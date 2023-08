Jorge Fonte rescata en formato epistolar el viaje de tres de los cuatro The Beatles a Tenerife

En la pasada primavera se cumplió medio siglo de la primera y única visita de tres de los miembros de la legendaria banda musical The Beatles al archipiélago canario, en concreto a Tenerife. Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr estuvieron once días de vacaciones en la isla justo antes de que el cuarteto de Liverpool se convirtiera, con permiso de The Rolling Stones, en el icono musical nacido en el pasado siglo XX más importante de la historia.

El escritor Jorge Fonte (Santa Cruz de Tenerife, 1967) no ha dejado pasar la oportunidad de poner en valor aquel histórico viaje con la publicación de su libro 'From Me To You' (editorial Milenio), que acaba de llegar a las librerías de las islas.

«Cuando vi que se cumplía el 50º aniversario quise sacar un libro sobre aquel histórico viaje. Quise hacer algo distinto, porque ya están los libros de Nicolás González Lemus. Entonces se me ocurrió utilizar el formato epistolar para contar unos hechos verídicos a través de una correspondencia imaginaria», explica el autor que con esta editorial ha publicado dos ensayos, 'Woody Allen. Músico y cineasta' (2015) y 'El sonido Disney. En busca de la canción perfecta' (2018), así como la novela 'El hijo del apotalado' (2022).

Fonte reconoce que para un lector contemporáneo puede resultar algo 'demodé' lo de enviar cartas escritas o postales, pero antes del desarrollo tecnológico e internet era la principal forma de comunicación interpersonal, junto con los teléfonos fijos y las desaparecidas cabinas. «No se conservan cartas o postales que enviasen en aquel momento desde Tenerife, pero seguro que lo hicieron. Era lo más normal en la época. Me aprovecho de ese vacío para inventarme estas cartas. Intento ponerme en la piel de ellos, unos jóvenes que aún no eran estrellas, que sabían que lo que tenían entre manos era bueno, pero que tenían muchas dudas, como era normal», comenta el escritor.

Reconoce que los volúmenes epistolares no suelen ocupar un espacio privilegiado dentro de sus lecturas, pero eso no ha sido un obstáculo para ponerse en la piel de Lennon, Harrison, McCartney y Starr, así como de personas vinculadas al grupo en aquel momento y en el viaje a Tenerife, como fueron el productor George Martin, la fotógrafa Astrid Kirchherr, Dick James, David Gilbert o Klaus Voormann, entre otros.

«Hay que tener en cuenta que llegaron a Tenerife de rebote. Lennon no vino porque se fue primero a Barcelona y después a Torremolinos. Vinieron porque el padre de un amigo, Klaus Voormann, hacía poco que se había comprado un terreno en el que estaba construyendo una casa en la zona alta de Los Realejos», apunta Fonte.

Pasaron desapercibidos

Ese viaje se produjo cuando acababa de salir el primer álbum del disco, 'Please Please Me'. Su primer sencillo había alcanzado el número uno. «Dudaban de si era solo flor de un día o si de verdad alcanzarían un éxito duradero. Esas dudas figuran en las cartas imaginarias que incluyo en el libro. Poco después alcanzaron el segundo número uno con 'From Me To You' y dos días después de irse de Tenerife, el 11 de mayo de 1963, conquistaron con el disco las listas británicas y ahí nació la 'beatlemanía'. Aquel viaje fue el último que dieron sin ser acosados por los fans. A pesar de que en Puerto de la Cruz la colonia de turistas británicos era importante en aquellos años, ellos se sorprendieron de que nadie los reconociera. Ya vivían en aquel momento en Londres, habían dejado Liverpool, y tras girar por Inglaterra, en su país eran ya bastante conocidos. Pero aquí nadie los paraba», asegura el escritor.

Jorge Fonte siempre escribe con música de fondo. Reconoce que le ayuda a concentrarse. Para 'From Me To You' apostó por los dos primeros álbumes de The Beatles «y por la música de su época que ellos siempre han reconocido que les influyó».

Confía en que este breve volumen de apenas un centenar de páginas ayude a rescatar del olvido un viaje a Tenerife al que el propio grupo dedicó una página en su libro 'Anthology'. «Eso significó que le daban mucha importancia, porque fue lo último que hicieron antes de convertirse en estrellas. Es increíble que en la isla no haya nada que lo recuerde, ni una escultura, ni una placa, nada de nada. Y eso que hasta la casa en la que se alojaron, que se ha reformado varias veces, aún se conserva», se lamenta Jorge Fonte.