¿Qué tienen en común Canarias y Okinawa?

En la mente de los dirigentes de Estados Unidos desde los 50 y 60

Ismael Rodríguez Marrero, que se encuentra madurando nuevas líneas de investigación centradas en la posguerra en Canarias, estima que aún queda mucho por abordar en esta cuestión. «Canarias sigue en la mente de los dirigentes estadounidenses durante las décadas de 1950 y 1960, no solo en lo referido a los asuntos militares, sino también en el contexto de la carrera aeroespacial». Para sus investigaciones ya ha localizado documentación en los Archivos Nacionales de Estados Unidos, que complementará con las de otros archivos y otro tipo de fuentes. «En Canarias, si bien poseemos trabajos, ha sido más difícil acceder, por ejemplo, a los testimonios de los excombatientes que participaron tanto en la guerra civil española como en la Segunda Guerra Mundial. Esto es una tarea pendiente de nuestra historiografía: realizar un estudio sistemático profundo no solo desde una perspectiva sociocultural, sino también desde un punto de vista cuantitativo. El historiador Daniel González Suárez ha sido el único que ha tratado de abordar esta cuestión, recopilando más de 60 entrevistas de excombatientes canarios del Ejército franquista, con el planteamiento de un proyecto de tesis que aún no ha visto la luz y que es muy necesario para paliar esta laguna histórica. También tenemos el valioso estudio de Francisco Jiménez Soto sobre los voluntarios de la División Azul que se alistaron desde Canarias», concluye Marrero.