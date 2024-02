Gloria Oliva: «Poesía y arte son para mí como el pan, alimento sagrado y maldito»

'Los adioses irremediables' es un poemario que para Gloria Oliva cruza por el último aguacero golpeando el ángelus y, como su propio título indica, es una despedida inevitable. Porque decir adiós requiere valor, ya que exige que nos enfrentemos «a la sombra que mece a un niño viejo, a las miradas de los muertos». En este poemario último mira y escribe. Le da la vuelta a la tristeza y hace que la poesía sea tan real que a veces parezca ficción.

Gloria Oliva, Premio de Poesía Tomás Morales del Cabildo grancanario en 2021 y Premio de Poesía Pedro García Cabrera en 2023), presenta este viernes, día 1 de marzo, en la Biblioteca Insular de Gran Canaria, a las 18.30 horas, 'Los adioses irremediables'.

Gloria Oliva define este poemario publicado por la Editorial Fuerte Letra como «un agujero para llorar, donde encontrar la calma, y en el que a medida que se avanza su lectura, los sentidos se alertan y nos volvemos más piel, más ojos, más melancolía, más tristeza. El haber elegido este título es resultado de lo difícil que son las despedidas», expresa la autora. «Este título hace que entonces el lector sienta vértigo y a la vez esa calma cuando dices adiós».

Esta obra es inédita para la escritora dentro de su carrera literaria, ya que por primera vez presenta su arte en pluma y pincel. El poemario recoge tanto textos como pinturas de elaboración propia. La escritura y la pintura son para Oliva dos modos de sentir y de vivir, tanto a trazos como a palabras. La autora alude a Galeano para expresar su pasión por la literatura y el arte: «En la casa de la escritura había una mesa de colores, en mi casa también hay, con estas dos formas expreso mi sentir. Ambas son básicas para contar historias a las personas alrededor del mundo, para mí ambas son necesarias y me siento cómoda con ellas», sostiene Oliva.

Esperanza

En estos versos las despedidas son irremediables y a lo mejor son para siempre, «a lo mejor» porque al final del poemario la autora deja un camino abierto a la esperanza. «He visto tantas cosas que todavía me sorprende la bondad de un poema, entonces a lo mejor cabe la posibilidad que en otro sitio, en otro momento, deje abierta esa puerta, y que no sea un adiós irremediable, sino que esto haya sido un hasta luego», señala.

En este título es la primera vez que colabora en su enfoque visual, fue una propuesta de la editorial que sorprendió a la autora porque debía incluir sus textos y cuadros en un solo libro. Este ambicioso desafío la conquistó debido a que este poemario es sin duda un claro homenaje a su madre, la despedida más dura que ha tenido que vivir. Estos dibujos han hecho a la autora volver al momento de la niñez. Se busca evocar la mirada de la inocencia a través de los cuadros que acompañan los poemas, por eso los dibujos tienen ese toque infantil. El protagonismo que tienen los ojos en sus obras (como se observa en la portada de 'Los adioses irremediables') son el único elemento que permite volver a mirar la vida con esa alma de inocencia.

«Soy una poeta de imagen», indica Gloria Oliva al describir su obra. «Este poemario es el resultado de mi naturaleza artística multidisciplinar en el que incorporo obras de autoría propia», añade. Los lectores son un elemento fundamental para cualquier escritor. Gloria Oliva desea que sus lectores pierdan el miedo a preguntar o compartir inquietudes con ella. Por eso, los encuentros con autores son los momentos idóneos para que esas preguntas y respuestas fluyan entre ambos interlocutores.

Gloria Oliva avanza sus nuevos proyectos en el arte y la poesía. Busca inaugurar una exposición con sus cuadros por primera vez. Además, cuenta con un poemario nuevo que está elaborando, el cual verá la luz después de un año de proceso creativo y correcciones.