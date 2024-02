Ignacio Martínez de Pisón: «Mentir sobre el pasado es mentir sobre el presente»

Madrid, 1939-1945. Muchas almas luchan por salir adelante en una ciudad lastrada por la guerra y marcada por el hambre. La nueva novela de Ignacio Martínez de Pisón, 'Castillos de fuego' (Seix Barral, 2023) resulta ser un mosaico de personajes de honda raíz galdosiana alrededor del que se construye el armazón coral del título del autor de 'Carreteras Secundarias' y guionista de éxitos que ya son historia de la cinematografía nacional, como 'Las trece rosas' o 'Chico & Rita'. El novelista zaragozano (1960) llega a la Casa-Museo Pérez Galdós el día 22 de febrero (19.00 horas) dispuesto a demostrar que su escritura es fiel discípula y entregada heredera de la causa galdosiana.

En su intervención se propone repasar la influencia galdosiana en su obra, sobre todo en su última novela, 'Castillos de fuego'. Para el escritor y Premio Nacional de Narrativa, «el Madrid contemporáneo no puede entenderse sin Galdós, que lo describió al mismo tiempo que se estaba construyendo. Es un Madrid perfectamente reconocible hoy. Por supuesto, también lo era hace ochenta años, recién salidos de la Guerra Civil. La ciudad es como un palimpsesto, que se va escribiendo por capas sin que estas oculten por completo las capas anteriores. Entre esos dos 'madriles' hay una innegable continuidad, que el tiempo ha ido cargando de espesor narrativo».

La crítica, que le ha llegado a situar con este trabajo entre Almudena Grandes y Pérez Reverte, no distrae el propósito de Martínez de Pisón, que opina que «el realismo, en la estela de los grandes novelistas del XIX, sigue gozando de buena salud».

Confiesa que lo que le gusta «es contar historias de gente normal. Contar vidas normales en tiempos extraordinarios. Para entender plenamente a los personajes no podemos desentendernos de su contexto histórico, en este caso, un contexto histórico poco conocido por los lectores de novelas», señala.

Sobre la complejidad que entraña recrear acontecimientos históricos sobre una base de ficción manteniendo el equilibrio entre la fidelidad de la documentación rigurosa y la trama, el autor avanza que empezó queriendo contar historias de personajes reales y acabó inventándose a la mayoría de los protagonistas para que reflejaran el espectro más amplio posible de la sociedad del momento. «Pero siempre ciñéndome a las fuentes históricas de la época. Me fueron muy útiles, por ejemplo, los periódicos de entonces, por lo que decían y por lo que callaban», agrega.

Ignacio Martínez de Pisón. C7

El escritor maño, que acaba de concluir unas memorias de infancia y juventud, que incluyen su formación como escritor que publicará en septiembre, opina que una «una sociedad sana necesita tener un consenso amplio sobre los acontecimientos decisivos de su pasado. Sobre la Guerra Civil, creo que ese consenso está cerca de alcanzarse. Sobre la posguerra, tan desconocida en muchos aspectos, no». Por ello considera que se hace necesario en España consensuar un relato común sobre esa etapa histórica.

Como guionista de 'Las trece rosas', cuando escucha a Ortega Smith (Vox) decir que estas trece mujeres «violaban, torturaban y asesinaban», siente «vergüenza ajena» y añade categórico al respecto que «mentir sobre el pasado es mentir sobre el presente».

Sobre la función social de la escritura estima que «la novela no es ahora un arma tan poderosa como lo fue en el pasado. Dudo mucho que los novelistas podamos llegar a cambiar el mundo. Pero sí creo que los buenos lectores de novelas son ahora más libres y tolerantes».

Novelista y guionista

Su trabajo en el mundo del cine es conocido por la adaptación de su novela 'Carreteras Secundarias' y el guion de 'Las trece rosas'. También es coautor, junto a Fernando Trueba, de la maravillosa 'Chico & Rita'. Lo que más disfrutó de estos trabajos fue «la colaboración con gente talentosa (Fernando Trueba, Javier Mariscal). Los escritores no estamos acostumbrados a trabajar en equipo, y es una experiencia de la que se aprende mucho», prosigue el escritor, quien confiesa no estar ni muy presente ni pendiente de las redesc sociales. «No estoy muy presente en ellas. Solo en Facebook, que para mí es un pequeño grupo de amigos con aficiones comunes», concluye Ignacio Martínez de Pisón, que reside en Barcelona desde 1982.

El próximo visitante del ciclo denominado 'Escritores en la Casa-Museo' impulsado por el centro del Cabildo grancanario que vela por la proyección de Pérez Galdós, es autor de más de una docena de obras, entre las que destacan las novelas 'Carreteras secundarias' (1996), 'El tiempo de las mujeres' (2003), 'Dientes de leche' (2008), 'El día de mañana' (2011), 'La buena reputación' (2014), 'Derecho natural' (2017) y 'Fin de temporada' (2020), así como los ensayos 'Enterrar a los muertos' (2005) y 'Filek, el estafador que engañó a Franco' (2018). Sus libros han sido traducidos a una docena de idiomas y ha recibido, entre otros, el Premio Nacional de Narrativa y el de la Crítica. Su novela más reciente es 'Castillos de fuego' (2023).