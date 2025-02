El Cabildo de Gran Canaria celebra hasta enero de 2026 al «eterno disidente» Alonso Quesada

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de febrero 2025, 01:00 Comenta Compartir

«El ciudadano isleño que tiene un escritorio es un hombre terrible. Aunque no trabaje, basta tener un escritorio, para vivir bien. Nosotros pasamos por delante de una serie de escritorios, y vemos a un señor sentado en una mesa, muy serio, y un jovencito que copia cartas, arrimado a la puerta. En este escritorio, al parecer, no se trabaja nada, y oblígase a decir uno: -¿De qué come este señor? Pues come de su escritorio». Este extracto corresponde a 'Tengo un escritorio y basta', que integra el volumen 'Crónicas de la ciudad y de la noche', de Alonso Quesada, que el Cabildo de Gran Canaria acaba de publicar en facsímil para conmemorar el centenario del fallecimiento de este autor.

Esta publicación, fruto del trabajo del departamento de ediciones de la Consejería de Cultura de la corporación insular, forma parte del amplio programa de actividades diseñada por este aniversario y que dio a conocer en la mañana de este martes Antonio Morales, presidente del Cabildo, y Guacimara Medina, consejera de Cultura, en la tienda del Cabildo en la calle Cano de la capital grancanaria.

Casi 200.000 euros ha destinado el Cabildo para una programación en la que han participado casi todos los departamentos y dotaciones de la Consejería así como empresas privadas y que contará con actividad en cada mes del año, salvo en agosto.

Exposiciones, publicaciones, conferencias, actividades musicales y teatrales, concursos y rutas urbanas conforman la programación en torno a quien será distinguido el próximo 14 de marzo como Hijo Predilecto de Gran Canaria y a quien se consagra el Día de las Letras Canarias 2025.

Entre las iniciativas diseñadas por un equipo multidisciplinar de la consejería, como destacó Guacimara Medina, destaca la creación del Premio Nacional de Teatro Alonso Quesada, de carácter bienal. Se convocará en noviembre, desde el Departamento de Ediciones, y cuenta con una dotación económica de 10.000 euros, además de la publicación del texto ganador.

Nuevas publicaciones

Las librerías recibirán más volúmenes de Alonso Quesada durante los próximos meses. Además del facsímil ya mencionado de 'Crónicas de la ciudad y la noche', se publicará una traducción al francés de 'El lino de los sueños', que firman Marie Claire Durand y Jean Marie Florés. También verá la luz la pieza de teatro, hasta ahora inédita, titulada 'Los hijos de Doña Juana' dentro de la colección Dramaturgias Insulares. Miguel Pérez Aguado firma el libro 'Alonso Quesada y Luis Doreste Silva', que también llegará a la población gracias a este centenario.

La faceta teatral de quien también fue narrador, poeta y periodista aflorará gracias a la reposición, en la Sala Insular de Teatro (SIT), de 'El poeta y las inglesas', pieza estrenada en 2015 y que encabezan Mónica Lleó y Pepe Batista. Por su parte, los directores Quino Falero y Luis O'Malley estrenarán 'Mr Quesada', protagonizada por el actor grancanario Rubén Darío, dentro del programa Teatrae del Teatro Cuyás. Este montaje se inspira en las obras 'Smoking Room' y 'Crónicas de la ciudad y la noche'.

También se repondrá, en enero de 2026, en el Teatro Cuyás el espectáculo de danza contemporánea 'La Umbría', dirigido por Quino Falero. La Biblioteca Insular, que conserva la biblioteca y el archivo personal de Alonso Quesada, será el escenario de la puesta de largo de los montajes de pequeño formato 'Alonso Quesada a través de las palabras', dirigido por el actor Luifer Rodríguez, con cuatro actores y música del timplista Germán López e 'Insulario', a cargo de la compañía Clapso, en marzo y octubre, respectivamente.

Antonio Morales subrayó que Alonso Quesada es una de esas personas «destinadas a permanecer en el tiempo, aunque abandonen la vida». Rememoró las palabras de la catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Yolanda Arencibia, en las que definía a este creador como un «eterno disidente, con una combinación de actitud crítica y de faro que haríamos bien en no perder de vista en estos tiempos de tormenta en los que nos acecha la inmersión en la amnesia social».

El presidente insular señaló la necesidad actual de «mantener a flote el mensaje de autores y autoras capaces de agitar conciencias». «En estos momentos, cuando una tecnocracia de tintes autoritarios aspira a gobernarnos con algoritmos que dejan de lado el respeto a la verdad y los valores que enaltecen la sociedad basada en principios democráticos, necesitamos mirarnos en espejos que nos reflejen tal y como somos, mostrando a la vez las luces y los rincones oscuros del alma en vez de idiotizarnos y distorsionar la realidad de manera intencionada», subrayó en referencia a la lucidez y vigencia de la obra de Alonso Quesada.

Acercarlo a los jóvenes

Dentro de la programación diseñada por el Cabildo se incluyen una serie de iniciativas para acercar la figura de Alonso Quesada a los jóvenes. Están previstas las actividades 'Los ecos de Alonso Quesada. Explorando su poesía a través de nuevas voces' y 'A la luz de la farola', en las que aflorarán el rap, el 'spoken word', la música y las danzas modernas. El rapero Aniba Faicán será el protagonista de las mismas y también el encargado de impartir el taller de rap 'Del Modernismo poético a los ritmos modernos'.

Eduardo Perdomo, Rito Marín y Estefanía Arencibia, Lázaro Santana y Oswaldo Guerra protagonizarán algunas de las conferencias y los diálogos previstos esta programación. Entre las exposiciones destacan la de la Asociación Canaria de Humoristas Gráficos y Caricaturistas Se nos fue el baifo; la titulada 'Tengo la mirada donde una araña teje', en la Casa Museo Tomás Morales de Moya, comisariada por María del Rosario Henríquez; y 'Alonso Quesada a través de las palabras, en la Biblioteca Insular y con Lucía López como comisaria.