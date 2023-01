Marta Barrio: «Todavía hoy el aborto es un tabú, un episodio que esconder bajo la alfombra»

A la edad de 12 años, Marta Barrio (New Haven, 1986) devoró con doce años 'Las edades de Lulú', de Almudena Grandes, en una sola noche. Su madre le había prohibido su lectura y ella se lamenta de que nunca le llegó a contar después a su admirada autora que, a partir de esa noche, se convirtió en un referente de su aventura literaria. Tras ganar el primer Premio de Novela Almudena Grandes con su segunda publicación, 'Leña menuda', Barrio visita de manera virtual el taller de lectura que la Casa-Museo Pérez Galdós dedica a la recordada escritora madrileña para, entre otros temas, intercambiar puntos de vista sobre la necesaria revisión de los arquetipos femeninos en la literatura actual. La cita es el miércoles a las 19.00 horas, en la sede galdosiana de la calle Cano de la capital grancanaria. La entrada es libre hasta completar aforo.

La vinculación con la autora madrileña es para Barrio más profunda que una mera coincidencia. «Escuché a Almudena Grandes muchas veces a lo largo de los años. En una ocasión, incluso me la presentaron y yo, que tantas cosas quisiera haberle dicho, no me atreví, por tímida. N o le conté que durante años fue una especie de hada madrina, que todo lo tocaba con su varita mágica, como abriendo camino a las siguientes», explica. «Cuando me llamaron para comunicarme el fallo del Premio Tusquets, y que ella era la presidenta, pensé: si le ha gustado a ella, no debe de estar tan mal la novela. Ganar, un año después, un premio con este nombre es algo que no me ha podido hacer más ilusión».

En 'Leña menuda' aborda la cara más amarga y desconocida de la maternidad. «Creo en la literatura como acción de cambio, y me preocupan la ecología y el feminismo, que son los temas de las dos novelas que he publicado hasta la fecha. Me aterroriza la amenaza creciente del cambio climático, como un crimen perfecto que se perpetra sin que nadie pueda impedirlo y que nos acabará alcanzando. También me inquieta el retroceso de mentalidades que se está dando en la cuestión de los derechos de la mujer, y en el aborto en particular. Hemos vuelto a los tiempos de la delación, de los vecinos inquisidores que se pueden lucrar con el dolor ajeno», añade Barrio.

La escritora estima que la representación de lo doméstico, como el cuerpo, lo hacemos «quizás para conquistar o resignificar la intimidad. Muchas veces nos buscamos en otras novelas y en otros libros y en otras vidas, pero no nos encontramos siempre en el canon. A los personajes femeninos, en literatura, muchas veces les espera el convento, el manicomio, o el suicidio. Incontables heroínas mueren ahogadas tras un desliz, seducidas y abandonadas, o forzadas a la prostitución… Finales edificantes con moraleja: las mujeres caídas no se levantan. Me planteé, al escuchar la confesión de una amiga, que quizás fuera hora de redirigir el rumbo, en busca de un nuevo arquetipo, de escribir un final feliz para una mujer que decide interrumpir su embarazo, por una vez».

La autora recuerda que una noche de Reyes de hace un par de años, una amiga del pueblo le contó un secreto que no le podía contar a nadie más. Ese secreto se convertiría en la semilla de esta novela. «Todavía hoy, el aborto es un tabú y un delito, un episodio vergonzante que esconder bajo la alfombra, un sufrimiento oculto por eufemismos o elipsis. Cuando explicaba de qué iba la novela que estaba escribiendo, la gente se llevaba las manos a la cabeza y me preguntaba que qué se me había perdido a mí en ese berenjenal». ¿Y qué les contestaba Barrio? «¿Por qué narrar la cicatriz, el cuerpo y el aborto? Se trata, al fin y al cabo, de otro tipo de destape, consistente en explorar mundos tradicionalmente silenciados. La representación de ciertas realidades es subversiva, marginal. Y, por tanto, potencialmente transformadora».