrevés, pensara en poner en marcha un premio que llevase el nombre del escritor grancanario Alexis Ravelo.

Ese deseo se ha hecho realidad, con el apoyo de la biblioteca de Arucas y del ayuntamiento de esta localidad grancanaria, que de la mano de la editorial Alrevés presentarán el próximo mes de diciembre las bases para participar en la primera edición del Premio de Novela negra Alexis Ravelo-Ciudad de Arucas.

«Desde que nos dejó se me cruzó por la cabeza que hay que perpetuar en la memoria a aquellas personas que han contribuido a la literatura y a la cultura, como es el caso de Alexis, que era un gran intelectual con una memoria privilegiada. Tras comenzar a digerir su pérdida, lo hablamos con la Biblioteca de Arucas y en seguida vimos que existía una sinergia», recuerda el director de Alrevés, sello que abrió sus puertas al autor grancanario para albergar su celebrada 'La estrategia del pequinés'.

Loly León y Carmen Nieto

Mientras se gestaba el proyecto, Gregori Dolz apunta que se «alinearon los astros». Por un lado, la idea contó con el impulso absoluto de Loly León, directora de la biblioteca de Arucas, que a su vez estaba organizando la primera entrega del Observatorio Negro Criminal Ciudad de Arucas, que finalmente se celebró el pasado fin de semana, con la también escritora Carmen Nieto como coordinadora.

Imagen de archivo de Alexis Ravelo, en la playa de Las Canteras. Cober

«No ha sido la primera vez que organizamos cosas en torno a la novela negra. Fuimos de las primeras bibliotecas en hacerlo, tras los festivales de Barcelona y Gijón», destaca Loly León, que está muy ilusionada con el desarrollo del Observatorio y con la convocatoria del premio del autor de la saga de Eladio Monroy.

«Los dos proyectos nacen para quedarse», asegura la gestora de una biblioteca que desde hace años es una referencia internacional. Lo mismo opina Carmen Nieto, que tiene pendiente sentarse «con Loly para hacer balance y planificar el futuro». «No soy la más indicada para decirlo, pero tengo que reconocer que el Observatorio fue muy bien. Fuimos conservadores en esta primera edición, pero los autores que participaron y el público acabaron muy contentos y con ganas de más», subraya.

Comparte ese análisis Gregori Dolz. «Fue excelente, porque Carmen hizo una selección de autores excelentes. Además, el público estuvo muy bien. No tenían pelos en la lengua a la hora de preguntar, con algunas preguntas difíciles de responder. Se notaba que eran personas muy leídas y conocedoras de los autores participantes», apunta sobre un evento que contó con entrevistas en directo, mesas redondas, encuentros con clubes de lectura, mesas de venta de libros y la participación de primeros espadas como Rosa Ribas, Carlos Zanón, José Luis Correa, Susana Rodríguez Lezaun y Emilio González Déniz.

Las bases del premio

En un principio, se barajó que el Premio de Novela Negra Alexis Ravelo-Ciudad de Arucas fuera para autores noveles. «Se descartó porque con la autoedición es muy difícil determinar quién es un autor novel», apunta Carmen Nieto.

Finalmente, está destinado «a cualquier escritor o escritora residente en el territorio español», salvo trabajadores de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arucas y si el ganador se compromete a asistir a la presentación del libro, que editará y distribuirá por sus canales habituales Alrevés, en este municipio grancanario, el 24 de octubre de 2024, Día de las Bibliotecas.

Evidentemente, el argumento es libre pero tiene que ser una novela negra y e l número de páginas del manuscrito en Word no podrá exceder las 250. «Las novelas negras canónicas no son largas, no superan las 250 o 300 páginas», recuerda Gregori Dolz.

El plazo de presentación de originales culminará en la medianoche del 31 de marzo de 2024.

El premio, además de la publicación con Alrevés, está dotado con 2.000 euros. El jurado lo integrarán el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Arucas, la gestora de la biblioteca de este municipio, y Mercedes Castro, responsable de la editorial Alrevés en Madrid.