Nicolás Melini publica la antología de cuentos 'No es culpa de ellos, ellos no tienen la culpa'

Bajo el título 'No es culpa de ellos, ellos no tienen la culpa', título de uno de los últimos cuentos que incluye esta antología, la editorial Diego Pun presenta estos días una selección que abarca unos 25 años de escritura de ficción breve de Nicolás Melini (La Palma, 1969).

El volumen incluye cuentos de 'Historia sin cariño de Remedios Quiero Besarte', 'Pulsión del amigo', 'Africanos en Madrid', 'Ciénega' (libro incluido en la recopilación 'Aunque no sea el blanco mi color favorito') y 'Talón'. No se incluyen narraciones de 'Cuaderno de mis mayores' y del reciente '¿Que qué me pasa, muchacho?' por no tratarse de cuentos propiamente, sino de narraciones que comportan una combinación de géneros.

El título del volumen, 'No es culpa de ellos, ellos no tienen la culpa', recoge una frase de diálogo en la que un padre ya mayor se refiere a sus hijos, que se encuentran lejos haciendo sus vidas. Como sucede hoy, y sucede especialmente en las islas, muchas veces los hijos se tienen que ir a otro lugar, a un lugar lejano. Es todo un signo de nuestro tiempo: el hijo o la hija que no atiende como es debido a sus padres, por que no quiere o porque no puede, aunque, en este caso, el padre los exculpa: No es culpa de ellos, ellos no tienen la culpa.

Una enorme cantidad de personajes del mundo de ahora conforman este puzzle vital contemporáneo, tal como señala Ricardo Menéndez Salmón: «Hay de todo en esta botica de dicción exacta y exigente, singular marca de agua de la narrativa de Melini».

Sobre estos cuentos Diego Sánchez Aguilar ha dicho: «Con esa técnica, con ese estilo, con ese mandato de describir lo que carece de importancia, Nicolás Melini arma un estupendo libro de relatos en el que se muestran esos descampados de la vida de las personas a los que no se presta atención».

En 'Cuadernos Hispanoamericanos', hablando del «cuento actual en español», Eloy Tizón destaca a Nicolás Melini entre los autores que «han afianzado su maestría en el género breve».

Una cita de William Saroyan encabeza esta mirada al mundo desde la literatura de Nicolás Melini: «A mí me gustaría saber si hay una sola calle en la ciudad donde no haya un escritor, y si en alguna parte hay un pequeño pueblo de cincuenta personas en el que no viva un escritor me gustaría saber cuál es. Me gustaría ir a ese pueblo e intentar averiguar por qué una de las cincuenta personas que allí viven no está intentando contar la historia del hombre en la Tierra».

Adaptación al cine

De su cuento 'Hijo', que abre la presente selección, el propio Nicolás Melini realizó una adaptación cinematográfica en 2005, protagonizada por Nieve de Medina.

Dicho corto fue seleccionado y exhibido enfestivales internacionales como La Citadella del Corto (Roma, Italia), Bello Horizonte (Bello Horizonte, Brasil) y Slamdance Film Festival (Los Ángeles, Estados Unidos), etcétera.

También se exhibió en muchos lugares del mundo gracias a su programación por parte de múltiples sedes del Instituto Cervantes.

Nieve de Medina recibió por este trabajo una Mención Especial a la Mejor Interpretación Femenina en el festival de cine Sólo para cortos de Barcelona.

Nicolás Melini tiene en el cuento gran parte de su actividad literaria. Autor también de novela corta, ha publicado 'El futbolista asesino', 'La sangre, la luz, el violoncelo' y 'El estupor de los atlantes' (esta última traducida al francés y al georgiano).

Libros suyos de cuentos o misceláneos que contienen cuentos son 'Cuaderno de mis mayores', 'Pulsión del amigo', 'Africanos en Madrid', 'Ciénaga', 'Talón' y '¿Que qué me pasa, muchacho?'.

Actualmente, el escritor Nicolás Melini publica sus artículos en la revista Zenda y dirige el Festival Hispanoamericano de Escritores, que se desarrolla en la localidad palmera de Los Llanos de Aridane.