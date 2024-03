José Orive: «Mi poesía es existencialista, con mayor o menor profundidad, y fruto de mis vivencias»

A José Orive le gusta pasear por la orilla de la playa. Al caer la tarde, en la arena mojada se refleja el cielo, una imagen que inspiró en parte el poema 'En la cúpula del aire', que da título al libro que su vez lo incluye y que acaba de publicar en Farallón Colección de Poesía.

«El título surge de unos versos del libro, que tienen un cierto toque surrealista y onírico, aspectos que siempre me han interesado. Alude a ese lugar en el que no crees que estás y en el que piensas que debes estar. Hablamos de la cúpula y de lo que está arriba que también puede estar abajo, como ese reflejo que veía en la arena mientras caminaba por la playa», apunta el escritor grancanario sobre la reflexión que esconde el título de este libro que permite descubrir los caminos por los que ha transitado su producción poética durante más de 40 años.

Y es que a pesar de que 'En la cúpula del aire' sea su primer libro de poesía que llega las librerías, José Orive reconoce que escribe poesía desde siempre y que nunca ha dejado de hacerlo, aunque sus creaciones solo las diera a conocer, fundamentalmente, entre su círculo más cercano y privado desde hace años.

«Todo empezó con una presentación pública en el Aula Magna de la Universidad de La Laguna, en 1970, en la que participé junto a varios compañeros. Ese mismo año publicamos poemas en una revista argentina y participamos en otros actos públicos. También intervine seis años después, en el Primer Congreso de Poesía Canaria celebrado otro mes de abril, en el Ateneo de La Laguna. Hasta 1981 seguí con publicaciones sueltas en distintos medios. Después ya me metí con otras cosas, como el periodismo y la gestión cultural. Pero nunca he dejado de escribir poesía, aunque sin publicar», reconoce el escritor grancanario.

Reflexionó en la pandemia

La pandemia fue un punto de inflexión. «Fue un momento de reflexión y me puse a revisar toda mi obra poética. Y vi que ahí había un libro. Existían distintos elementos comunes y también diferenciales, fruto de las distintas etapas», destaca. «Es normal, vas madurando, leyendo nuevas cosas, cambiando los puntos de vista, probando nuevas cosas. Durante toda esta transición he pasado por gustos y aficiones diversas, con momentos más líricos y otros más surrealistas y existenciales. También con fases en las que el absurdo me atrapaba. Todos han ido aportando medios para expresar lo que sentía en cada momento », añade el autor.

José Orive. C7

Y es que José Orive es un poeta inquieto. Le gusta jugar, no solo con las palabras sino con las formas poéticas y estéticas, como queda patente en la selección de poemas de 'En la cúpula del aire', donde la construcción física de las palabras que integran algunos de los poemas son esenciales.

Esta apuesta visual se completa con la inclusión en el libro de una serie de ilustraciones del artista plástico Alfonso Crujera, amigo desde hace años.

Poesía existencialista

Su poesía ha atravesado por distintas fases, pero tiene muy claro su epicentro. «Es existencialista, con mayor o menor profundidad, fruto de mis experiencias y vivencias. Al final, siempre las reflejas, te afectan cuando escribes. He descubierto con el tiempo la cercanía entre la filosofía y la poesía. Los haikus, que ahora están tan de moda y todo el mundo quiere escribirlos, tienen detrás una reflexión filosófica. Chantal Maillard, una filósofa y poeta española nacida en Bélgica, creo que representa la conjunción perfecta», asegura.

José Orive quiere destacar que sus poemas cobran una nueva vida o dimensión cuando llegan a los lectores. «Me gusta dejar los poemas abiertos y que cada uno los recree desde su perspectiva cuando los lea. Por eso juego tanto con las métricas tradicionales, las rimas y las estrofas», explica quien siempre lleva una pequeña libreta a mano porque «la inspiración» no se puede planificar.

Regresa constantemente a sus poemas para corregir y reescribir. «Nunca veo la perfección, siempre les veo cosas que antes no les veía. Creía que era algo solo mío, pero he descubierto que es muy común», asegura quien ya prepara un nuevo libro de poesía. «No será un nuevo recorrido por mi obra, sino que se centrará en una idea concreta, como si fuera un hilo conductor», avanza quien también tiene «recién terminada» una «pequeña novela».