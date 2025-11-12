La capital grancanaria rinde tributo a Alonso Quesada con una exposición La muestra titulada 'Alonso Quesada y la Ciudad' se puede visitar desde este miércoles y hasta el 21 de marzo en el Castillo de Mata

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:27

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, acompañada del concejal de Cultura, Josué Íñiguez, ha participado este miércoles en la inauguración de la exposición 'Alonso Quesada y la Ciudad', con la que el Ayuntamiento rinde homenaje a la figura del escritor grancanario en el centenario de su fallecimiento, a través de una mirada a la estrecha relación del escritor con la capital isleña.

La obra poética, narrativa y periodística de Rafael Romero Quesada (1886-1925), conocido como Alonso Quesada, convirtió a Las Palmas de Gran Canaria en protagonista literaria, retratando su carácter, sus espacios y el alma de sus habitantes en un tiempo de profundos cambios. A través de libros, documentos, fotografías, obra artística y material audiovisual, la muestra organizada por el Ayuntamiento capitalino invita a descubrir, hasta el 21 de marzo de 2026, cómo el escritor supo captar la esencia de su ciudad y transformarla en patrimonio cultural, creando un legado que constituye una referencia imprescindible para comprender la identidad urbana y literaria de Las Palmas de Gran Canaria.

Comisariada por el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Laforet, el coordinador del Museo Castillo de Mata, José Ignacio Aguiar González, y la filóloga experta en la obra de Alonso Quesada Beatriz Morales Fernández, la muestra exhibe primeras ediciones de las obras más destacadas del escritor grancanario junto a escritos de sus amigos Tomás Morales y Saulo Torón, con los que conformó la tríada fundamental de la literatura canaria del primer tercio del siglo XX. Entre la obra pictórica que forma parte de la exposición destacan también trabajos de Pepe Dámaso, Antonio Padrón, Rubén Darío Velázquez, Alejandro Reino, Antonio Caula, Felipe Verdugo y Eduardo Gregorio.

Asimismo, se muestra documentación de su paso por el Colegio de San Agustín, fotografías y archivos de prensa que dan testimonio de la íntima relación de la obra de Quesada con la ciudad en transformación que habitó. «Alonso Quesada no era un historiador, pero mediante su literatura ha dejado para la posteridad la historia de la ciudad de su tiempo», aseguraron Juan José Laforet y Beatriz Morales durante la inauguración, acto que contó con la participación de varios vecinos de la ciudad que recitaron poemas de Quesada.

La muestra es de libre acceso de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y los sábados y primer domingo de mes, de 11.00 a 14.00 horas. Además, para los jueves 20 y 27 de noviembre hay programadas dos visitas guiadas por el itinerario de la exposición. Las personas interesadas en asistir a las mismas podrán inscribirse de forma gratuita en la web lpacultura.com.

Las personas que visiten la exposición podrán disfrutar también del documental 'Alonso Quesada: alma grande y dolorida', producido con motivo del Día de las Letras Canarias 2025, así como de las imágenes que el cámara de la Fox Ben Miggins grabó en Gran Canaria en 1925, año del fallecimiento de Quesada.