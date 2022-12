Los lazos entre Canarias y el Reino Unido se perpetúan en las novelas románticas británicas

Canarismos y referencias al Teneguía o a César Manrique

En las novelas románticas británicas analizadas por María Isabel González Cruz y su equipo se han topado con referencias hechos históricos como la erupción del volcán palmero del Teneguía, el accidente aéreo de Los Rodeos y a personajes reales como el artista lanzaroteño César Manrique.

También destaca la presencia de hispanismos y canarismos en las narraciones. «Para rematar, desde un punto de vista lingüístico, me sorprendió ver que introducían palabras canarias y españolas en sus temas. De ahí surge mi libro sobre los hispanismos, 'Hispanicisms in Romance Fiction. An Annotated Glosary'. Hay palabras, como el gofio, que no tienen traducción y es lógico que la utilicen. Pero en otros casos podrían utilizar palabras inglesas y se decantan por españolas o canarias. Lo interpreto como el fruto de una actitud positiva, de integración y acercamiento a las islas. En la mayoría de los libros que hemos analizado detectamos un gran cariño hacia las islas», apunta sobre un volumen en el que analiza 36 novelas.

El libro 'Discursos e identidades en la ficción romántica. Visiones anglófonas de Madeira y Canarias' cuenta con los siguientes análisis: 'La novela rosa o romántica; pasado, presente y futuro', a cargo de Inmaculada Pérez Casal; 'Paraísos imperfectos: Madeira en las novelas de Margaret Rome, Katrina Britt y Sally Wentworth, de María del Mar Pérez-Gil; 'Paisaje sociocultural y lingüístico de la isla de Madeira: Visiones anglocéntricas en una muestra de seis novelas rosa', de Aline Bazenga; 'La cultura y la identidad canarias y su representación en las novelas del corpus FFI2014-53962-P', de María Jesús Vera-Cazorla; 'Voces femeninas y discurso feminista en algunas novelas de Harlequin/Mills&Boon, de María del Pilar González-de la Rosa; 'Definiciones transatlánticas de la raza blanca en las novelas góticas de Louise Bergstrom en Canarias (1971-1972)', de María T. Ramos-García; 'Ideologías lingüísticas, paisaje y voz narrativa en The Wind off the Small Isles', de Susana de los Heros; y 'La interdisciplinariedad en la ficción romántica', de María Isabel González Cruz, que también es la responsable de la introducción. El volumen se completa con una parte pedagógica que incluye ejercicios prácticos.