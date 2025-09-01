'Un otoño en Moya' acoge este jueves a más de veinte autores La Casa Museo Tomás Morales es el lugar elegido, a partir de las 18.30 horas, para desarrollar una velada de microrrelatos

Berbel y Purificación Santana, en la edición de 'Un verano en Moya', realizada en julio de 2023.

La Casa Museo Tomás Morales de Moya reúne el día 4 de septiembre, a las 18.30 horas, a más de veinte autores y autoras de la literatura canaria para sumergirse en una velada repleta de poemas y microrrelatos inspirados en la propuesta 'Un otoño en Moya'.

La actividad, coordinada por las escritoras María del Pino Marrero Berbel y Purificación Santana Rodríguez, dará continuidad a la primera experiencia celebrada el pasado verano del año 2021 celebrada bajo el nombre 'Un verano en Moya', en la que consiguió aglutinar a una veintena de escritores y escritoras de Canarias que recitaron poemas y leyeron relatos inspirados en el apacible verano del municipio norteño de Gran Canaria en el que se sitúa la Casa Museo Tomás Morales que gestiona la Consejería de Cultura del Cabildo de la isla.

La sede museística que fue hogar del poeta será por una tarde el «impulso para que las nuevas generaciones se inicien en la literatura», asegura la escritora Berbel. «Participan autores más consolidados, junto a otros más noveles, e incluso estudiantes», añadiendo que «hay que arropar a los mayores por la trascendencia que han tenido, sin olvidarnos de las generaciones emergentes».

Asimismo, Berbel explica que este acto literario «se desarrolla en la institución que da sombra a nuestro extraordinario escritor Tomás Morales, buque insignia del Modernismo en Gran Canaria, lo que para nuestro grupo de escritores y escritoras es la mejor forma de sentirnos arropados».

La premisa de este recital es que los textos tienen que ser inéditos y breves, debido a la gran cantidad de invitados que se han sumado a esta propuesta. Además, los participantes solo podrán leer una obra, en verso o prosa, para hacer de ello un acto más dinámico. «Un microrrelato puede expresar toda su esencia en una sola frase», asegura la escritora Berbel.

De esta manera, 'Un otoño en Moya' será una actividad dedicada «a poner en valor el campo, la naturaleza, el entorno y el ecosistema que representa el municipio de Moya y nuestros recuerdos», destacan las coordinadoras. Dentro de esta temática, diferentes edades, generaciones y estilos darán a conocer y «reconocer» a autores que creían anónimos, inspirados por ese empeño de crear para compartir y para recitar.

Marrero Berbel es una poeta, narradora y pintora, licenciada en Filosofía y Letras. Además, es directora, guionista de cine, ilustradora y fotógrafa. Su carrera se expande gracias a su participación en revistas culturales y en prensa tanto nacional como extranjera, y ha sido antologada en varios textos de autores canarios, españoles y extranjeros.

Purificación Santana Pérez se licenció en Filosofía y Letras y se especializó en Geografía e Historia. Como Catedrática del Cuerpo de Profesores de educación secundaria, es experta en la educación de adolescentes de entre 12 y 18 años.