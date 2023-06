Los libreros quieren saber el destino de parte del presupuesto de la anterior Feria del Libro

La 35ª Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria estrena nuevo rumbo, gestionada directamente por la Asociación de Librerías de Canarias (Acoli), para afrontar entre el 22 y el 25 de junio una edición de transición, con muchos cambios y algunas sombras sobre su pasado reciente.

Este viernes, apuntó este jueves en rueda de prensa la presidenta de la Asociación de Librerías, Irene Pérez García, se dará a conocer todo el programa oficial en la web de la feria. Reiteró, tal y como avanzó en este periódico el martes, que será una feria dedicada por completo al sector del libro, lo que deriva en que todos los expositores estarán ocupados exclusivamente por librerías, editoriales y los departamentos de publicaciones de algunas entidades públicas.

«El reglamento está consultado y gestionado con el abogado nacional de Cegal [Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros]. Los expositores que venderán son solo librerías y editoriales. La Ley del Libro establece claramente cuándo se puede hacer un 10% de descuento y uno de los casos que figuran es que sea una feria exclusivamente de libros, lo que deja fuera a sectores como los ilustradores. Estarán en la feria, porque traemos a autores y a ilustradores, pero no estará la carpa que han tenido otros años de 'merchandising' porque no tiene lugar que se vendan cosas que no sean exclusivamente libros», explicó Pérez García sobre el evento que se desarrollará la próxima semana en el parque de San Telmo de la capital grancanaria.

Cambio en la gestión

Esta 35ª edición la gestiona directamente Acoli y subcontrata la realización de distintos servicios y actividades a una externa, Publieventos. En las entregas anteriores, la Asociación de Librerías de Canarias contrató a otra empresa externa que asumía la organización y el desarrollo de este evento.

Cuando ayer se le preguntó a Irene Pérez por el presupuesto de este año, dijo que «es más o menos como el del año pasado». «Quedan cosas por concretar, como la compra de algunos billetes», añadió. ¿Y cuál fue el presupuesto de la edición de 2022? «No estaba claro, era de casi 200.000 euros. Lo que pasa es que la empresa que estaba contratada gestionaba una parte y nosotros los libreros, otra. Esa empresa siempre se ha escudado en que, por privacidad y por la Ley de Protección de datos, no tenía que declararnos a nosotros los libreros esa parte del presupuesto. Y a mí, personalmente y como Asociación, no me consta. Estamos mirando qué más hacer y cómo se pueden solucionar algunas cosas», apuntó sin querer ofrecer más detalles.

Avanzó, eso sí, que por ahora cuentan con tres patrocinadores privados, además del apoyo del Cabildo de Gran Canaria, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), que depende del Gobierno de Canarias, y de la Dirección de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias.

La nueva organizadora es consciente que los cambios implantados han generado «revuelo, como cualquier cambio». «Creemos que son para mejor. Cometeremos errores, pero de los errores también se aprende», defendió Irene Pérez García.

Reestructuración del enclave

Por ello, ante las quejas de los profesionales y los usuarios sobre las dificultades para transitar por el parque de San Telmo en ediciones anteriores, este año se ha reestructurado el espacio con un arquitecto y «según las necesidades de las librerías y las editoriales y el plan de seguridad».

Apuntó que habrá un total de 23 puestos para «que el libro sea tomado en serio y cobre el protagonismo que se merece».

En la programación de este año no figuran autores cuyos libros sean autoeditados. «No estamos en contra de las autopublicaciones, pero son difíciles de distribuir porque no están en los canales de las librerías. Tenemos que velar por las librerías. No nos parece muy coherente presentar un libro que después el lector no puede encontrar fácilmente. Es fundamental para el sector del libro respetar toda la cadena, que pasa por los autores, las editoriales y las librerías. Queremos fomentar un cambio en el sector y mejorarlo», añadió la presidenta de la asociación de libreros.

Lola Shoneyin, Sandra Miró y Carlos Zanón estarán en la Feria del Libro. C7

Los nuevos organizadores de la Feria del Libro consideran que este evento debe «priorizar» a los autores y a las editoriales canarias, hasta alcanzar un objetivo claro en las próximas ediciones: un 80% de autores insulares y un 20% nacionales e internacionales.

Atraer a la lectura a los más pequeños

Esta nueva filosofía afecta a las carpas donde se celebran las distintas presentaciones y actividades. La literatura infantil copa una y en la misma, para lograr una mayor implicación de los niños, no se llevarán a cabo presentaciones al uso, sino una serie de actividades para fomentar la lectura en esas edades tempranas.

El espacio destinado a la literatura juvenil amplía su espectro y las actividades irán destinada a lectores de entre 10 y 30 años, apuntó Irene Pérez.

Las dos carpas para actividades para adultos llevan los nombres de los escritores canarios Alexis Ravelo y Dolores Campos-Herrero, ambos fallecidos.

La del laureado escritor de novela negra, fallecido el pasado 30 de enero, acogerá presentaciones de autores canarios, nacionales e internacionales. «Hemos eliminado el criterio geográfico y en esa carpa se desarrollarán las presentaciones que consideramos que tendrán una mayor capacidad de convocatoria», dijo.

Una avanzadilla de los autores

La carpa Dolores Campos-Herrero acogerá presentaciones de autores canarios, entre los que figuran el poeta Pedro Flores con su primera novela, 'La isla de los muchachos hermosos' (Maclein y Parker), Pedro M. García, con 'Donde soplan los alisios', Francisco Juan Quevedo, con 'El teatro en medio del océano', Rafael Álvarez Gil, con su ensayo político sobre la izquierda canaria, y las poetas Acerina Cruz, Macarena Nieves, Juli Mesa y Tayri Muñiz y la propia Dolores Campos-Herrero que da nombre al recinto con el volumen de tres novelas breves que ha editado Eduvigis Hernández.

Las letras africanas también estarán presentes, gracias a las presentaciones de los libros 'Los Maquis', de Hemley Boum, un fresco histórico que retrata una saga familiar y la implicación de los bassa en la lucha por la independencia en Camerún. Se le suma 'Las vidas secretas de las esposas de Baba Segi', de Lola Shoneyin, donde aborda desde el humor la poligamia en Nigeria.

Ampliar Megan Maxwell, reina de la novela romántica. C7

Entre los escritores que la organización ya ha anunciado su presencia figura la súper ventas de novela romántica Megan Maxwell, que presentará 'Mírame y bésame'; el periodista Borja Hermoso, con 'La conversación infinita'; el televisivo Alonso Caparrós con su libro de autoayuda 'Empezar de cero'; Carlos Zanón con su libro 'Cien formas de romper un glaciar'; Paco Gómez Escribano y su 'Narcopiso'; Sandra Miró con 'Ese algo especial'; Pedro Mañas y David Sierra Listón darán a conocer 'Anna Kadabra y Marcus Porcus'; Javirroyo y su volumen 'Dibujo, luego pienso'; y la biografía ilustrada 'Saritísima', de Daniel María y Carlos Valdivia Biedma.