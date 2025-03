Marina Patrón: «Josefina de la Torre creó a las primeras policías de la literatura española»

F.Z. Las Palmas de Gran Canaria Martes, 25 de marzo 2025, 23:20 Comenta Compartir

La periodista y filóloga madrileña Marina Patrón accedió al indomable universo creador de Josefina de la Torre casi por casualidad. En 2016, mientras cursaba el Máster en Literatura Española en la Complutense, su profesora de la asignatura de Poesía del Siglo XX, Fanny Rubio, sugirió al alumnado que investigaran la obra de un autor poco conocido. Patrón, que oyó por vez primera hablar de Josefina de la Torre en el documental de 'Las Sinsombrero' estrenado por aquel entonces, se puso manos a la obra. «Hubo algo en ella que me fascinó: su vocación poética tan temprana y su vida dedicada al arte», explica la madrileña que ha seguido el rastro de la Torre por todo el siglo XX reconstruyendo el relato de su vida y de su trayectoria vital y artística en toda su complejidad y amplitud, llegando a convertirse en la principal especialista española de la mencionada autora, única mujer de la Generación del 27.

Patrón, que presenta este jueves, día 27 (19.00 horas) en la Casa-Museo Pérez Galdós la biografía de la polifacética Josefina de la Torre más completa que se haya escrito hasta la fecha, trabaja en la recuperación de tres novelas inéditas de la canaria que se publicarán próximamente también en la Editorial Renacimiento. «La decisión de formular una biografía surgió tras visitar el Fondo Josefina de la Torre conservado en la Casa-Museo Pérez Galdós. Allí descubrí que la propia Josefina había puesto mucho cuidado en documentar su vida, como si ella misma estuviera convencida de lo extraordinario de su existencia. Encontré sus álbumes de recortes, que contenían las noticias de todos los estrenos en los que participó, los borradores de memorias que empezó a escribir y que nunca terminó… En fin, muchísimas pistas que me permitieron asomarme a su vida, de tal manera que a medida que iba conociendo nuevos datos de su vida, iba descubriendo nuevas lecturas sobre su obra», señala la investigadora, que opina que la faceta como novelista de la autora «es la que menos atención ha recibido y una de las más interesantes».

«Si bien es cierto que sus novelas románticas se ajustan bastante al género, en sus novelas policiacas, Josefina de la Torre creó unos modelos femeninos que nada tenían que ver con el modelo que defendía la Sección Femenina, sino todo lo contrario: son valientes, decididas y activas. De hecho, estoy bastante segura de que Josefina de la Torre creó a las primeras policías de la literatura española. Lo vemos en 'Alarma en el Distrito Sur', publicada en 1939, donde nos presenta a la policía secreta Mabel Norton y a su jefa, la policía científica, señora Bianchetti, que incluso portaban armas, algo absolutamente impensable en la época. Y es que, recordemos, para ver la primera mujer ingresar en el Cuerpo Nacional de Policía hubo que esperar cuarenta años. Josefina era la modernidad», agrega.

Después de la guerra

A la investigadora le ha sorprendido lo mucho que, tras la guerra, tuvo que trabajar Josefina de la Torre para poder mantenerse de manera independiente y sortear los muchos problemas económicos a los que se enfrentó, a pesar de nacer en el seno de una de las familias más importantes y adineradas de Las Palmas de Gran Canaria. «Tuvo que compaginar su trabajo como dobladora, actriz de radio y teatro y adaptadora y tenía unas jornadas laborales maratonianas. Además de que luego incursionó en otros proyectos, como ser directora de propaganda de una empresa de construcción o directora de la boutique de la diseñadora vasca Asunción Aguirre», añade. «En el caso de Josefina de la Torre me llamó mucho la atención cómo durante los años 40, 50 y 60 fue muy conocida como actriz, pero poco o nada se sabía de su carrera literaria. Creo que el trabajo como actriz de Josefina ocultó su poesía y su novela, y aunque ella nunca dejó de escribir, le pesó mucho no ser reconocida como tal. Así que, en su caso, la invisibilidad se debió, además del machismo y la tendencia de ignorar a las mujeres, a su dedicación a múltiples actividades artísticas. En su día no consiguió un papel protagonista porque el Régimen prefería un modelo de mujer más racializada y ella, con su pelo rubio y su aire extranjero, no encajaba. Pero ahora, ahora habría conseguido todos los papeles que se hubiera propuesto en las grandes producciones de plataformas como Netflix o Max».

En el proceso de recuperación de su legado Marina Patrón confiesa que no ha tenido muchas dificultades «porque la familia ha sido muy amable y colabiradora conmigo. Selena Millares, la albacea del legado de Josefina, fue a la primera a la que contacté y fue muy generosa y comprensiva. Me dejó consultar sus diarios íntimos y las cartas de Juan Chabás, que no han sido todavía donadas a su archivo porque la artista las consideraba muy íntimas, y han sido documentos esenciales para reconstruir algunos de los episodios más desconocidos de su vida. Por ejemplo, qué fue lo que hizo durante la guerra en Las Palmas de Gran Canaria o su primer matrimonio con el pianista Braulio Pérez». Cuenta que lo más complicado fue la revisión, clasificación, catalogación y transcripción de todo el material, que le llevó dos meses.

«Por otro lado, también estaba su epistolario. Cuando lo consulté aún no estaba catalogado como ahora y tuve que ir descifrando y transcribiendo de quién era cada carta. Quería ser muy minuciosa, por eso me ha llevado tanto tiempo escribir la biografía. Ha sido un viaje fantástico, pero también muy arduo», subraya.

Tres novelas inéditas en camino

Actualmente trabaja en la recuperación de tres novelas inéditas de Josefina de la Torre que espera puedan publicarse a finales de año. «Se trata de tres novelas breves románticas que le dan una vuelta al género. La primera se titula 'Amor salvaje', aunque en un primer momento se tituló 'Un rostro olvidado', y tiene como protagonista a una heroína muy poco usual para la época (principios de los años 40) de una isla del Pacífico que mantiene una relación física, algo absolutamente impensable en el caso de las mujeres españolas solteras de la época. La segunda se titula 'Él era así' y es una de mis novelas favoritas por lo audaz que es. Solo existe un manuscrito que Josefina escribió a mano en un cuaderno y en ella vierte una tremenda crítica contra el amor romántico y denuncia la desigualdad entre hombres y mujeres. Pues mientras que ellos tienen libertad y pueden actuar impunemente, coqueteando con todas las chicas y aprovechándose de ellas; aquéllas tienen que mantener las formas, reprimir sus deseos y actuar siempre correctamente bajo pena de ser tachadas de amorales. Considero que Josefina la escribió a raíz de un desengaño amoroso que tuvo en 1935 y me parece tan valiente y tan rompedora en sus planteamientos que debe conocerse. Muy relacionada con esta última está la tercera, 'El encuentro', una novela breve en la que de nuevo vuelve a escribir sobre un desengaño amoroso y lo injustos que eran los hombres y la sociedad con las mujeres. Necesitamos conocerlas y leerlas para poder tener el retrato autorial más completo», sostiene Patrón.

Lamenta la joven filóloga que no hayamos tenido acceso a la obra de muchas autoras «por el machismo que ha pesado (y pesa) sobre el canon literario y sobre la sociedad. Joanna Russ, en su magnífico ensayo 'Cómo acabar con la escritura de las mujeres', da una serie de claves de cómo se ha invisibilizado el trabajo de las mujeres a lo largo de la historia».