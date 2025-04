Beatriz Morales: «Leer a Alonso Quesada es sentir que hay un camino en el que ahondarse»

F.Z. Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 2 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

La filóloga Beatriz Morales Fernández coordina la actividad denominada 'Diálogos en La Librería. Editando a Alonso Quesada', que este miércoles, día 2 de abril, a las 19.00 horas, dará comienzo en el citado local de la Calle Cano con el concurso del ensayista y editor Lázaro Santana. La propuesta, incluida en el programa previsto por la Consejería de Cultura del Cabildo con motivo de la celebración del centenario del fallecimiento del poeta y dramaturgo modernista canario, pretende resaltar tanto la importancia del recorrido editorial como las nuevas investigaciones filológicas surgidas en el ámbito de las nuevas generaciones que pretender dar a conocer a Alonso Quesada desde otro enfoque.

Para Morales, el valor de la producción literaria de Alonso Quesada radica en formular de la tragedia «un discurso en el que abrazar la belleza. A través de su perfil polifacético la enfermedad o el abandono absoluto de una identidad perdida, donde todo comenzaba a llenarse de prisa y ruido cosmopolita (finales del siglo XIX y principios del XX), se vuelve cercano, inmenso, atemporal, sobrecogedor. Con su obra puedes sentir la canariedad como un ente etéreo que no puede deshacerse, aunque parezca que se ha ido».

La investigadora, integrada en ese universo de jóvenes filólogos que indagan en nuevas vías de exploración alrededor de los fundamentos de la literatura de Canarias, estima que existe una faceta de Quesada muy interesante que se ha trabajado poco: «la reivindicación orgullosa de nuestras formas de relacionarnos, como canarios, y de valorar lo más importante, el tiempo y la ternura, frente al discurso más capitalista, representado en la figura del inglés. Obras como 'Smoking Room', 'Crónicas de la ciudad y de la noche' o poemas de 'El lino de los sueños' evidencian crítica mordaz, humorismo satírico y, entre líneas, admiración por diferenciarnos de la obsesión productiva, sin atender a nada más».

Morales asegura que «leer a Alonso Quesada es sentir que la comunidad isleña es un camino en el que ahondarse para saber hacia dónde vamos, cómo hemos llegado hasta aquí y qué podemos esperar de nosotros, como sociedad canaria, para sentirnos cerca y abrazar lo que nos une, incluso en la más profunda diferencia. Es una eminencia que merece ser leída por todos los públicos. Su obra gustó a nivel nacional e internacional, llegó a la Península y se proyectó a muchos otros lugares, por lo que leer a Quesada, independientemente de en qué parte del planeta ocurra, es regresar a casa: Canarias».

Para la filóloga, el contacto de la poesía canaria con las vanguardias de las corrientes modernistas a la que se adscribe a Alonso Quesada, supone la quiebra con «un lenguaje costumbrista que señalaba tradiciones isleñas que no conectaban con el plano internacional. No por falta de valía o riqueza formal, sino por no coger la realidad vivencial y darle nueva sonoridad, ritmo, nuevas palabras que dignificasen y embelleciesen nuestras historias. Y ahí Rafael Romero Quesada, de manera magistral, vio una puerta para atravesar el alma isleña y darle centro, desde el margen, a nuestras expresiones, canarismos, costumbres y a nuestro humor tan característico», comenta.

Su lastre

No considera que la insularidad haya sido un lastre en la conformación de Quesada como escritor total. «Para Quesada sí hubo un lastre, pero no fue la insularidad: fue su condición vital, vinculada a la frágil salud que le impidió una estabilidad artística en auge. No podemos considerar la obra de este gran poeta, porque ante todo fue un increíble poeta desde todos los géneros que cultivó, reduccionista, ya que presentó la canariedad al mundo desde la historia (su vertiente periodística) y la lingüística, véase en cualquier diálogo de su narrativa, dramaturgia, lírica o crónica», añade.

Considera que podemos hablar de un Modernismo atlántico dentro del plano literario reunido alrededor de Quesada, Torón y Morales, con unas señas identitarias, al igual que contemplamos un modernismo hispanoamericano, liderado por Rubén Darío; o un modernismo catalán, centralizado en Joan Maragall.

«En nuestro caso geográfico se gesta con una fuerte influencia americanista, ya que entra directamente por el océano Atlántico, es decir, a través de los puertos de las islas capitalinas con obras de teatro internacionales y tertulias multiculturales. Quesada, Torón y Morales vivieron esa marcada simbiosis, también enriquecida por el modernismo madrileño, a la cabeza de Salvador Rueda, Juan Ramón Jiménez, Colombine y Francisco Villaespesa, debido a los viajes de los distintos artistas canarios que buscaban en Madrid un espacio de difusión mayor. Sin embargo, podemos hablar de un canto propio, sus señas identitarias únicas, dado que uno de los objetivos principales de este movimiento constituyó en generar un arte nuevo y libre, rupturista, por lo que buscaron en los elementos paisajísticos locales un discurso universal con el que presentar Canarias al mundo. De ahí la belleza y grandeza del mar en sus obras, personificado en un mito indomable, como una realidad única e isleña», concluye la filóloga.