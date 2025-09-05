Baño de sangre literario en Gran Tarajal La localidad majorera acoge, entre el 25 y el 27 de septiembre, el Observatorio Negro Criminal, con autores nacionales y locales

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:28

Detectives privados, policías de todo pelaje, asesinos, psicópatas, víctimas y una amplia variedad de perdedores transitarán durante tres días por las calles de la localidad majorera de Gran Tarajal. Estos personajes de ficción cobrarán vida durante el desarrollo del Observatorio Negro Criminal que, con la participación de autores nacionales y locales, se desarrollará entre el 25 y el 27 de septiembre, en la Biblioteca Manuel Velázquez Cabrera.

Diego Amexeiras, Jon Arretxe, Susana Rodríguez Lezaun, Toni Hill, Montse Clavé, Belkys Rodríguez, José Orive y Carmen J. Nieto son algunos de los participantes en estas jornadas en las que se abordará, desde distintas perspectivas, la realidad por la que transita en la actualidad la novela negra en castellano.

Estas jornadas literarias en torno a este popular y reputado género las organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Tuineje y cuenta con el apoyo técnico del Cabildo de Fuerteventura. El año pasado ya se celebraron en Gran Tarajal y en 2023, en el municipio grancanario de Arucas.

El primer día

El jueves 25 de septiembre, tras la presentación de las jornadas, los encuentros con los autores arrancan a las 17.15 horas, con la entrevista abierta al público, titulada 'Cualquier parecido', que realizará Javier Rivero Grandoso a Jon Arretxe y a Susana Rodríguez Lezaun.

El primero ha publicado este año una nueva entrega de las aventuras de su detective Touré, titulada 'Números rojos' (Erein), cuya acción se desarrolla en Barcelona. La novela anterior, 'Mañas de lagarto', se desarrollaba en Gran Canaria y Arretxe la pergeñó en gran medida como homenaje a Alexis Ravelo, escritor también de novela negra y gran amigo suyo que falleció en enero de 2023. Por su parte, la periodista y escritora navarra Susana Rodríguez Lezaun aterriza en Gran Tarajal tras publicar recientemente el thriller 'Morir dos veces' (Harper Collins).

Jon Arretxe. C7

A las 18.15 horas, el escritor grancanario José Orive conversará con la escritora cubana Belkys Rodríguez sobre 'Turno de noche' (Mercurio Editorial), el estreno en la novela negra del primero.

Bajo el título de 'Making of. Del borrador a la editorial', a las 19.15 horas, transcurrirá el encuentro protagonizado por Jon Arretxe, Charo González, Susana Rodríguez Lezaun y Marta Marné, que moderará Javier Rivero Grandoso.

La primera jornada culminará, con el encuentro denominado 'Estilismo noir', entre Diego Ameixeiras, que ha publicado recientemente la novela 'Un anarquista' (Alrevés editorial) y Charo González.

El segundo día

El viernes 26 de septiembre, el Observatorio Criminal en Gran Tarajal comienza, a las 17.30 horas, con la actividad denominada 'Sangre y ron', en la que Charo González entrevista a Belkys Rodríguez sobre su novela 'La hija de Yemayá' (Editorial El Ateje).

Una hora después, Raquel Toste entrevista a Montse Clavé, dentro del acto denominado 'Todos los caminos llevan a la novela negra', en el que se abordará la publicación del volumen 'Manual práctico de cocina Negra y Criminal', escrito por la primera.

'Novela negra eres tú' es el título de la última charla de la segunda jornada, en la que participarán Jon Arretxe, Susana Rodríguez Lezaun y Montse Clavé, bajo la moderación de Marta Marné.

Última jornada

El sábado 27 de septiembre culmina este encuentro con una intensa jornada de actividades matutinas.

La escritora Susana Rodríguez Lezaun. C7

Con 'La muerte blanca' (Grijalbo), el escritor Toni Hill cierra su trilogía del Verdugo. El autor charlará sobre el mismo, entrevistado por Raquel Toste, a partir de las 10.30 horas, en el encuentro denominado 'Series, sagas y trilogías'.

A las 11.30 horas, dentro del acto titulado 'True crime majorero. Sucedió en Fuerteventura', Carmen Osés detallará un caso penal ocurrido en Fuerteventura «que rompe las ideas preconcebidas sobre la confesión del sospechoso», tras lo que Toni Hill, Belkys Rodríguez y Diego Ameixeiras «pasarán esa realidad por el tamiz de la ficción», con Carmen J. Nieto como moderadora.

A las 12.45 horas está previsto un carrusel de libros, a las 13.15 horas, Javier Rivero Grandoso avanzará las conclusiones de esta nueva entrega del Observatorio Negro Criminal, cuyos premios se darán a conocer a continuación como broche final a estas jornadas que transcurrirán en su totalidad en la Biblioteca Manuel Velázquez Cabrera.