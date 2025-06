Mara Torres: «Las personas que se suicidan no quieren morir, no encuentran cómo poder vivir» La periodista y escritora madrileña visita Gran Canaria con su programa radiofónico 'El Faro' y también para presentar 'Recuérdame bailando'

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 19 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

No es fruto de un arrebato, salvo casos muy puntuales. Tampoco el punto y final a unos cuantos días de oscuridad. Se toma esa decisión tras recorrer un camino largo, donde se ha intentado todo pero no se ha encontrado salida ante la oscuridad reinante. Esta es una de las ideas fundamentales que defiende la periodista y escritora Mara Torres (Madrid, 1974) casi doce años después del suicidio de su hermana Alicia, Aly como la conocían cariñosamente, tras el crudo punto de inflexión vital que acabó dando paso a su nuevo libro, 'Recuérdame bailando' (Planeta), cuyos ejemplares firmará este viernes, 20 de junio, a partir de las 19.00 horas, en la librería Agapea, en el número 13 de la calle José Franchy Roca de la capital grancanaria.

«He aprendido que las personas que se suicidan no quieren morir. Quieren vivir pero no encuentran herramientas para hacerlo», reconoce horas antes de viajar hasta la isla, donde desarrollará una entrega especial de su programa El Faro, de la Cadena Ser, en el interior del Faro de Maspalomas, para la que se han agotado las localidades.

Este aprendizaje es fruto no solo de los años que ha dedicado a investigar y documentarse, también bebe del libro que dejó escrito su propia hermana, donde plasmó la pesadilla mental que vivió durante siete años en silencio y que desembocó en su suicidio.

«Leyendo su libro entendí que no fue fruto de un impulso. No escribió ese libro durante siete días antes, sino durante siete años. Ella demuestra que no entendía lo que le pasaba. Era una treintañera luminosa, atractiva y con mucha vida social. Pero en el libro describe noches enteras llorando sin explicación. Habla de una neurona descontrolada. De no entender lo que le pasaba ni por qué actuaba así. Durante un tiempo fue a terapia y puso en marcha lo que le mandaban. Lo que nos pesa a nosotros es que nunca nos lo contara. Creo que lo hizo por no preocupar y porque pensaba que lo que le sucedía era normal. No tenemos educación sobre salud mental. Nos han enseñado a cuidar nuestra salud física, pero no sabemos cómo cuidar nuestra salud mental. Por ejemplo, es normal estar triste por la muerte de un ser querido, pero no sabemos cuándo eso se puede convertir en una patología que puede acabar con nosotros mismos, porque es incontrolable», subraya.

A los cinco años

«Cuando me decidí a escribir el libro fue a los cinco años de morir mi hermana. Durante ese tiempo me estuve documentando sobre el suicidio, incluso sobre esta realidad en otros países, porque es un tema muy importante en todos sitios. A los cinco años pensé que lo que mi hermana había escrito durante los últimos siete años, que aparece en su libro, se había convertido en realidad para muchas personas. Por ejemplo, uno de los primeros falsos mitos sobre el suicidio que he aprendido es el del silencio. Silenciándolo solo se consigue crear estigmas y tabús. No informar sobre el suicidio es no dar herramientas a las personas que están sufriendo para saber qué hacer, a quién contárselo para lograr ayuda... Fue entonces cuando me decidí a escribirlo para poder aportar algo», reconoce sobre el punto de partida.

Su escritura fue compleja. Tan dura como sanadora en parte. «Me dio un cobijo relativo. Reconstruir lo que pasó los días posteriores a la muerte de mi hermana me produjo mucha tristeza, pero ese proceso también me permitió volver a escucharla hablar y a revivir cómo nos reíamos juntas. La parte del recuerdo también fue muy hermosa», reconoce Mara Torres.

Define 'Recuérdame bailando' como «una novela real». «Si no me conoces de nada, lo puedes leer como una historia con unos personajes y una estructura. Alguien que recibe una llamada anunciándole la muerte de su hermana y que cuando va a recoger sus cosas se encuentra con un libro que había escrito ella. Siempre escribí pensando en el lector. La parte mía es un ejercicio literario para que se lea como una novela. Busco que el lector entre en la vida de los personajes, que somos mi hermana Aly, la familia y yo. No escribí con distancia, porque el libro tiene bastante verdad. ¡Ojalá no hubiera pasado y fuera todo ficción! La parte del libro de mi hermana no tiene ni una corrección. Ella también escribía de forma literaria, No son unos diarios alborotados que escribes con un boli. Estaba impreso, con su título. El libro empieza muy luminoso y ves como acaba entrando en esa oscuridad», explica con pesar la autora del volumen.

Ampliar Mara Torres posa con un ejemplar de 'Recuérdame bailando'. Javier Ocaña «Muchos me han dicho que son Aly, porque han pasado por lo mismo» Al salir de la primera entrevista sobre 'Recuérdame bailando', en el programa de la Cadena Ser de Carlos Francino, Mara Torres tenía en su móvil cerca de un centenar de mensajes de familiares y amigos. «Me daban las gracias por devolverles a Aly», apunta emocionada. Un agradecimiento que se ha extendido entre quienes han leído ya el libro. «Muchas personas me han dicho que son Aly, que han pasado por lo mismo que mi hermana o que han perdido a alguien querido en circunstancias parecidas. Otros me han dicho que se han sentido como Aly. Mi hermana alucinaría. Ha sido todo muy triste pero ojalá sirva para algo, para ayudar a mucha gente y para concienciar sobre este problema», apunta quien defiende la necesidad de la puesta en marcha de más campañas nacionales sobre la prevención del suicidio, un mal que se lleva por delante unas 4.000 vidas al año en España. Silenciarlo, reitera, solo agrava la situación. De ahí que ella misma se haya puesto como punta de lanza para fulminarlo. «Te doy una clave. Me puse a escribir el libro porque lo iba a firmar con pseudónimo, porque eso me protegía a la hora de contar la intimidad y por el cuidado literario. Al final no lo hice por dos cuestiones. Una por la insistencia de mi editora, aunque sabía que lo podía haber publicado en otra editorial. Y la segunda porque si no aparecía mi nombre formaba parte de ese silencio que rodea al suicidio», confiesa quien ha sido galardonada con el Premio de Salud Mental de Castilla y León por este libro.