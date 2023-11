Juan Álvarez dibuja su visión de la Transición

Juan Álvarez Montalbán dejó su Murcia natal cuando era un chaval para cumplir su sueño en Madrid. Aterrizó en la capital del Estado en plena Transición democrática, cargado de ilusión, con sus carpetas para dibujar y sus rotuladores y pinturas. Poco a poco su gran anhelo cobró forma hasta convertirse con el tiempo en su oficio. Aquella experiencia vital en un periodo temporal sin el que no se podría entender la España del presente son el corpus de 'Sueños de tinta', su nueva novela gráfica que presenta este sábado, a partir de las 18.30 horas, en la sede de la librería Moebius, en la calle Veintinueve de abril de la capital grancanaria.

«Creo que es la primera vez que se retrata la Transición española en un cómic», apunta por teléfono el dibujante natural de Mazarrón. «Tenemos más pasado que futuro y lo que nos ha pasado ha sido importante. Hay que preguntarse lo que fuimos antes para entender lo que somos y seremos. Esos cuatro años en Madrid fueron fundamentales para mis cimientos como persona y como artista», confiesa el autor de esta novela gráfica publicada con el sello Nuevo Nueve.

El preludio

«Tengo amigos de la época de los 80, que siempre me pinchan un poco, porque me quieren mucho y me dicen que narro bien. Y estos mismos amigos me preguntaban que por qué no narraba aquellos momentos. En 2012, con '1968. Un año de rombos' ya contaba la niñez del tardofranquismo. Contaba con ese antecedente y más que gustarme el tema autobiográfico, lo que me atraía eran las circunstancias del momento», destaca sobre unos años en los que vivió en Madrid los atentados de la banda terrorista ETA, la pre-Movida, el complicado desarrollo democrático.

En medio de todo aquello, el propio Juan Álvarez daba unos pasos de gigante para convertirse en adulto y para intentar ser el dibujante de cómic que siempre había deseado. «No sé como logré el equilibrio,. No fue difícil porque para mí es un todo. Era yo mismo en torno a eso, estaba ahí y todo lo que sucedía me influía. Me hacía ser como era. Yo era muy tímido y me tocó espabilarme y asumir las consecuencias. Me fui de Murcia y todo aquello resultó enriquecedor. No sé bien hasta qué punto fue llegar a un Madrid gris como aquel, donde aún estaba Fuerza Nueva, había mucha inestabilidad, estaba ETA, la mili y el 23F. Y en medio mi deseo de querer dedicarme al dibujo de forma profesional», subraya Juan Álvarez.

Una visión personal

La Transición es un periodo clave, cuya valoración ha fluctuado según la perspectiva y los tiempos. Hay quienes la consideran un ejemplo de cómo encarar una nueva era tras un periodo tan oscuro como el de la dictadura franquista. Otros la definen como una vergüenza porque miró hacia otro lado con respecto al pasado y exculpó a muchos. «Lo viví en primera persona. Hay gente que no lo vivió y otra lo hizo de otra forma. Lo cuento tal y como yo lo sentía. Es mi sentir y mi emoción. Es subjetivo. Lo que cada uno crea, que lo cuente. Yo simplemente lo hago desde mi prisma», comenta sin entrar en jardines minados.

Portada de 'Sueños de tinta'. C7

Más allá de cómo lo reciban los lectores, 'Sueños de tinta' es Juan Álvarez en estado puro. «He hecho lo que tenía que hacer y lo que me apetecía. Si le sirve a alguien, maravilloso, pero no sé hasta dónde llegará. Está hecho y si le sirve a la gente para algo, estupendo. Es un tebeo o novela gráfica, como lo quieras llamar, hecho desde la ilusión, con la emoción y desde el respeto», puntualiza.

Artesanal

'Sueños de tinta' es un ejercicio de creación artesanal. Juan Álvarez apunta que lo ha elaborado de forma analógica, «con témperas, en escala de grises, sobre papel y con rotulador». Para la portada, a color, trabajó junto con Jorge Gómez. «Llevamos 35 años trabajando juntos y siempre que hago algo en color, trabajamos juntos. Nos entendemos muy bien. Estamos ahora con un trabajo muy bonito, sobre la España del Al-Ándalus», avanza el artista murciano, que presentó 'Sueños de tinta', este jueves, en la Librería Lemus de La Laguna, en Tenerife.

Imposible dedicarse en exclusiva en España

El dibujante Juan Álvarez Montalbán asegura que en España existe un gran nivel de dibujantes de cómics. Pero también subraya la principal carencia para que el sector despegue y sea autosuficiente. «En España es imposible ganarse la vida exclusivamente con esto. Es muy difícil vivir como dibujante si no trabajas para el extranjero. Hay muchos españoles que están dibujando para Estados Unidos y Francia», asegura el artista.

Álvarez reconoce que sale adelante gracias a actividades complementarias, como trabajar para anuncios publicitarios o coordinando el Salón del Cómic de Murcia, entre otras labores.

'Sueños de tinta' lo inició en 2021, en plena pandemia, aunque la idea le rondaba la cabeza desde antes. «Lo fui haciendo a ratos, mientras hacía otras cosas también. Pero soy muy disciplinado y cuando empiezo algo, lo termino», dice.

Las limitaciones que implicaba la lucha contra la covid-19 no fueron un obstáculo mayúsculo para la gestación de esta novela gráfica. «Me recojo mucho cuando creo una obra. Me vino bien enclaustrarme, porque así me concentro muy bien. No tuve ansiedad por no poder salir a la calle con normalidad. Me vino hasta bien para centrarme en dibujar», aunque reconoce que el frenazo al que obligó la situación sanitaria sí que paró en seco toda la promoción de su anterior cómic, 'Peces en la red', que salió a la venta en 2020, lo que no impidió que «se vendiera muy bien», aclara.