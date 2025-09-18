Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

José Antonio Devesa junto a Santiago de Colsa en la presentación de la nueva novela. Arcadio Suárez

Las gestas navales ya tienen novela

El suboficial de la Guardia Civil José Antonio Devesa Salmerón, de la Comandancia de Las Palmas, presentó en el Club Náutico de Gran Canaria 'Un Guardia Civil novela sobre las gestas navales españolas'

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:53

El Club Náutico de Gran Canaria acogió este jueves la presentación de la novela 'Un Guardia Civil novela sobre las gestas navales españolas', un recorrido por la historia marítima española escrita por el suboficial de la Guardia Civil José Antonio Devesa Salmerón, de la Comandancia de Las Palmas. El acto contó con la participación de Santiago de Colsa, almirante comandante del Mando Naval de Canarias.

Este autor natural de Cádiz y licenciado en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, compagina su labor profesional como suboficial en la Guardia Civil con su faceta de novelista especializado en literatura naval. Sus obras, enmarcadas en el género de novela histórica, reproducen fielmente el periodo de mayor esplendor de la Real Armada del siglo XVIII, evocando tanto el trasfondo bélico como las vivencias humanas de sus protagonistas.

