Poesía para preservar la avifauna de la península de Yucatán La periodista Emma Romeu presenta el día 16 de septiembre en la Casa de Colón su libro 'Alas en el Mayab: poesía a las aves yucatecas'

En la península de Yucatán, en México, se localizan al menos 564 especies de aves, lo que representa aproximadamente el 50 por ciento de las especies de aves registradas en todo México, según la Comisión Nacional de Biodiversidad de país. Además, la citada península es un importante corredor migratorio para muchas aves, y algunas especies se utilizan como indicadores de la salud de los ecosistemas mexicanos.

La autora de origen cubano Emma Romeu combina su experiencia de periodista ambiental y su pasión por la poesía para sensibilizar al lector en el libro titulado 'Alas en el Mayab' sobre la importancia de conservar la rica variedad de la avifauna mexicana. A través de 26 poemas y otras tantas ilustraciones realizadas por la artista Ana Morales, la escritora de origen cubano presenta al lector una colección de versos dedicados a ejemplares emblemáticos de la zona, como el pavo ocelado, la perlita y los loros yucatecos y el flamenco rojo.

Romeu presenta en la Casa de Colón el día 16 de septiembre, a las 19.00 horas, su libro 'Alas en el Mayab: poesía a las aves yucatecas', en un acto en el que se acompañará del novelista canario Emilio González Déniz.

La autora comenta que la idea de este poemario se originó durante los recorridos periodísticos que hacía en aquella región para documentar la situación de los manglares, así como del flamenco rojo, los cocodrilos, los manatíes y los corales, que enfrentan desafíos debido a la expansión urbana y las actividades agrícolas.

Los poemas están acompañados por las ilustraciones de Morales, quien los ubica en el contexto de la flora con la que tienen un estrecho intercambio a través de la polinización, la dispersión de semillas y el control de plagas. «Es encomiable el trabajo de búsqueda y empeño artístico de la ilustradora para ofrecer sutilmente la calidez de su hábitat a cada ave sorprendida en la impresión», se señala en el prólogo de la mencionada publicación.

Documentada

La escritora se ha documentado rigurosamente acudiendo no solo a la bibliografía científica sobre los variados ejemplares que aborda, sino que consultó a científicos y lingüistas sobre las palabras mayas que se usan para nombrar a las aves, que combinó con largos periodos de observación de las poblaciones en la región. Durante la búsqueda de información sobre las aves, la autora subraya que enfrentó varios retos. «Noté la tremenda necesidad de la existencia de más estudios, particularmente sobre las especies endémicas. Falta investigación acerca de sus hábitos alimentarios, reproducción, longevidad, del estado de sus poblaciones y del uso que hacen de sus hábitats, entre otras tantas particularidades», explica Romeu.

Para la escritora no fue un problema alguno lograr un equilibrio entre su interés por la protección del ambiente y el lenguaje lírico: «cuando los versos afloran, arrastran todo lo demás. Cuando se tiene la información, cuando se tienen los datos, se puede dejar que la poesía aflore, y todo lo demás vendrá con ella».

La periodista medioambiental critica que a pesar de las leyes que protegen la avifauna mexicana, como la norma oficial NOM-059-Semarnat-2010, muchas de ellas enfrentan amenazas críticas debido a la falta de su implementación efectiva. Romeu conoció esta región hace más de 30 años, cuando trabajaba para la revista 'Biodiversitas', de la Conabio, donde escribía artículos de divulgación científica sobre el estado y uso de la biodiversidad en las áreas costeras de Yucatán y Quintana. Romeu está considerada como una experimentada especialista en periodismo ambiental y gran conocedora de muchas de las áreas con riquezas naturales de México, Cuba y Centroamérica. Ha colaborado con la revista 'National Geographic' en español y publicado su obra con editoriales como Alfaguara SM, Norma, Lectorum.