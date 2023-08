Pasados 40 días... el terror se lee y se siente

El terror se puede leer o ver en una película. Pero el terror se convierte en verdadero terror cuando se siente, pone la piel de gallina y se hace un hueco hasta en unos sueños que acaban convirtiéndose en pesadillas. Este es el principal ingrediente que mueve en todo el mundo a millones de fieles a este género y en el que con rapidez se ha hecho un hueco la escritora grancanaria Yaiza Méndez, todo un fenómeno editorial que ha vendido «más de 70.000 ejemplares, tanto en papel como en versión electrónica a través de Amazon», apunta la teldense, de su última novela 'La mansión Summerwind'.

La escritora avanza que el próximo mes de noviembre sacia el hambre de sus fieles con una nueva novela de terror, 'La Madrina'. «Tengo ya reservados 10.000 ejemplares», apunta quien reconoce que ha hecho de la literatura su forma de vida.

Los libros de Yaiza Méndez no entienden de fronteras geográficas. La canaria reconoce que en las islas y en todo el país tiene bastantes lectores, pero donde arrasa es entre la comunidad hispana de Estados Unidos y en toda Latinoamérica.

La escritora Yaiza Méndez. Cober

«Tengo muchísimos lectores hispanos en Estados Unidos. El terror gusta muchísimo allí. Por internet doy clases sobre cómo escribir en este género a jóvenes de Colombia, México, Argentina, Perú. He llegado ahí gracias a un profesor que seguía mis directos de Instagram. En Latinoamérica entré de forma natural, de la noche a la mañana comenzaron a leerme y a conocerme a través de las redes sociales. Tengo más de 19.000 seguidores en las redes sociales», explica la autora.

También ha sido importante para su difusión y esas charlas 'online' la asociación Ar7sevenfundation, de Estados Unidos. «Da cabida a muchos artistas y la directora me contactó por las redes y me hizo miembro. Me han presentado muchos contactos en Houston. En noviembre voy a ir, en principio durante 15 días, para hablar sobre un contrato con una productora que quiere hacer una película de 'La mansión Summerwind', que allí ha tenido muchísimo éxito. En ese viaje también tengo previstas varias entrevistas con radios y televisiones de allí», asegura Yaiza Méndez en las instalaciones de CANARIAS7.

El punto de partida

El próximo 13 de septiembre se cumplen 13 años desde que echó a andar en el mundillo literario. Reconoce que antes de sentarse a escribir sus novelas de terror, lleva a cabo un minucioso proceso de documentación previa. «'La mansión Summerwind' está basada en una historia real. Esa casa existe en Wisconsin. Me documenté durante tres años. Hablé por teléfono y con videollamadas con gente de allí, como el sacerdote que estaba cuando ocurrieron los hechos. Mucha gente me dice que tiene pesadillas con la casa, que sueñan con Sam Patterson y huelen las naranjas. Lo que cuento en la novela, en un 90% es real y el 10% restante ha sido inventado por mí», puntualiza sobre un volumen que ya desde el principio levantó mucha expectación. «Cuando saqué el libro hice una promoción. Las primeras 20 personas que hicieran una reserva antes de que la publicara iban a recibir un regalo relacionado con la casa. Tuve más de 500 reservas en menos de 24 horas. Dentro de la cajita que les mandé iba un ladrillo, una soga, una calavera... todo relacionado con la historia», añade.

De 'La Madrina' da a conocer algunas pinceladas. «También es una historia real, que cuento en primera persona y que ocurrió en México, hace 50 años. Va sobre una chica que fue poseída por un demonio. He escuchado audios, he visto imágenes... todo está documentado. He hablado incluso con su madre, su hermana, con el cura que estuvo en el exorcismo y con las familias de alrededor», asegura.

Cuando ya lo tiene todo claro, se pone a escribir, sobre todo por las noches, cuando se aísla de todo y se centra en la historia que quiere contar. Y cuando termina, siempre repite el mismo ritual. «Tengo la manía de dejar el libro 40 días sin tocarlo. El día 41 lo abro y lo releo», dice quien tiene claro que sus personajes «tienen que ser muy reales» para que los lectores «conecten» y se metan en la terrorífica atmósfera de sus libros.

Escritora de brújula

Yaiza Méndez se considera una «escritora de brújula». «Hay escritores de mapa y otros de brújula. Yo soy del segundo tipo, cuando me siento a escribir lo único que tengo es el título del libro y los personajes, entonces dejo volar la imaginación. Siempre digo que los escritores tenemos voces en nuestra cabeza. Las mías me dicen esto sí, esto no, este personaje quiere esto y el otro prefiere lo otro... y me dejo llevar por lo que me van diciendo. A veces, ellos me dicen que quieren morir esa noche, mientras escribo o que morirán al día siguiente», describe sobre su proceso de escritura.

Su afición por el género de terror, por los asesinos y las situaciones extremas tiene un culpable. «Desde que era pequeñita soy aficionada al terror. El culpable de todo es Stephen King. Es el culpable de mi desorden mental, de la locura transitoria y de todo lo que amo: los asesinos en serie, el mundo paranormal... se lo debo todo a él», apunta quien ha ocupado puestos de privilegio en las listas de ventas del género de terror en Amazon.

Yaiza Méndez apuesta por la autopublicación, ya que asegura que su experiencia con las editoriales no fue satisfactoria, desde que vio la luz su primer libro, 'Cuerpo perfecto'. «He llegado a donde he llegado por mi propio esfuerzo. Tras 'La mansión Summerwind' tocaron a mi puerta varias editoriales, de las grandes, pero no me interesa. También para 'La Madrina', pero por ahora voy a seguir autopublicando. No me fío y por ahora no las necesito», apunta sin ambages la autora teldense.