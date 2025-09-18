Las gestas navales ya tienen novela El suboficial de la Guardia Civil José Antonio Devesa Salmerón, de la Comandancia de Las Palmas, presentó en el Club Náutico de Gran Canaria 'Un Guardia Civil novela sobre las gestas navales españolas'

El Club Náutico de Gran Canaria acogió este jueves la presentación de la novela 'Un Guardia Civil novela sobre las gestas navales españolas', un recorrido por la historia marítima española escrita por el suboficial de la Guardia Civil José Antonio Devesa Salmerón, de la Comandancia de Las Palmas. El acto contó con la participación de Santiago de Colsa, almirante comandante del Mando Naval de Canarias.

Este autor natural de Cádiz y licenciado en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, compagina su labor profesional como suboficial en la Guardia Civil con su faceta de novelista especializado en literatura naval. Sus obras, enmarcadas en el género de novela histórica, reproducen fielmente el periodo de mayor esplendor de la Real Armada del siglo XVIII, evocando tanto el trasfondo bélico como las vivencias humanas de sus protagonistas.