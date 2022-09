Una leyenda lírica de carne y hueso

«Aunque mis padres eran griegos, yo nací en Nueva York». Con esta frase arranca la travesía escénico-musical por el lado más humano de uno de los mayores mitos de la historia de la lírica, Maria Callas, que propone el montaje ' Mitos', que se representa hoy y mañana sábado, a partir de las 20.00 horas, en el Teatro Guiniguada, dentro de la 16ª edición del Festival de Teatro, Música y Danza de la capital grancanaria, Temudas, con la intención de girar posteriormente por las islas.

Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoúlou (Nueva York, 1923-París, 1977) fue un antes y un después para la ópera. No solo por su voz, que es toda una leyenda y una referencia para las sopranos actuales y futuras. Sino por su manera de interpretar, de dar vida a unos roles, la mayor parte dramáticos como corresponde a los personajes operísticos de repertorio, que en sus manos alcanzaron una dimensión hasta ese momento desconocida en esta disciplina artística.

El montaje que dirige la grancanaria Blanca Rodríguez y protagonizan la soprano Rosa Pérez, la actriz Paola Morales y el pianista Sergio Alonso es teatro con música y canto en directo. Que se completa con pinceladas poéticas que nacen de otra leyenda griega, Yannis Ritsos y su 'Sonata al Claro de Luna'.

Teatro musical

«Esto es teatro musical, donde la realidad cobra vida con la vertiente teatral. La música y el canto son parte de una ensoñación», explica Blanca Rodríguez durante uno de los ensayos realizados en una sala del capitalino Museo del Castillo de Mata.

Sergio Alonso define esta apuesta como «una obra de teatro operística». «En la ópera, la música tiene un mayor peso junto con las escenas. Aquí se trata de una obra de teatro en la que la esencia es la parte escénica. Más que arreglos concretos, lo que hago es acoplar lo que toco al contexto teatral, por eso corto algunas introducciones y algunos finales para alcanzar una armonía entre la composición y el contexto dramático de Paola», asegura el músico grancanario.

'Mitos' arranca con Maria Callas en su apartamento parisino en su ocaso vital. «Su carrera había caído en picado, porque ya no tenía voz. Ya había muerto Aristóteles Onassis. Ella tomaba muchos ansiolíticos y se ha especulado mucho sobre si se suicidó o si su muerte fue natural. Lo que nosotros hacemos es recrear una especie de repaso por su vida, donde el repertorio que cantaba aparece en forma de ensoñación. Por eso la obra tiene dos momentos, la realidad que sucede en ese piso parisino, donde la actriz Paola Morales encarna a Maria Callas, y los momentos musicales, pura ensoñación, donde aparece la soprano Rosa Pérez cantando alguna de sus arias más significativas y el maestro Sergio Alonso al piano», avanza la actriz y directora escénica.

Desde su infancia

La Callas que encarna Paola Morales recuerda los distintos picos de su propia existencia. Desde una infancia marcada por el complejo momento histórico mundial y la tiranía y el desprecio de su madre, hasta los comienzos de una carrera profesional en la que alcanzó las más altas cotas. Siempre, eso sí, rodeada de polémicas y de una existencia privada turbulenta, con tantas luces como sombras que marcaron una infelicidad casi habitual, incluso cuando estuvo con Onassis, el gran amor de su vida.

«Al final, en el texto de la obra reconoce que el mito de Medea le ha perseguido toda su vida y que le acabó alcanzando, de forma lenta e implacable. Su vida fue una tragedia, como la de muchos de los personajes operísticos que interpretó. Ella los vivía, porque fue también una gran actriz. Su éxito fue increíble, pero ese mismo éxito también la machacó. Tuvo una vida muy intensa, dramática y por momentos feliz», subraya Rodríguez.

La directora deja claro que 'Mitos' busca « homenajear tanto la faceta artística de Maria Callas como poner en valor su persona». «Intentamos hacerlo de una forma honesta. Y no es fácil. No pretendemos, ni mucho menos, estar por encima de su figura. Que nos perdone si nos ve desde donde esté si caemos en algún agravio. Aspiramos a reforzar y recalcar su figura como mujer. Fue maltratada por su entorno, por la profesión y por un público que se creía con derecho a poseer al mito. Tenía mucho carácter y sobre todo defendía la música, el arte y la honestidad en el trabajo. Las tres, como mujeres nos sentimos muy identificadas en el fondo y en la forma con Maria Callas. Sufrió lo suyo como mujer y se merece un homenaje a lo grande», añade.

De izquierda a derecha, detrás, Helena Trujillo y Blanca Rodríguez. Delante, en el mismo orden, Rosa Pérez, Sergio Alonso y Paola Morales. / cober

La búsqueda constante de la perfección que caracterizó en todo momento a 'La Divina', como se la denominaba, no siempre fue bien entendida. «Su entrega al arte fue entendida por algunos como un exceso de ambición. Estaba obsesionada con la perfección y por eso adelgazó y mutó en una diva delgada. Se fue muy injusto con ella, porque por encima de todo siempre estuvo su entrega al arte».

La interpretación

Sus padecimientos, sus alegrías, sus frustraciones, sus éxitos, la nostalgia que marcó los últimos años en los que comenzó a escucharse por primera vez para rememorar aquella voz única que había perdido afloran durante el montaje en la piel de Paola Morales. « Ha sido un proceso muy intenso e importante. Lo trabajamos con ensayos todos los días desde principios de agosto. Fue un personaje real y una mujer muy fuerte e intensa que hemos abordado con mucha honestidad», defiende.

Este proyecto nació hace un lustro en torno a la soprano Rosa Pérez, que vive en Italia, y ahora Blanca Rodríguez le ha «dado una vuelta dramatizándolo». «Paola es una gran actriz y se merece un gran texto. Le da el tono adecuado al personaje», puntualiza Blanca Rodríguez.

El canto

La soprano Rosa Pérez asegura que cantar el repertorio de la Callas es «una gran responsabilidad». « No es fácil cantar en mi tierra, en una tierra tan amante de la ópera y tan entendida. Lo hago con humildad y no busco hacer de Maria Callas. Canto alguna de las arias que ella cantaba, como hacen tantas sopranos, pero no busco imitarla. Siempre la he adorado, siempre fue mi gran referencia, desde que estudiaba canto. Me gusta trabajar bien las partituras, las estudio en profundidad para plasmar todo lo que figura en ellas», confiesa la cantante.