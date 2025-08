Nazareth Castellanos: «Pagamos un alto precio por ser unos incultos sobre nosotros mismos»

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 5 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

La ciencia y las humanidades suelen transitar por caminos independientes. La neurocientífica Nazareth Castellanos acerca ambos mundos en 'El puente donde habitan las mariposas' (colección El Ojo del Tiempo de la editorial Siruela), que presenta este martes, a partir de las 19.30 horas, en el Gabinete Literario de la capital grancanaria acompañada por la escritora Elizabeth López Caballero.

El pensamiento del filósofo alemán Martin Heidegger y los descubrimientos del científico español Santiago Ramón y Cajal son dos de los pilares sobre los que se erige este volumen. «Son dos mundos que recientemente hemos separado y considero más necesario que nunca que haya una unión de saberes entre la filosofía, las humanidades en general, y la ciencia y la neurociencia en particular. En el mundo anglosajón esa unión es más común, pero en general prima una microespecialización en el campo científico, donde existe una incultura vergonzosa de las humanidades. En las humanidades sucede lo mismo hacia el universo científico», reconoce esta licenciada en Física Teórica y doctora en Neurociencia por la Universidad Autónoma de Madrid.

A grandes rasgos, con un tono divulgativo y riguroso, 'El puente donde habitan las mariposas' defiende la necesidad de cuidarnos más desde un punto de vista mental, para lo que apuesta por distintas herramientas como la respiración para influir en nuestro cerebro. Y es que Nazareth Castellanos subraya que el cerebro es permeable y modificable hasta cierto punto a través de gestos voluntarios como la respiración, terreno en el que profundiza la biosofía.

«Tenemos que mirar más hacia nuestro interior. Somos unos incultos sobre nosotros mismos y pagamos un altísimo precio por ello. No sabemos estar en nuestra propia casa. Tenemos que aprender a cuidarnos», señala sin ambages.

Nazareth Castellanos apuesta por construirnos a nosotros mismos y por eso destaca esa mirada analítica interior. Un ensayo de Heidegger de 1951 en torno a la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial inspiró en parte este ensayo. «No hay que esperar a una guerra mundial para reconstruirnos. Casi día vamos viviendo guerras, de una u otra forma. Son las guerras personales y tenemos que pensar en cómo reconstruirnos frente ellas. Es algo que nos debemos», defiende.

Habitar

Para lograrlo, apunta en 'El puente donde habitan las mariposas', tenemos que aprender a «habitarnos». «Propongo una contemplación centrándonos en la respiración. Tenemos que aprender a habitar la experiencia y para eso no es necesario hacer grandes cosas. Vivimos pero no nos habitamos y tenemos que tener esa inquietud. A veces conviene sentarnos en la butaca del espectador porque esa perspectiva ilusoria nos ayuda mucho y así nos damos cuenta de que todo no depende de nosotros. Sentirnos actores a veces nos ayuda», apunta.

La respiración, dice, tiene mucho que decir en este punto introspectivo. «Tenemos que entrenarla. La respiración y la observación favorecen la plasticidad neuronal. Podemos intervenir en la dinámica neuronal. Es algo que se activa, por ejemplo, cuando tenemos ansiedad y si sabemos cómo cambiarlo nos ayuda a intervenir en el cerebro. Debemos entender el cerebro como un instrumento, como una máquina y tenemos que aprender a manejarlo. La respiración es una buena forma de hacerlo», añade.

Mucho por descubrir

Pensar completa el menú por el que apuesta Nazareth Catellanos y que tiene como primeros platos reconstruir y habitar. «Tenemos que distinguir dos tipos de pensamientos. Uno es espontáneo y el otro está dirigido por la voluntad. El primero es difícil de gestionar. Lo vemos cuando no dejamos de pensar en una cosa aunque no queramos. Y es que no podemos ponerlo todo bajo nuestra voluntad. Ante ese pensamiento debemos apostar por la observación, más que por la intervención», explica.

La neurociencia se ha desarrollado muchísimo, lo que ha permitido que el ser humano sepa cada vez más cómo funciona el cerebro. «Sabemos mucho y ojalá supiéramos más. Pero queda mucho por descubrir. La neurociencia práctica es muy interesante y necesaria porque estudia el cerebro y lo que se puede aplicar a nuestro día a día», destaca.

Ampliar Nazareth Castellanos. C7 «Si Ramón y Cajal hubiese sido norteamericano, su cara estaría en los billetes de los dólares» Nazareth Castellanos reivindica la figura de Santiago Ramón y Cajal, quien denominaba «mariposas del alma» a las neuronas, referencia que ha inspirado el título del nuevo volumen de esta neurocientífica española. «No está lo suficientemente reconocido en España. Si Ramón y Cajal hubiese sido norteamericano, su cara estaría en los billetes de los dólares. Es el padre de la neurociencia moderna, de las personas que más ha aportado a este campo en toda la historia. Además, es el único Premio Nobel de Medicina español. Se está hablando de hacer un museo sobre su figura, creo que ayudaría a que se conociera su figura en España, que es muy desconocida», se lamenta. 'El puente donde habitan las mariposas' ha recibido una muy buena acogida por el público desde que desembarcó en las librerías, reconocen desde la editorial Siruela. Entre las claves de su éxito figura su capacidad para abordar de una manera entendible para un lector común las cuestiones filosóficas y científicas que aborda en sus páginas. «El mundo académico tiene que empezar a hablar no solo para los que tienen su mismo bagaje intelectual. Hay que acercar más el conocimiento a todo el mundo. Algunos se quejan porque consideran que eso sería frivolizar, pero no es así. Lo que hay que hacer es divulgar y la propia palabra ya lo dice, acercar al vulgo, a la gente común», defiende con rotundidad. Considera fundamental que se aplique esta idea a la ciencia pero también a las humanidades. «Todo el mundo ha oído el nombre de Heidegger, pero muy pocos lo han leído. Es cierto que sus libros son muy complejos, pero también es verdad que lo que decía era muy interesante y aplicable para todos los seres humanos. Hacer comprensible la filosofía no es un suicidio, los que se dedican a ella tienen que hacer un esfuerzo para que se entienda», añade.