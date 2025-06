Helen Rytkönen: «Mis novelas cada vez son más contemporáneas que románticas»

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 21 de junio 2025, 22:33 Comenta Compartir

Nora era la menor de los cuatro hermanos que han protagonizado la saga de novelas 'Atlántica', de la escritora canaria de ascendencia materna finlandesa Helen Rytkönen. Su vida desde niña y un cambio de rumbo ya cumplida la cuarentena son los pilares que sostienen la novela 'El corazón del volcán' (Editorial Grijalbo), con el que esta autora cierra esta serie romántica.

Helen Rytkönen se ha hecho un exitoso nombre dentro de este género, aunque reconoce que sus novelas no son románticas «al uso». «Son novelas para lectores adultos, tanto hombres como mujeres, pero no son las habituales. No son ñoñas, porque mis lectores ya no tienen edad para ñoñerías. El romance es importante , como pasa en 'El corazón del volcán', pero para mí lo más trascendental es lo que le sucede a los protagonistas. Exploro temas y situaciones que no suelen ser habituales en el género. Por eso creo que mis novelas cada vez son más contemporáneas que románticas», confiesa por teléfono desde Tenerife, donde vive.

La escritora bebe de la realidad que le rodea. En esta ocasión, para dar vida a Nora se ha inspirado en las circunstancias por las que, dice, ve que atraviesan muchas mujeres de 40 y 50 años. «Veo que están haciendo cosas que no son las que realmente les gustaría. No se sienten cómodas con la vida que llevan. Tienen que decidir si seguir igual, llevadas por la rutina, o cambiar por completo», confiesa.

En el caso de la protagonista de 'El corazón del volcán', desde que era una niña ya no se encontraba a gusto con el mundo. Y hasta la cuarentena ha seguido sin encontrar su lugar en el mundo. «Es la hermana pequeña y la que ha huido siempre hacia adelante, para intentar encontrar su sitio. Ha vivido en Kenia y en Bali. Ni siquiera en Bali está contenta. Allí recibe una propuesta de trabajo por parte de un empresario canario para trabajar en un hotel en Vilaflor, en Tenerife. Consiste en regentar un establecimiento dedicado a la sanación de los huéspedes, algo similar a lo que ya hace en Bali, donde trabaja en un hotel parecido. Acepta la oferta y cuando vuelve a la isla comienzan a pasar cosas. Se encuentra con sus raíces y se vuelca en ayudar a los que están a su alrededor, tanto a los huéspedes del hotel como al nieto del magnate que la ha contratado como gerente. Entre ellos surge el amor», avanza sin entrar en más detalles sobre la cuarta entrega de una saga que arrancó con 'Bajo el sol de medianoche', continuó con 'A la sombra de los naranjos' y 'Entre el mar y las estrellas' para culminar con 'En el corazón del volcán'. Todas las ha publicado entre 2024 y 2025.

Un nuevo reto

En cada novela, Helen Rytkönen establece un reto. «Con Nora consistió en incluir dos líneas temporales. Una parte está escrita en tercera persona y corresponde a su pasado, a su vida desde la infancia. La otra está escrita en primera persona y es lo que le sucede en presente», señala la escritora.

Recomienda leer la saga por orden, aunque si se comienza por esta última entrega, asegura que el lector no se perderá. «Mejor leerlas por orden, porque incluyo un epílogo en el que hablo de los otros hermanos que protagonizaron los tres libros anteriores. Siempre intento situar al lector y los que han empezado por este último libro me dicen que no se pierden», apunta quien ya está escribiendo otra novela.