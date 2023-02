Ágatha Ruiz de la Prada, el jueves en Gran Canaria La diseñadora y marquesa presenta su libro de memorias 'Mi historia' en la Biblioteca Pública del Estado, en el ciclo 'No Solo Libros'

La cuarta edición del programa 'No Solo Libros', que fomenta la lectura con la presencia en la Isla una vez al mes de grandes escritores o autores revelación, defendiendo sus obras ante los lectores en la Biblioteca Pública del Estado de Las Palmas de Gran Canaria, contará el jueves 2 de marzo, a las 19.00 horas, con la diseñadora y marquesa Ágatha Ruiz de la Prada.

Ágatha Ruiz de la Prada será la figura protagonista del mes de marzo con la presentación de su libro de memoria 'Mi historia'.

Provocación, polémica, seducción y una explosión artística cautivadora rodean siempre a esta diseñadora de éxito internacional, que añade sin complejo a su currículum «aristócrata, musa de la Movida, marquesa de Castelldosríus, baronesa de Santa Pau y grande de España, …y con útero diseñado por mí sin yo saberlo».

El libro, escrito con la colaboración de Pedro Narváez y editado por la Esfera de los Libros, describe la figura una mujer que declara su amor al trabajo y hacer planes. «Mi marca tiene éxito desde hace de 30 años. Mis diseños se reconocen en todo el mundo y han desfilado en las mejores pasarelas. Creo que en casi todas las casas ha habido algún producto con un corazón fucsia o alguna flor creados por mí», afirma la diseñadora que se declara «feminista».

Ella presume de ser una de las responsables de acabar con la ley que discriminaba a la mujer frente al varón en la sucesión de los títulos nobiliarios. «Desde la cuna me he relacionado con el poder. En un momento dado me salvé a mí misma de vivir a la sombra por ser mujer y haber pasado de los cuarenta. Ahora, soy cualquier cosa menos una mujer invisible», afirma.

Marzo es el mes de la mujer. El programa 'No sólo libros' busca contar con escritoras y mujeres cuya vida son inspiración para millones de personas e incorporar nuevas revelaciones literarias, como es el estreno de Ágatha Ruiz de la Prada en el mundo literario.

Dos autoras más

Otros grandes nombres literarios se incorporan al programa en abril y mayo, entre los que se encuentra María Laura Espido Freire, conocida como Espido Freire, que ganó el Premio Planeta con su novela Melocotones helados. Tenía 25 años, con lo que se convirtió en el autor más joven en ganarlo hasta entonces. Vendrá a presentar un ensayo, nuevo terreno literario para la autora.

Otro nombre que se incorpora al programa 'No Solo Libros' es la escritora española con mayor repercusión internacional en los últimos años, cuyas obras venden sus derechos para series y películas en el mundo entero, y que pulveriza los récords de ventas de ejemplares con cada nuevo libro. Ella es Dolores Redondo y presentará la obra 'Esperando al diluvio', protagonizado por la búsqueda de un salvaje asesino en serie en una ciudad amenazada por un diluvio.

Entre los años 1968 y 1969, el asesino al que la prensa bautizaría como John Biblia mató a tres mujeres en Glasgow. Nunca fue identificado y el caso todavía sigue abierto hoy en día. En esta novela, a principios de los años ochenta, el investigador de policía escocés Noah Scott Sherrington logra llegar hasta John Biblia, pero un fallo en su corazón en el último momento le impide arrestarlo.