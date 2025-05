Laura Freixas: «'Genio' está vinculado al concepto que el patriarcado tiene del varón»

F.Z. Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 19 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

La escritora y ensayista catalana Laura Freixas (1958) imparte el día 21 de mayo, a las 19.00 horas, en la Casa Museo Tomás Morales de Moya, una conferencia en la que hablará de la peculiar relación sentimental y vital que unió a dos de los intelectuales contemporáneos españoles de referencia del pasado siglo, María Teresa León y Rafael Alberti, miembros ambos de la generación del 27.

La intervención de Freixas se incluye dentro del programa del ciclo de conferencias denominado 'Genios... ¿y genias', que impulsa la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario a través de su Servicio de Museos, con la colaboración de la Asociación Clásicas y Modernas. El estudio comparado de los años de formación de León y Alberti presenta un interés excepcional, porque parecen coincidir en todo: país, fecha de nacimiento, clase social de origen, temperamento rebelde y creativo, vocación literaria... pero ella era mujer, y él hombre. «Analizando 'Memorias de la melancolía', de León, y 'La arboleda perdida', de Alberti, podemos observar las sutiles, pero abismales diferencias entre cómo trata la sociedad, cómo se moldea, una futura creadora y un futuro creador en ámbitos como los referentes, la relación con el espacio público, la actitud frente a la sexualidad o la relación con maestras/maestros y pares», señala la escritora que ha traducido o prologado obras de Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Dorothy Parker, Tatiana Tolstoi, Elizabeth Smart, Henri-Fréderic Amiel.

A Freixas le ha llamado la atención el tratamiento del sexo por parte de ambos autores en las obras mencionadas. «El silencio de María Teresa León en torno a la sexualidad es significativo. Alberti relata sus primeras experiencias sexuales con alegría y orgullo, como algo que se desarrolla de forma espontánea, en un ambiente de complicidad y sin ninguna consecuencia. Escribe en sus memorias: '¡Primeras pajas infantiles, yo os saludo!' y describe la prostitución como 'alegre fiesta del amor', con mujeres 'guapas y baratas'. Para León, en cambio, la sexualidad es algo vergonzoso y lleno de peligros. Quedó embarazada de su primer novio, a los dieciséis años y eso torció su vida, obligándola a casarse y a ser madre sin verdadero deseo de hacerlo y sin madurez suficiente, además de suponer una deshonra para ella y su familia. Por el contrario, si Alberti dejó embarazada a alguna prostituta, probablemente ni siquiera se enteró», señala la autora de numerosos títulos entre los que destacan '¿Qué hacemos con Lolita?' o 'A mí no me iba a pasar', una autobiografía novelada con perspectiva de género.

Según señala Freixas, Alberti gozó de muchas más facilidades que León para desarrollar su talento. «Tuvo el apoyo, la ayuda, la admiración, de muchas personas, empezando por la misma María Teresa, que se ocupaba de todo lo de la casa y del cuidado de su hija común, y que además le hacía de secretaria, trabajando para el éxito de él, más que el de ella misma. A posteriori, podemos pensar que el motivo de que él tuviera más éxito es que tenía más talento y el motivo de que ella le ayudara a él a triunfar y no viceversa, es que reconocía esa superioridad artística. Pero yo creo que hay algo más: una educación y un entorno social que empuja a las mujeres a dar prioridad a los proyectos de sus compañeros sobre los suyos propios. León tenía muchísimo talento literario, como lo demuestra esa espléndida autobiografía que es 'Memoria de la melancolía'. Quién sabe lo que habría llegado a hacer si hubiera tenido el apoyo logístico, profesional y emocional, por parte de su pareja y de la sociedad, como lo tuvo Alberti».

Una de las grandes líneas de trabajo de Laura Freixas ha sido la invisibilidad de las mujeres en la cultura. Tras haber presidido la asociación para la igualdad de género en la cultura Clásicas y Modernas desde su fundación en 2009 hasta 2017, es ahora su presidenta de honor.

Fórmulas

«La historia de la cultura se escribe partiendo, inconscientemente, de ciertos modelos y esquemas que se aplican de forma automática y que nos impiden profundizar y hacernos preguntas. Uno de esos modelos es la pareja 'genio y musa', que hace que demos por supuesto que el hombre tiene más talento que la mujer y que la sumisión de ella a los proyectos de él es algo natural y espontáneo. En los casos que hemos ido analizando en este ciclo de conferencias con Hannah Arendt y Martin Heidegger, Frida Kahlo y Diego Rivera, León y Rafael Alberti, considero que esas suposiciones son falsas», agrega Freixas.

«El concepto de 'genio' está inextricablemente vinculado al concepto que el patriarcado tiene del varón, como alguien que 'se ha hecho a sí mismo', que goza de una personalidad individual, que tiene derecho a sacrificar a quienes le rodean. Mientras que, el concepto de 'musa' resume las características que la sociedad patriarcal y atribuye a las mujeres y el lugar que les destina: vivir a la sombra de otros, tener poca personalidad propia y ninguna profesión o vocación en particular (el de esposa y madre es un modelo estándar), renunciar a deseos y ambiciones propias para ponerse al servicio de las necesidades o deseos ajenos, etcétera», advierte la escritora. «Creo que será muy difícil resignificar estos conceptos, hablar de genias y de musos. Me parece preferible y más ajustado a la realidad ver el arte como algo que, aunque sea creado directamente por una persona con talento, depende mucho de las condiciones sociales y materiales. Los genios no pueden existir sin el apoyo de un entorno familiar y social y es injusto que ese apoyo lo proporcionen mujeres en detrimento de su propia creatividad».

La autobiografía

Desde su experiencia como autora de diarios íntimos otorga un valor fundamental al ejercicio autobiográfico como herramienta para las mujeres escritoras. «La autobiografía en todas sus formas (diario íntimo, autobiografía, memorias, novela autobiográfica...) es importantísima para todos los grupos subalternos, pues ayuda a entender cómo se produce la desigualdad en la experiencia vivida, en lo cotidiano y sus repercusiones en el fuero interno. A mí, como blanca, me resulta interesantísimo leer a afroamericanos como Ralph Ellison ('El hombre invisible') o Richard Wright ('Chico negro'). Y como mujer y escritora, considero los diarios de Anaïs Nin, Sylvia Plath o Virginia Woolf como libros de cabecera. Si decidí publicar mis diarios fue porque aspiro a que ayuden a reflexionar y hagan compañía a otras personas como ellas han hecho conmigo», dice.

En la relación entre Alberti y María Teresa León confiesa que la deja desolada la reveladora afirmación de la que fuera sobrina de Ramón Menéndez Pidal y esposa del poeta con el que contrajo matrimonio civil en 1932. «Escribe resignada: 'Ahora yo soy la cola del cometa'. Él (Alberti) va delante. 0Fue duro en los últimos años de vida consciente sentirse relegada como escritora', admitió su hija Aitana en una ocasión, recordando que ella no lo manifestaba, pero que tanto su padre como ella misma lo notaban claramente.