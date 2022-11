Laura Vega: «'Ver' mi música en movimiento a través de la danza es muy especial»

La producción 'La Umbría' se estrena este viernes y sábado en el Teatro Cuyás, convertida en un espectáculo de danza contemporánea. Concebida y dirigida por Quino Falero, la esperadísima versión del poema dramático de Alonso Quesada transforma el texto original en poesía en movimiento. La música que guiará a los bailarines sobre el escenario tiene la firma de Laura Vega, una de las compositoras más importantes de nuestras islas en la actualidad. Hablamos con ella para conocer sus impresiones antes de un estreno que «removerá muchas emociones».

Vega admite que mantiene una ilusión ante este estreno, «sobre todo porque no se trata de un formato concierto, que es el ámbito en el que habitualmente trabajo. El hecho de 'ver' mi música en movimiento a través de la danza contemporánea es algo diferente y muy especial».

Falero fijó su mirada hace tiempo en su música y le reconoció que su estética sonora encajaba perfectamente para ambientar este importante proyecto producido por Cyrano y patrocinado por la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario.

«Realmente Quino ha hecho un proceso de selección fantástico, dando la impresión de que la música ha sido creada exprofeso para este espectáculo. En total ha seleccionado siete obras cuyas fechas de composición van desde 2007 a 2019: 'Ángel de luz', 'Homúnculo, sombrajo de la redención humana', 'Paraísos Perdidos I', 'Paraísos Perdidos II', 'Alone', 'Imágenes de una isla' y 'A las puertas de la mar'».

Laura Vega confiesa que no conocía el texto de Alonso Quesada que inspira esta producción de danza contemporánea. «No conocía el texto hasta que Quino Falero me habló de su proyecto. La obra es maravillosa por sí misma, no es necesaria la música para su lectura, pero si alguien se anima a realizar la experiencia será fantástico».

Fuente de inspiración

Esta nueva versión aspira a la universalidad desde lo local. «Mi música refleja lo local de diversas maneras. A veces me inspiro en textos de autores canarios, como en la obra 'A las puertas de la mar', que se basa en el poema 'Naranjas de la mar' de Pedro García Cabrera. Otras veces me inspiro en paisajes de nuestra tierra canaria, como en los casos de 'Imágenes de una isla', que hace referencia a La Gomera, o 'Paraísos Perdidos', título que decidí mientras estaba sentada en la Ventana del Nublo. En otras ocasiones me inspiro en la pintura. Ése es el caso de 'Homúnculo, sombrajo de la redención humana', basado en la obra de Manolo Millares», señala la compositora nacida en Gran Canaria en 1978 y Académica Numeraria de la Real Academia Canaria de Bellas Artes.

Vega señala que en sus composiciones priman coloraturas dramáticas «que reflejan muy bien la idea de la muerte, de la enfermedad y lo espectral que rodea constantemente a la familia protagonista de 'La Umbría'. Hay otros fragmentos en mi música que apoyan esta atmósfera lúgubre. Pero en ocasiones contrasta con secciones de sonoridad mucho más luminosa y enérgica que viene genial para mostrar el carácter de los vecinos del valle, gente sana llena de vitalidad», añade la creadora, quien advierte que «no sabría decir qué cosas en concreto del montaje van a sorprender al público, pero seguro que no dejará indiferente a nadie y removerá muchas emociones».

Próximo estreno

Laura Vega que la próxima semana estrena con carácter absoluto 'Caelum in terra', una obra concebida para piano y ensemble de cuerdas inspirada en el Paisaje Cultural de Risco Caído y los Espacios Sagrados de las Montañas de Gran Canaria, que podrá escucharse el 3 de diciembre en la Iglesia de Artenara, y el 15 de diciembre en el Teatro Hespérides de Santa María de Guía, se encuentra ahora mismo escribiendo una nueva obra sinfónico-coral inspirada en un cuadro del pintor Pedro Lezcano Jaén para la Orquesta de Extremadura.