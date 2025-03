Muchos granitos de arena para corregir una injusticia

Ese coronel de la literatura en español que fue Benito Pérez Galdós ya no tiene quien le escriba. Yolanda Arencibia se ha ido pero deja ... el legado de una vida encomendada por vocación propia a poner en valor la obra del novelista, dramaturgo, cronista y muchas cosas más grancanario. Un trabajo titánico que tuvo su recompensa con el reconocimiento cosechado por su biografía, merecedora del Premio Comillas.

Yolanda Arencibia puso así muchos granitos de arena para corregir esa injusticia literaria y cultural que durante mucho tiempo tuvo a Galdós casi condenado al ostracismo. Ahora que está de moda hablar de polarización, no está de más recordar que también hubo un episodio similar en la literatura de este país de filias y fobias, precisamente con don Benito en el epicentro.

Que si 'garbancero', que si prolijo, que si trasnochado, que si despreció su isla natal... todos esos sambenitos recayeron cual pesada losa sobre Pérez Galdós, influidos seguramente porque fue un autor comprometido con sus ideas y que no se mordía la lengua a la hora de expresarlas. Y también porque Galdós tenía, como todo ser humano, su envés y su revés. Como ella misma subrayó en una entrevista concedida en 2020 a Victoriano Suárez Álamo y publicada en este periódico, en la vida de Galdós hubo cosas que no eran del agrado de la biógrafa. Por eso seguramente su investigación resultó más meritoria, ya que supo tomar la distancia del buen investigador. A fin de cuentas, biografía y hagiografía suenan parecido pero no son lo mismo.

Ahora que no está, queda su inmenso trabajo, que debe mantenerse, y no solo porque Galdós merece todavía mayor protagonismo en su tierra, sino porque la propia obra de Yolanda Arencibia ha de ser reconocida. Una herencia que no solo va de la mano de Galdós, sino que se extiende a la investigación literaria en general, la docencia y, en definitiva, la defensa y promoción de la cultura. Esos activos que algunos dicen que ya son arcaicos pero sin los que no se puede entender de dónde venimos, lo que somos y lo que podremos ser si de verdad queremos un mundo mejor.

A sus familiares y seres queridos, el pésame. A los galdosianos, otro tanto.