El profesor de la ULPGC participa en la Casa Museo Pérez Galdós el martes, día 21 de octubre, a las 19.00 horas, en la mesa redonda titulada 'Prehistoria e historia de las crónicas de Alonso Quesada'

–¿Qué lugar ocupa Alonso Quesada dentro de la literatura canaria y del modernismo hispánico?

–Sin duda alguna, es una de las voces más originales de la literatura canaria y del modernismo hispánico.

–¿Por qué considera que la crónica fue un género tan importante para Quesada?

–Como para otros muchos escritores vio en la crónica un género libre, que le permitía mostrar la realidad de una ciudad que iba abrazando la modernidad y cómo el paisanaje se insertaba en esa experiencia. La crónica permite, en cierta manera, la fabulación, y es eso lo que hizo Alonso Quesada en muchas de sus crónicas: creó estampas insulares a través de las cuales trató de configurar una particular psicología del ser insular y de quienes en ese tiempo vivieron en la isla. Además, le permite poner en práctica la ironía, que es una mirada distanciada de lo que sucede, pero también le permite arraigarse con la isla en la que vive y los seres que la habitan. La crónica permite la fabulación y la elaboración poética. Y es tal vez esa experiencia que adquiere en la escritura de crónicas la que traslada a la poesía.

–¿Cómo se refleja esa modernidad en la obra de Quesada?

–La modernidad es, sobre todo, una experiencia y esa experiencia halla en la crónica acomodo. La crónica, fundamentalmente, muestra una porción de la realidad desde la mirada de alguien que, como Quesada, pasea por la ciudad y observa lo que sucede a su alrededor. La modernidad se da no solo en la manera en que muestra a la colonia inglesa; también está en la forma en que el ser insular va incorporando todos los hallazgos del mundo moderno (en una ciudad que en ese momento se está abriendo al mundo) y cómo se enfrenta a todo lo que ello significa. Es la extrañeza y el descubrimiento de lo nuevo, pero también el contraste con lo antiguo, que sigue presente y persiste. La modernidad se da, además, en el lenguaje, con la aparición de canarismos junto a neologismos. En el fondo, Alonso Quesada presenta el conflicto entre el individuo y la realidad, y lo hace con una mirada crítica e irónica, pero también amable.

–¿La crónica, como género, conserva hoy el mismo valor literario que tuvo en su tiempo?

–Sí, hay escritores y escritoras que siguen cultivando la crónica y que mantienen ese valor literario.

–¿Qué pueden descubrir los lectores actuales al volver a las crónicas de Alonso Quesada?

–Pueden revivir un mundo que parece que ha desaparecido, con unas formas muy peculiares de representar la realidad; pero también pueden descubrirse a sí mismos. Hay cosas que, en el fondo, no han cambiado tanto. Además, experimentarán un humor muy nuestro y muy tierno, y descubrirán a un escritor de una dimensión superlativa, que conecta con otros grandes nombres de la literatura.

–¿Cómo encaja esta mesa redonda dentro del centenario de Alonso Quesada?

–Cuando planteamos esta mesa redonda tratamos de ofrecer una visión de la obra de Quesada desde un contexto mayor, que era el de la historia del género de la crónica, lo que permitirá comprender de qué forma nace su escritura. Creo que es un enfoque cuya transversalidad es necesaria para ampliar el conocimiento del autor y de su obra.

–¿Qué enseñanza personal le ha dejado estudiar su obra?

–La importancia de observar la realidad, de intentar comprender el mundo y de ponerse en el lugar del otro.