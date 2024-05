Marcos Dosantos: «Como escritor, me interesan mucho más las preguntas que las respuestas» El autor de la biografía de Carla Antonelli, 'La mujer volcán', acude el día 4 de junio al ciclo 'Escritores en la Casa-Museo Pérez Galdós'

Bienvenidos al universo Marcos Dosantos. Este joven tinerfeño, criado en La Orotava, entre el clasicismo norteño de Tenerife y los ecos gallegos de su familia paterna, busca, brújula en mano, asiento para fijar los rasgos de su identidad isleña a ambos lados del atlántico. Por el camino, el politólogo y escritor en busca de voz propia se topó en su etapa universitaria con el 'huracán' Carla Antonelli, en uno de los momentos de inflexión de la reivindicación definitiva de los derechos de identidad de género. Una década después, ambos firmaron a cuatro manos 'La mujer volcán', la biografía de la vida comprometida y militante de esta tinerfeña que llegó a Madrid como artista y acabó en primera línea política y de la defensa de los derechos trans.

Antes de finalizar la exitosa gira de este libro, editado por Plaza & Janés, aterriza de nuevo en la Casa-Museo Pérez Galdós, como ya hizo en abril con la Antonelli, para hablar sobre 'La pluma de ida y vuelta: literatura y desarraigo'. La charla, incluida en el ciclo 'Escritores en la Casa-Museo', se celebra el día 4 de junio, a las 19.00 horas, con entrada libre y gratuita.

Siendo politólogo y, a la vez, escritor, la primera pregunta es consecuente: ¿Cree que la literatura se debe ejercer como militancia? «Como politólogo, respondería que todas o casi todas las facetas de nuestra vida están atravesadas por la política, los conflictos de intereses y, por tanto, por diferentes formas de posicionarse. Ahora bien, ¿debe tener el arte estricta y obligatoriamente una intención de militancia? No. ¿Puede serlo? Sí. La literatura aspira a la trascendencia, a la búsqueda de la belleza, a conmover, a generar emociones de todo tipo, y hay, por supuesto, literatura militante que hace una lectura de la sociedad».

En este momento, ése es el objetivo que fija la brújula de Marcos Dosantos, escritor: la búsqueda de la belleza. «Sea lo que sea lo que signifique la belleza», aclara. «Y la expresión de pulsiones y obsesiones, sean también las que sean estas». Y es que asegura que «los artistas podemos variar entre momentos más militantes o más estéticos, sin que sea incompatible una cosa con la otra. Cuando se escribe literatura de ficción, para mí es más importante la estética que el posicionamiento», añade.

Las contradicciones

Como escritor canario, pero con una trayectoria desarrollada en gran parte en el extranjero, es interesante conocer cuáles son sus puntos cardinales con respecto a los conceptos de identidad y territorio. «Pese a ser politólogo y contar en mi vida con muchos ejemplos de militancia, y marcar una posición, ahora, en el ámbito de la literatura, como escritor, me interesan mucho más las preguntas que las respuestas, las contradiccciones y las oportunidades que generan que las afirmaciones absolutas», declama.

Y en su momento vital y artístico, la identidad y el territorio «son puntos de pulso, de conflicto, de contradicción. Y, por lo tanto, una oportunidad enorme para hacer muchísimas preguntas. Precisamente, estamos ahora en un contexto en el que la identidad y el territorio están muy en la conversación, generando posturas cada vez más fuertes, en un amplio espectro».

Efectivamente, desde su infancia de padre gallego y madre canaria, Marcos Dosantos empieza a observar los matices de la identidad. «Cuando me fui a vivir a la península y decido mantener, en la medida de mis posibilidades, mi acento canario, eso genera un impacto en mi entorno, una confusión sobre mi origen». Se enfrentó entonces, no solo a las contradicciones de la identidad, sino a las del desarraigo. «Yo era un adolescente que estaba empezando a aceptar su sexualidad y a salir del armario, y sentía que Canarias no solo era microclimática en lo atmosférico, sino también en lo social», argumenta.

Estos son los ingredientes que van condicionando su biografía sentimental y que, poco a poco, pasó a ser literaria. «Siempre están presentes los marcadores territoriales. Cuando me voy a vivir a Berlín, por ejemplo, me racializan, se dirigen a mí en turco o paso a ser directamente un 'südländer', literalmente, habitante de las tierras del Sur, un cajón de sastre donde los alemanes meten a españoles, griegos turcos o italianos del sur, entre otros».

Estas experiencias le llevan a deducir que la búsqueda de identidad vinculada al origen, físico o lenguaje «es un proceso mucho más convulso de lo que pensamos, lo que para mí choca con que en el mundo haya discursos más esencialistas; por un lado de lógicas viejas que ya conocemos de racismo, o de extrema derecha, como las manifestaciones identitarias por parte del espectro progresista que me obligan a hacerme nuevas preguntas».

Obsesionado con Copi

Al referirse a sus referentes identitarios señala que «en lo literario, estoy muy obsesionado con la figura de Copi (Raúl Damonte Botana). Es un autor argentino que, por motivos políticos y sociales, se exilia a Uruguay y más tarde emigra a Francia. Siempre tiene presente su argentinidad, pero de una forma conflictiva y, al final, publica la mayor parte de su obra desde Francia y en francés. Y en Argentina, hay un montón de gente que no lo conoce. Me interesa el hecho de que este autor pone en contradicción permanente los temas que me interesan: la identidad nacional, ser migrante, las clases sociales...».

Como escritor, su debut literario fue con 'Cuadernos del Subtrópico Norte' (Drago, 2022), un 'collage' de relatos cortos, versos, e incluso un atisbo troceado de novela, que se entremezclan en un texto cuyo único hilo conductor es la isla.

Es su segunda visita a la Casa-Museo Pérez Galdós, tras la multitudinaria presentación en abril del libro de memorias de Carla Antonelli, 'La mujer volcán'. Una colaboración que ha cambiado su vida. «Carla y yo nos conocemos desde hace más de una década, de un momento político convulso en España, la crisis económica, los recortes...Nos encontramos en muchas manifestaciones, pero también en el activismo LGTBI», pone en antecedentes Dosantos.

La vorágine de la exitosa gira de 'La mujer volcán' terminará en la Feria del Libro de Madrid, será «mi último acto en España», apunta el escritor y politicólogo Marcos Dosantos.