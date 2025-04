José Orive: «Ulises Galván trata de ser ético en unos tiempos de perversión ideológica»

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 22 de abril 2025, 23:25 Comenta Compartir

El escritor José Orive (Las Palmas de Gran Canaria, 1950) ha dado el salto a la novela negra con 'Turno de noche' (Mercurio Editorial), volumen que presenta este jueves, 24 de abril, a partir de las 19.00 horas, en el Gabinete Literario acompañado del novelista Emilio González Déniz.

El inspector de policía Ulises Galván es el pilar esquivo y fugaz de 'Turno de noche'. «Este libro es fruto de un imprevisto. Parte de las historias que lo componen las escribí en la década pasada, porque estaba vinculado a personas del cine. Algunas de esas historias estaban incluso adaptadas para un guion cinematográfico. Llegó la pandemia y tuve claro que hacer cine es muy complicado, porque es muy costoso. Entonces vi que esas historias, muy vinculadas al género negro, podían tener salida en un libro. Surgieron dos historias nuevas, que son las que abren y cierran el libro. En todas esas historias había siempre un inspector de policía. En esta ocasión es un personaje extraño, porque en muchas no aparece físicamente o solo se insinúa su presencia. Se trata de distintos casos a los que se tuvo que enfrentar y que nunca consiguió resolver. Como está cerca de jubilarse, se los vuelve a plantear», explica José Orive sobre las historias que estructuran su novela.

«Ulises Galván nace y muere al mismo tiempo, porque no creo que vuelva a aparecer en futuras novelas. Aunque no se puede decir aquello de que de este agua no beberé», explica entre risas. «No me planteo seguir con este personaje en mis próximos libros, pero nunca se sabe. También está la figura de su ayudante, Vera Placeres...», añade sin cerrar completamente la puerta.

Crítica social

Los casos sin resolver que rememora este inspector de policía permiten también a José Orive abordar cuestiones sociales y políticas desde un modo crítico. «La novela negra permite hacer crítica social. En 'Turno de noche' está presente la violencia de género, la xenofobia, la corrupción, las amistades de conveniencia... tanto en personajes de clase alta como modesta. Solo me faltó abordar la Inteligencia Artificial, que es el quinto caballo apocalíptico. Creo a Ulises en estos momentos de perversión ideológica, que es cuando más falta hacen los soñadores, las personas meticulosas con su trabajo y que quieren ser éticas en un mundo que no lo es para nada», subraya el escritor.

El autor grancanario no se siente como un extraño en el género negro. Sobre todo porque, desde su juventud, ha sido un gran lector de las novelas de este tipo, tanto de autores nacionales como internacionales. «Lo mismo son las historias surrealistas, la ciencia ficción, lo detectivesco con crítica social. Aporta personajes muy atractivos de leer. Aunque el que he diseñado es atípico, porque es solitario, meticuloso y siempre va bien vestido», señala.

En un principio se había planteado como título 'Los papeles de Ulises', expresión a la que alude en un momento dado durante la narración, pero finalmente se decantó por 'Turno de noche'. «Es el título del último capítulo, que tiene un tono muy irónico. Y es que todas las historias están vinculadas a este turno nocturno que siempre es duro, tanto a la entrada como a la salida, en profesiones como la de policías, detectives, periodistas, bomberos, profesionales de la limpieza o sanitarios. Aparece mucho en la novela negra porque suele ser sórdido y es propicio para que salgan todos los odios que durante el día no se ven», apunta el escritor.

La prosa de 'Turno de noche' cuenta con pasajes de un claro aroma lírico, algo que José Orive considera natural en su forma de escribir. «He llegado a la conclusión de que siempre que escribo, hay algo lírico. Cuando no escribo con urgencia, me sale, porque intento siempre transmitir las cosas de la mejor manera posible», apunta quien publicó el año pasado su primer poemario, 'En la cúpula del aire' (Hamalgama-Cyberpress) y con el que protagoniza este viernes una nueva presentación en el municipio grancanario de Santa Brígida.

En estos momentos, Orive reconoce que tiene «tres libros en la cabeza». Dos novelas «en las que hay muchos muertos pero no policías, por el momento», confiesa entre risas, y un nuevo poemario. «No sé cuándo saldrán. Ni siquiera el orden. 'Turno de noche' es anterior a 'En la cúpula del aire', pero finalmente el poemario se publicó antes», explica.

Reconoce que se publica «mucho», tanto en las islas como a nivel nacional. Considera que no es «negativo», porque enriquece la oferta a la que tienen acceso los lectores, pero sí que reclama la puesta en marcha «de unos mecanismos para que esas novedades circulen y lleguen al público».