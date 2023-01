Dolor por «un hombre libre mientras los demás acariciábamos las cadenas»

Alexis Ravelo anunció el pasado 22 de enero que cedía el testigo de la dirección del Encuentro de negra y policiaca Aridane Criminal al periodista Eduardo García Rojas. En el último acto de la tercera edición, el escritor grancanario fallecido este lunes, subrayó que desde que asumió el cargo dejó claro al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane que solo estaría al frente de este evento tres ediciones.

Charo González Palmero, la concejala de Cultura llanense a la que le hizo esa promesa, estaba este lunes devastada por el inesperado adiós el escritor isleño. «Como lectora, lo descubrí en 2015, con 'Las flores no sangran', porque mi hija de lo recomendó. Ella en ese momento tenía 16 años. Me dijo que no me lo podía perder, que era un escritor fantástico. Hará unos dos años, había quedado para almorzar con Alexis y Ricardo. Le dije a mi hija, que estudiaba en Las Palmas que nos acompañara. Ella me dijo que como le gustaba tanto como escritor, temía que le desagradase como persona. Le respondí que eso con Alexis era imposible. Almorzamos finalmente y mi hija me dijo que era tan buena persona como escritor. Esa es la definición de Alexis Ravelo», rememora con emoción.

«Cuando le propusimos que nos hiciera un pequeño encuentro sobre novela negra, en torno al centenario de Patricia Highsmith, fue tan generoso que nos dijo que había en Los Llanos potencial no solo para un encuentro sino para un festival. Que nos lo dijera alguien a quien tanto admirábamos fue un regalazo, aunque lo dirigiera fuera por un tiempo limitado de tres años. Han sido años de complicidad, de comprobar cómo se lo tomaba tan en serio, cómo no dejaba ni un detalle al azar y cómo ponía todo y más para que fuera todo perfecto», destaca.

Durante este último Aridane Criminal, que se desarrolló entre el 18 y 22 de enero pasado, esta localidad palmera se convirtió en un enclave literario y de 'buen rollo' entre primeros espadas nacionales del género y sus lectores.

Una de las participantes fue la escritora argentina Valeria Correa Fiz. «Me es difícil hablar de Alexis, replegada como estoy en la tristeza y el desconsuelo, pero quiero dar cuenta de su bondad y de su inmensa pasión por la vida y por la literatura. Lo quiero recordar con una frase de su maravillosa novela 'La vida de Ned Blackbird' porque él fue exactamente así: 'Un hombre libre mientras otros acariciábamos las cadenas'», apunta emocionada.

El escritor vasco Jon Arretxe fue uno de los participantes en este Aridane Criminal. Su desolación era total tras conocer el inesperado fallecimiento de Alexis Ravelo. «Estoy devastado, no se me ocurre otra palabra para definir cómo estoy. Me duele hablar bien de los muertos, pero es que se nos están yendo los mejores. Personas que para mí eran como hermanos. De Alexis siempre he dicho que para mí es el mejor escritor de novela negra de España», subraya.

El autor gallego Diego Ameixeiras, que también pasó por esta edición del encuentro literario palmero, define a Alexis Ravelo como «un escritor enorme». «Recuerdo con mucho cariño un Saint Jordi compartiendo firmas con él, entre risas y hablando de lo mucho que nos gusta Horace McCoy, por ejemplo. Se le notaba tanto que amaba la literatura y el género negro... 'La estrategia del pequinés', para mí, es un clásico, una novela magnífica que me marcó mucho. Pero lo más importante es que Alexis era una persona maravillosa, querido y admirado por todos. Nunca olvidaré su generosidad, su entusiasmo y su sentido del humor. Mis condolencias para todos sus familiares y amigos», señala muy afectado.