Jorge Fonte transforma en novela la rebeldía y posterior religiosidad de Florentina de Llarena

«Aquí sentada, en la semioscuridad de mi celda, donde solo la tenue luz de una vela me corteja, cojo una vez más esta pluma que me ha acompañado por años y os desnudo mi alma guiada por la mano de Dios, de igual manera que, en su momento fue la del diablo la que me indujo a desnudar mi cuerpo». Así arranca 'Yo, Florentina de Llarena' (Colecciones Idea), la nueva novela de Jorge Fonte (Santa Cruz de Tenerife, 1967 ), inspirada en un personaje real que, con tan solo 12 años de edad, fue obligada a casarse con su tío paterno.

«Soy escritor, no historiador. Hay aspectos de su vida sobre los que nada se sabe. Por ejemplo, se conoce que se enamoró de su primo, pero no sabemos cómo ocurrió. Eso me sirvió para inventarme que los dos se fueran de paseo a caballo hasta San Andrés, algo que hacían mucho en aquella época las personas de clase alta», explica a modo de ejemplo el autor tinerfeño sobre cómo en su novela conviven hechos y personajes históricos con otros inventados por él.

El punto de partida de la aventura literaria que culminó en 'Yo, Florentina de Llarena' fue histórico. «Quien primero me habla de ella fue Carlos Rodríguez, que trabaja en el Archivo Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Yo estaba buscando datos para mi novela 'Llevadme a ver el mar' (Ediciones Idea, 2021). Él es un gran erudito de la historia de La Laguna y me habló de este personaje con la idea de que protagonizara una de mis novelas. Me contó su historia por encima, principalmente que fue obligada a casarse con tan solo 12 años con su tío y que después, por venganza hacia su marido y su familia, comenzó a acostarse con todo el que pasaba por debajo de su balcón», rememora.

Pero hubo un detalle posterior en la vida de Florentina de Llarena que acabó captando la atención de Jorge Fonte para que su historia se transformara en una de sus novelas. «Me interesó mucho cuando entró en el convento de Las Catalinas. Allí acabó pasando la mayor parte de su vida como monja, hasta el punto de que se convirtió en abadesa. Me interesó mucho esa transformación de chiquilla rebelde que reacciona ante los estándares sociales de la época que después acaba mostrando una fidelidad y una obediencia absoluta hacia la religión. Una mujer presuntamente viciada, que fue casi una asesina porque intentó matar a a su marido, se reconvierta por voluntad propia en una monja ejemplar que llega a ser priora me pareció una historia muy interesante», destaca sobre una mujer que fue obligada a entrar en un convento de clausura con 20 años, donde murió con más de 70 años.

La sugerencia del archivero Carlos Rivero quedó aparcada por otros proyectos literarios. Tras la publicación de 'El hijo del apotalado' (Milenio, 2022), Fonte vio que era el momento de escribir la novela de Florentina de Llarena. Y comenzó a investigar en los archivos. Se topó con un artículo de Cristina López Trejo sobre ella. «Lo publicó para un congreso que se llevó a cabo en Gran Canaria, en 2017. Localicé su ponencia y vi que contaba su vida con todo detalle. Contacté con Cristina y me dio más información y comencé a redactar», recuerda el escritor.

En primera persona

Primero se planteó que la vida de esta mujer la contara alguien cercano. Pensó en María Benito, una joven, inventada por Fonte, que desde el principio se convirtió en su asistente y cómplice. Pero vio que no funcionaba. «Me di cuenta que tenía que escribir la novela en primera persona, como si fuera una confesión de Florentina al final de su vida. Lo que cuenta era tan personal, con todos sus amantes, sus relaciones con sus familiares y su reconversión en fiel a Dios que solo ella lo podía contar», señala.

Reconoce que fue un paso «arriesgado» y «un reto enorme» escribir la novela en primera persona. «Creo que no me resultó tan complicado meterme en su piel porque su reacción a ese matrimonio con su tío fue muy masculina. Le echó muchos ovarios para atacar a la familia donde más le podía doler, manchando su nombre según las ideas de la época, acostándose con todos los hombres que podía», dice el escritor.

El riesgo fue mayor con el lenguaje. «Al ser una novela ambientada en el siglo XVII, los personajes tienen que hablar más o menos como se hacía en la época. Fue un reto utilizar ese vocabulario y los giros verbales. Me funcionó con 'Llevadme a ver el mar', aunque se trata de siglos distintos, pero en el caso de Florentina le rebajé un poco el tono. El lenguaje no es tan de Quevedo o Cervantes», puntualiza.

Erotismo elegante

Jorge Fonte reconoce que 'Yo, Florentina de Llarena' puede tener cierta línea similar a la de su anterior novela histórica, 'Llevadme a ver el mar', protagonizada por Jerónimo de Grimón y Rojas y la monja sor Úrsula de San Pedro. «Es una fusión con mis dos primeros libros de relatos cortos eróticos», explica el escritor tinerfeño.

Los pasajes en los que Florentina de Llarena sube a su dormitorio a un sinfín de hombres de Santa Cruz para vengarse de su marido y familia ocupa una parte importante de la novela. «La parte erótica me parecía muy interesante en la novela. Tuve claro que tenía que ser elegante, ni grotesco ni obsceno. Me sirvió como referente el libro y la novela de 'Las amistades peligrosas'. Por la gente que ha leído la novela, parece que lo he conseguido», apunta sobre una novela que escribió en 2021 y que ahora se publica.

A final de año tiene previsto publicar un nuevo libro, con la editorial Milenio, sobre un triángulo amoroso real, en El Hierro, que acabó en asesinato.