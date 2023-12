Miguel Aguerralde vuelve con la novela negra 'El sueño de la libélula'

El prolífico escritor canario Miguel Aguerralde acaba de publicar 'El sueño de la libélula' (Siete Islas), una novela policíaca de corte 'noir' ambientada entre Las Palmas de Gran Canaria, Lanzarote y las calles de París.

En la tradición de la novela policial más urbana, narra las complicaciones de un robo, en apariencia sencillo, que termina por desencadenar consecuencias nefastas para sus protagonistas.

Con un ritmo adictivo y una sucesión de giros imprevistos, 'El sueño de la libélula' supone un estimulante acertijo para el lector ávido de misterios. Una partida de ajedrez en la que nada resulta ser lo que parece.

La sinopsis es la siguiente: «El tiempo va muy deprisa cuando estás inconsciente. Todavía no comprendo cómo pudo complicarse tanto. Salir y entrar de la cárcel, salir y entrar del hospital y, entre medias, las piernas de Noelia Soto. Debí intuir el desastre en cuanto asomó por aquel bar. No debía ser complicado robar el cuadro. Ni siquiera tenía que ser difícil volver a encontrarlo. Pero esta novela es el testimonio de cuando todo sale mal, da igual cuánto tiempo dediques a planificarlo. A veces la partida se tuerce y no queda otro movimiento que tratar de evitar el jaque mate. Pero, ¿qué se puede hacer, cuando toda la partida está amañada y nada llega a ser lo que parece?».

Con 'El sueño de la libélula', su trigésima publicación, Aguerralde continúa ampliando su catálogo como uno de los autores de novela negra más leídos de Canarias, habitual de festivales de género como la Semana Negra de Gijón, Tenerife Noir, Las Palmas Confidencial, el Festival Agatha Christie de Puerto de la Cruz o Pamplona Negra, entre otros, y reconocido a nivel nacional gracias a trabajos como 'Claro de Luna', 'Última parada', 'Despiértame para verte morir' o 'Alicia', además de las novelas románticas 'La chica que oía canciones de Kurt Cobain' y 'Todo aquello que nunca te dije' y de la saga de novelas juveniles de Allister Z.