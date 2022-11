María Galiana: «Busco que la poesía llegue al público de una forma clara»

La poesía emprende vuelo este sábado en el Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria de la mano de la actriz María Galiana (Sevilla, 31 de mayo de 1935) y adaptada a los modos de consumo propios del siglo XXI. Junto al barítono Luis Santana y al pianista José María Berdejo desarrolla el espectáculo 'Yo voy soñando caminos', en la Sala Jerónimo Saavedra del recinto del paseo de Las Canteras, a partir de las 20.00 horas.

María Galiana aclara que no va a declamar de una forma clásica, propia de los recitales poéticos que fueron muy populares durante el siglo XX en la mayor parte de las ciudades españolas. « No me parece que hoy en día fuera del agrado del público que hiciéramos un recital de poesía como los de siempre. La gente está demasiado acostumbrada a la cuestión musical. Y me parece muy bien. En nuestro espectáculo la música va por delante con una voz tan bonita como la de Luis Santana y por las veces que lo hemos hecho gusta músimo», avanza la actriz.

« Yo hago una recitación leída y Luis Santana canta unas canciones muy bonitas que se van intercalando entre los poemas. Algunas están muy relacionadas con los poemas y otras no, pero vienen muy bien. Nuestro pianista José María Berdejo acompaña a Luis cuando canta y a mí me hace un leve fondo, como acompañamiento al verso. Es una improvisación suya que queda muy bien», detalla sobre este montaje titulado como uno de los versos más populares de Antonio Machado, poeta que figura entre los seleccionados para esta propuesta.

Los autores

Jorge Manrique, Amado Nervo, Santa Teresa de Jesús, Benedetti y León Felipe firman, entre otros muchos, los poemas que el público podrá escuchar esta noche. «Son poemas de autores españoles y suramericanos de distintas épocas. No nos ha costado demasiado elegir. Con gran pena hemos tenido que soltar a algunos para coger otros. De todas formas, de vez en cuando cambiamos. Además, tenemos diferentes programas. Acabamos de hacer uno sobre Santa Teresa, que nos lo piden en lugares específicos. Tenemos otro de Federico García Lorca y otro de poemas escritos solo por mujeres», asegura la actriz andaluza.

A la hora de enfrentarse al público, María Galiana tiene claro el objetivo que pretende alcanzar. «La poesía es muy difícil, pero clarificadora. Hay que entenderla y estudiarla. Comprender las distintas metáforas, los doble sentidos, las imágenes que se pueden hacer con las palabras... En este recital trato de hacerle llegar la poesía al público de la forma más clara posible. Más que 'declamar' y hacer recaer el acento sobre las rimas, procuro aclarar, explicar y llegar con lo que trato de decir, con el mensaje que hay en cada poema. Eso es lo que considero que deben percibir», puntualiza esta actriz que se define como una gran lectora desde siempre, tanto de narrativa como de poesía.

Eso sí, confiesa que de joven se atrevió a escribir poesía en algunos cuadernos. Leídos ya como adulta, ha visto que eran «bastante macarrónicos», explica entre risas por teléfono.

«En los colegios de mi época se cultivaba mucho la poesía. Recuerdo de pequeña y de joven aprenderme poemas para recitarlos en clase como parte de la tarea. Eso, quieras que no, te aficiona. También antes de sacar las oposiciones de Instituto para dar clases de Historia, di clases afines, muchas de latín y mucha, muchísima literatura», rememora la veterana intérprete.

La actuación de esta noche le permite regresar a Gran Canaria, isla que conoce muy bien desde que era joven. « Mi marido estuvo destinado ahí muchos años, porque era profesor en la Escuela Técnica de Arquitectura. No vivimos totalmente, porque yo ya tenía plaza en el Instituto, pero sí que fuimos y vinimos durante largas temporadas. Después he actuado en varias ocasiones en la isla», aclara María Galiana.