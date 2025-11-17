Acerina Cruz presenta su último poemario, 'Fuera de lugar', en la Biblioteca Insular La poeta grancanaria da a conocer las claves de su libro este viernes, a partir de las 18.30 horas, junto a Roberto Pallister, editor del volumen

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:24 Comenta Compartir

La poeta grancanaria Acerina Cruz (1983) presenta en la Biblioteca Insular de Gran Canaria el viernes, día 21 de noviembre, a las 18.30 horas, su último poemario 'Fuera de lugar (Díptico del oasis)' que publica la editorial Mercurio en su colección 'Palabras al Límite'.

En el acto de presentación participarán tanto la autora del título como Roberto Palliser, editor del volumen.

La poeta, que actualmente trabaja como profesora de Geografía e Historia en un Instituto de Enseñanza Secundaria, nos invita, en una travesía del desierto, a recorrer un paraíso diseñado, un no lugar, como el rostro de un dios creado por los hombres. Como advierte Palliser, en este libro de Acerina Cruz el enigma del ser en la intemperie nos atrapa desde lugares insospechados. A los lectores les reclama la escritora la respuesta a esta odisea, a este enigma, porque su poemario solo espera nuestros ojos para la aventura.

Desde hace más de una década es miembro del grupo 'Leyendo el turismo' junto a David Guijosa y Samir Delgado, con el fin de tender puentes sólidos entre la literatura y el espacio donde nadie la espera: el no lugar, la ciudad turística, el mundo de las vacaciones, 'Turistneyland', el destino de sol y playa.

Acerina Cruz ha publicado hasta la fecha diversos poemarios: 'Desolación' (2009), 'In natura' (2010), 'El cadáver de la sirena' (2012), 'Apartamento 714', incluido en el libro 'Planeta Turista' (2014), 'Lux Aeterna' (2018), 'Si la arena resiste' (2019), 'El pez limpiafondos' (2020), 'Letanía' (2021) y 'Archivo de invierno' (2022). Entre otras publicaciones, destaca el cuento 'El caballero que despertó cuando la guerra había terminado' (2010), que fue accésit del Premio de Cuento Juvenil Isaac de Vega otorgado por la Fundación CajaCanarias.