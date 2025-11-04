Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Laurent Mauvignier. Afp

Laurent Mauvignier gana el Goncourt con 'La Casa vacía', una novela que homenajea la literatura decimonónica

El libro galardonado con el premio más prestigioso de la literatura francesa es una reinvención de la historia familiar del autor en cuatro generaciones, desde 1880 hasta 1950

Enric Bonet

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:26

La última obra de Emmanuel Carrère ('Kholkoze') se ha quedado sin el premio Goncourt. A pesar de que era el nombre más conocido de los cuatro finalistas este año en el galardón más prestigioso de la literatura francesa, el autor de 'El adversario' o 'Limonov' sigue sin obtener esta recompensa a su consagrada trayectoria. El ganador finalmente este martes del Goncourt ha sido Laurent Mauvignier, premiado por 'La Maison vide' (La Casa vacía). Era una de las novelas con una mejor acogida por la crítica gala en esta rentrée y no resulta una sorpresa que haya ganado en una votación ajustada, en la que quedó segunda la belga Caroline Lamarche con 'Le Bel Obscur'.

Aunque su nombre resulta menos comercial que el de Carrère, Mauvignier, de 58 años, es uno de los escritores apreciados por la crítica literaria. Cuenta con la reputación de ser una de las plumas con una prosa más elegante en francés. Anagrama tradujo al castellano sus últimas novelas ('Historias de la noche', 'Lo que yo llamo olvido' y 'Hombres'). Ahora ha logrado su mayor recompensa con la más ambiciosa de sus diez obras de ficción. 'La casa vacía' no solo destaca por su extensión (más de 700 páginas), sino también por homenajear la literatura del siglo XIX, sin duda, la edad de oro de las letras en Francia.

Con este libro monumental, el autor explora e intenta resucitar la historia de su familia en cuatro generaciones. Su premisa parte de dilemas que atormentan al escritor desde su adolescencia, como el suicidio de su padre. «Como si todo estuviera programado desde su nacimiento, como si no hubiera ningún azar, sino que todo fuera el resultado de una lógica matemática», escribe Mauvignier en la obra. Es una novela autobiográfica, pero llena de elementos inventados fruto de la imaginación, que le sirve como reemplazo de los olvidos por el paso del tiempo.

Ambientada en el pueblo de Descartes

'La Casa vacía' se ambienta en el domicilio familiar en el pueblo de la Bassée, una versión ficticia de la localidad de Descartes, situada en el centro del territorio galo. Los hechos abarcan la historia de su linaje desde 1880 hasta finales de los años cincuenta. Empiezan a partir de la imposibilidad de hallar la medalla de la Legión de Honor de uno de los héroes de la familia, que murió en 1916 en pleno campo de batalla. Tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial cuentan con una presencia destacada.

Con referencias explícitas a las novelas de Émile Zola, su obra resulta un homenaje evidente a la literatura del siglo XIX. Entonces, la cuestión de la transmisión de una generación a otra era una temática recurrente. Pero Mauvignier le da una tonalidad más moderna gracias a la relevancia de los roles femeninos, así como por el carácter coral de una obra en que un personaje no sobresale por encima de otros.

