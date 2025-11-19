El grancanario Pedro Flores gana el 25º Premio de Poesía Vicente Núñez El escritor isleño se impuso en este galardón cordobés con el poemario 'El día en que Pipi Lamgstrump dejó de quererte'

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:25

El poeta grancanario Pedro Flores sigue sumando reconocimientos a su laureada trayectoria. Este miércoles se hizo público su triunfo en la 25ª edición del Premio de Poesía Vicente Núñez, que convoca la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba.

El jurado, compuesto por Yolanda Castaño y Miriam Reyes –ambas Premio Nacional de Poesía–, Concha García, Antonio Praena y Carlos Pardo, consideró que el mejor de los 270 poemarios presentados en esta convocatoria pública fue el titulado 'El día en que Pipi Lamgstrump dejó de quererte', de Pedro Flores.

En su fallo, destacaron cómo el autor canario lleva a cabo en estos poemas «un recorrido por la complejidad de la identidad humana en correlación con la poesía europea y latinoamericana del pasado siglo».

Laureada trayectoria

Este galardón, dotado con 12.000 euros, incluye la publicación del poemario así como un trofeo, realizado por el artista plástico Javier Flores Castillero.

Este nuevo reconocimiento se suma a otros nacionales de gran prestigio que Pedro Flores ya atesora, como son el José Hierro, el Tomás Morales, el Generación del 27, el Miguel Hernández, el Jorge Manrique, y el Alegría 2024 entre otros.

Su última publicación hasta la fecha es 'El increíble poeta menguante', antología que vio la luz este año con la editorial Averso y que se suma a la publicada en 2016 por Renacimento, titulada 'Salir Rana'.

El Premio de Poesía Vicente Núñez es uno de los cuatro que dio a conocer este miércoles la Diputación de Córdoba.

Según informó Europa Press, el 14º Premio de Álbum Ilustrado Infantil o Juvenil se otorgó a 'A la bartola', de Canizales, profesor de Dibujo en la Universidad Oberta de Catalunya (UOC), director creativo y galardonado en distintos certámenes y convocatoria de premios.

El 26º Premio de Novela Rural Diputación de Córdoba fue para la obra 'Juancaballo', cuya autora es Luisa María González.

Además, la obra ganadora del 4º Premio de Dramaturgia Antonio Gala recayó en 'Séptimo izquierda', de Pedro Jesús Landínez de Haro, de la que el jurado ha valorado «su lenguaje contemporáneo y ágil, dirigido al gran público», según informa Europa Press.