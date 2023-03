«La poesía puede ser muy cruda, como la realidad que vive una trabajadora social»

Para empezar, una curiosidad. Rosa María García Suárez escribe bajo el seudónimo de Mar Zeraus, su apellido al revés. La escritora presenta junto a su colega Gloria Oliva, que también estrena libro, y el poeta Pedro Flores, su nuevo poemario, 'Los versos de un acomodador en paro' (Nectarina, 2022) el día 16 de marzo, a las 19.30 horas, en la Casa de Colón de la capital grancanaria.

El acomodador del cine era aquella figura que nos guiaba hacia un mundo imaginario en el que nos sumergíamos en las salas de cine que desaparecieron con su figura. ¿Hacia dónde nos lleva la acomodadora Mar Zeraus en su nuevo libro?

Zeraus hace muchas veces de acomodadora, sobre todo en su vida laboral, como trabajadora social: Guiar a otros por los pasillos a oscuras y encontrar ese lugar que les haga sentir bien. En este libro, este acomodador, que busca cada día en las listas del paro su nombre, los únicos créditos que lo reconocen, transita con un uniforme gastado por los pasillos del olvido, como tantos profesionales de oficios diversos que van quedando obsoletos; y entre café y café, escribe versos motivados por algunas películas o personajes del celuloide. El primer poema, 'El Acomodador' es la introducción a esos versos.

Referentes

Las referencias al cine clásico, a través de icónicas referencias visuales, como «bofetada en bucle», de Gilda, o «un sí quiero al pasado», de Rebeca, sirven a la autora de punto de partida para reflexionar sobre temas universales. « Todas tenemos en la retina la imagen de Rita Hayworth quitándose lentamente el guante mientras canta 'Put the blame on mame', y cómo Glenn Ford, celoso, al final, la abofetea. Es esa imagen, vista numerosas veces, la que provoca esos versos. Los temas universales son el amor, la muerte y el paso del tiempo, y estos los puedes encontrar en muchos de los poemas, como, por ejemplo, en el poema 'Superman', que habla de aquellas tardes de nuestra infancia, en las azoteas, cuando jugábamos poniéndonos una toalla roja como capa y comíamos helados de pistacho, creyendo que era criptonita. El cine, como las canciones, forma parte de nuestro recuerdo; t enemos frases de películas muy marcadas, lo que me ha permitido crear algunos poemas que se encuentran en este poemario», explica.

En este poemario los iconos femeninos del cine son los grandes protagonistas. «Es cierto que el libro empieza con varios poemas sobre Marilyn Monroe y Rita Hayworth, con 'Los caballeros las prefieren rubias' y 'Gilda', respectivamente. Eran el prototipo de mujer sexualmente atractiva, con escenas muy eróticas del cine de los años cuarenta y cincuenta. En esos poemas dejo ver un trasfondo, el de la tristeza de los ojos miopes de Norma Jeane, o el alzheimer de Rita Hayworth. Pero no son las mujeres las únicas protagonistas, hay otras figuras como Tarzán, Superman o 'El hijo del Caíd', entre otros, con sus frustraciones y excentricidades».

Para Mar Zeraus «la poesía puede ser muy cruda, como la realidad a la que se enfrenta una trabajadora social cada día. Tal vez, una lleva la sensibilidad de fábrica», señala la autora de 'Los versos de un acomodador en paro', finalista del Premio Internacional de Poesía Tomás Morales 2022.

Un año antes publicaría su primera novela, 'Precipicio', aunque tanto el citado título como 'Los versos de un acomodador en paro' fueron escritos en 2019. «Tengo temporadas en las que solo escribo poesía, no tengo mucho más tiempo. De hecho, la escritura me roba muchas horas de sueño, porque la realizo de madrugada», confiesa la escritora que el pasado año publicó en BGR 'Arena en los ojos', un libro de microrrelatos en versión Kindle.

Club de lectura

Actualmente coordina el Club de Lectura 'Hypatia', en Valsequillo, y, cada mes, después de la reunión en la que habla del libro elegido para su lectura, realiza un programa de radio contando las impresiones de los participantes y adelantando de los eventos literarios que tiene lugar en la isla. También ha hecho una incursión en la literatura infantil con el libro 'Descubre y colorea Valsequillo de Gran Canaria'. «Desde el área de Cultura del Ayuntamiento me pidieron que creara los textos de este proyecto. Para mí fue un privilegio indagar en la historia de Valsequillo y contarlo como si fuera un cuento, con ocurrencias como decir que el municipio tiene nombre y apellidos, o compararlo con extensiones geográficas más pequeñas, como la isla de La Graciosa, o Ceuta y Melilla. Fue una iniciativa de Plácido Checa que, con 'Canarias ebook', desarrolló en muchos municipios y al que Valsequillo se unió. Creo que se hizo un trabajo bonito».