Elena Medel: «Me guiña el ojo Galdós, apóstol de la fe realista que yo profeso»

En 2020, fue la primera mujer en obtener el Premio Francisco Umbral al Libro del año. Elena Medel (Córdoba, 1985) tenía 35 años y publicaba su primera novela, 'Las Maravillas' (Editorial Anagrama), una historia sobre la precariedad, los cuidados y la supervivencia de tres mujeres de clase obrera en el Carabanchel de los años 60. Pero Medel ya tenía un puesto en el parnaso literario como poeta precoz, que después enlazó con una prosa vibrante, calificada de «frescura literaria que pone en valor la relación intergeneracional con un acento especial en las mujeres, no siempre visibles en otras grandes obras literarias», dijo el jurado que le concedió el galardón. El día 14 de diciembre, a las 19.00 horas, aterriza en la Casa-Museo Pérez Galdós en el marco de la propuesta 'Escritoras en la Casa-Museo'.

Medel ha titulado su charla en la Casa-Museo Pérez Galdós 'Guiñar el ojo: escribir el presente leyendo a los clásicos'. Wisława Szymborska se refería a Homero con esta original cita, pero ¿con qué autor o autora tiene la escritora cordobesa esta conexión visual? «Es muy hermoso ese artículo de Szymborska en el que explica que cuando lee a Homero siente como si le guiñara el ojo: esa complicidad casi física con las palabras que nos interpelan, al margen de quién las escribió, cuándo o en qué lengua», aclara la poeta.

«Me guiñan el ojo los poemas de Federico García Lorca y Ángela Figuera Aymerich, los libros de Carmen Martín Gaite o las novelas de Annie Ernaux y Natalia Ginzburg. O la literatura medieval, por ejemplo, ese momento en el que los géneros literarios se confunden, y un poema incluye la voluntad narrativa y la ambición escénica, y el verso sirve aún como medida de todas las cosas. Me guiña el ojo también Benito Pérez Galdós, por supuesto, apóstol de la fe realista que yo profeso», puntualiza la novelista en un personal guiño a su 'anfitrión'.

Temas universales

Y es que la capacidad de los temas universales de la literatura para conectar con cientos de generaciones a través de los siglos es uno de los temas de reflexión que, seguramente, saldrán a colación durante la charla. Elena Medel cita, para ello, un claro ejemplo galdosiano. «'Trafalgar' no es solo un libro sobre la batalla: nos brinda la posibilidad con detalles y argumentos de reflexionar sobre lo que ocurrió, los motivos, las consecuencias inmediatas, la repercusión proyectada hasta hoy, más allá de la descripción de un acontecimiento histórico puntual», aclara la escritora. «Por eso es un clásico, porque se escribe desde la conciencia del presente, nos ayuda a comprender el pasado, mira al futuro. También porque realiza ese viaje de lo concreto y lo particular, de la narración a Gabriel de Araceli, a lo colectivo, a lo que trasciende lo histórico e interpela a alguien que lee siglos más tarde», añade, matizando el ejemplo.

Aunque los ya mencionados Lorca, Aymerich o Martín Gaite se mantienen entre los referentes poéticos y narrativos de la autora andaluza desde que inició su camino literario, asegura que «con algunos libros estableces una conexión, dependiendo de tu momento de vida, que luego se diluye: a mí me resulta muy curioso repasar mis subrayados en libros antiguos, recordar qué interesó a la persona que fui. En mi caso, también cada nuevo libro en el que trabajo exige unas lecturas diferentes para guiarme», reflexiona.

Elena Medel. Gabriela Guzepan

En esa conexión atávica, surge espontáneamente un primer recuerdo literario de infancia. «Durante unos días de enfermedad, nunca recuerdo si sarampión o varicela, tenía yo unos cuatro años, mi abuela materna me compró un libro sobre las aventuras de Heidi, más basado en la serie de televisión que en la novela de Johanna Spyri. Una niña de una edad parecida a la mía, con una vida tan diferente... Me entusiasmó», recuerda con ensoñación.

'Las maravillas'

'Las maravillas' (Anagrama, 2020) fue su primera novela de ficción, tras una exitosa carrera en la poesía. Publicada en plena pandemia, en ella aparecen la precariedad, los cuidados, las expectativas y, sobre todo, la visión femenina de la vida. «Es una novela sobre el dinero, sobre cómo el dinero que se tiene o que no se tiene limita nuestras vidas», aclara la novelista. «Me interesaba reflexionar acerca de un tema universal atravesado por circunstancias como el género o la clase social de los personajes principales; en este caso, dos mujeres trabajadoras. No sé si la reduciría a una 'visión femenina de la vida', que no existe, como no existe una visión masculina de la vida, a no ser que comprendamos lo masculino como equivalente de lo universal, y lo femenino como parcial, específico», matiza Medel.

Una entelequia

«A las escritoras suelen preguntarnos por cuestiones extraliterarias vinculadas a nuestro género, algo que no sucede con los escritores. Por lo tanto, tal empoderamiento sería una entelequia», responde rauda a toda indagación sobre la existencia de una literatura 'de género' o de una cuota femenina que cumplir en festivales y premios literarios.

El caso es que 'Las maravillas' es un fenómeno que ya puede a leerse en alemán, checo, francés, griego, inglés, italiano, neerlandés, portugués, sueco y otras traducciones. Es decir, sea intencionado o no, de la novela emana un mensaje que se transmite con éxito a otras culturas.

«La repercusión de un libro obedece a razones que se me escapan», discrepa Medel.

«Por mi experiencia acompañando cada traducción, creo que la curiosidad es uno de los motores de la lectura: 'Las maravillas' aborda un periodo muy concreto de la historia de España, desde el final de la dictadura a nuestros días, de manera que, quizá, a algunas de estas editoriales extranjeras les haya parecido una forma interesante para entender lo que sucede hoy. En todo caso, yo me limito a escribir, sin más cavilaciones», aclara con transparencia.